LED MINI CornBulbs mit DCOB-AC-Technik von euroLighting

Beleuchtungslösungen für den Außenbereich

Nagold, Januar 2020 – Mit dem Anspruch, innovative LED-Lichtlösungen für den Außenbereich sowie komplette Beleuchtungsprojekte angepasst an den individuellen Bedarf der Nutzer anzubieten, stellt euroLighting zwei neue LED-Einschraubmodule des Typs MINI CornBulb vor. Ihr Vorteil: Sie verfügen über die DCOB-AC-Technik und sind damit weniger störungsanfällig.

Die neue DCOB-AC-Technologie (Driver Chip On Board) von euroLighting ermöglicht es, auf die bisher bekannten störungsanfälligen Stromversorgungen zu verzichten. Ein weiteres entscheidendes Merkmal der DCOB-Schaltung ist der ESSB-Baustein, der sich innerhalb der LED-Lampe befindet. Seine Funktionsweise macht ein Umverdrahten bzw. Abklemmen des alten Netzteils sowie der Drossel der Bestandsleuchte bei einer Umrüstung unnötig, was einen wesentlich geringeren Aufwand bedeutet. Darüber hinaus bleibt die Zulassung der Leuchte erhalten.

Dank E27- oder E40-Schraubsockel lassen sich konventionelle NAV- und HQL-Leuchtmittel problemlos durch die MINI CornBulbs ersetzen. Dabei ist die Einbaulage des LED-Moduls – ob horizontal oder vertikal – unerheblich für eine einwandfreie Funktion. Eine ausgeklügelte Anordnung der LEDs erzeugt eine identische Lichtverteilung in der Bestandsleuchte.

LED MINI CornBulb-Modelle:

MULTI Power MINI CornBulb: Mittels eines kleinen DIP-Schalters lassen sich vier Leistungsstufen (20W, 25W, 30W, 35W) einstellen und damit der Verbrauch und die Helligkeit individuell und effektiv vor Ort regulieren.

SMART MINI CornBulb: Mittels zweier kleiner DIP-Schalter lässt sich ein nutzungsabhängiges Dimmprofil (Halbnachtschaltung) einstellen und so der Energieverbrauch in der Nacht noch weiter reduzieren. Die dafür notwendige Schaltung befindet sich direkt in der CornBulb.

Um die Leuchtdioden vor Überspannungen und Blitzschlägen zu schützen, besitzen die MINI CornBulbs einen serienmäßigen Überspannungsschutz von 10kV/10kA.

LED-Komplettleuchten:

Das LED-Außenbeleuchtungsprogramm vervollständigt eine große Auswahl an LED-Komplettleuchten. Durch den modularen Aufbau der LED-Leuchten sind vielfältige Lichtlösungen möglich – von der einfachen “Ein-Aus”-Lösung bis hin zur komplexen “Smart City – Light as a Service”-Beleuchtung steht euroLighting hier als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Die LED-Module in treiberloser AC-Technik eignen sich zum Einbau in Lampen jeglicher Art und benötigen keine konventionelle Stromversorgung mehr. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt. Einschraubmodule als Ersatz für HQL- und NAV-Lampen in Leuchtenköpfen, zylindrische Bauformen sowie T8-LED-Röhren und LED-Flächenleuchten komplettieren das Programm.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.