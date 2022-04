Ein smartes Designerstück mit Gestensteuerung

Die LED-Designerleuchte Comet spielt mit Gestensteuerung für veränderbare Farbwahl und Regelung der Lichtstärke ganz elegant ihre Stärken aus. Ein Aluminiumgehäuse aus 80 % recyceltem Aluminium macht sie nachhaltig und langlebig mit einer garantierten Lebensdauer von 25.000 Stunden, was für die kleine Leuchtenmanufaktur Bauer & Böcker in Remscheid eine wichtige Rolle spielt. Dabei ist sie besonders robust, da die Lampe ursprünglich für den industriellen Einsatz entwickelt wurde.

Durch die Gestensteuerung über den Leuchtenkopf mit nur einer Handbewegung ist die Lampe ein- und ausschaltbar, sie ist weiterhin stufenlos dimmbar und sogar ein Wechsel der Lichtfarbe von warmweiß auf kaltweiß ist möglich. Die gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung sorgt für ideale Bedingungen beim Lesen oder Arbeiten am Schreibtisch, ganz ohne Blendung oder Flackern.

Erhältlich ist die formschöne und elegante Comet in zwei Gehäusefarben (silver oder black eloxiert) sowie vier verschiedenen Farbvarianten für die flexible Welle, so dass dieses Designerstück farblich individuell auf das Zuhause abgestimmt werden kann. Wahlweise wird sie als Tisch- oder Stehleuchte zum Hingucker im exklusiven Wohn- und Arbeitsbereich.

Die Highlights der LED-Designerleuchte Comet:

+ Gestensteuerung für Dimmbarkeit und Lichtfarbe

+ individuell zusammenstellbar (viele Farbvarianten)

+ gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung

+ blend- und flackerfrei

+ Hochleistungs-LED in einem Gehäuse aus 80 % recyceltem Aluminium

min. 20.000 Stunden Lebensdauer

+ Made in Germany

Technische Daten:

Farbtemperatur ca. 2700 – 5500 Kelvin

Leistung & Versorgung: 10 Watt, Netzteil 24 Volt

Lichtstrom: 960 Lumen

Gewicht: 760 g (Tischleuchte), 2900 g (Stehleuchte)

Maße: Gesamtlänge 75 cm (Tischleuchte), 150 cm (Stehleuchte)

Wir sind eine Remscheider Leuchtenmanufaktur und seit 90 Jahren in dritter Generation in der Metall Be- und Verarbeitung tätig. Unsere robusten Arbeits- und Maschinenleuchten wurden ursprünglich für die Industrie entwickelt und wegen ihres exklusiven Designs für den Homesektor weiterentwickelt.

