SeniorenLebenshilfe in Bergen auf Rügen: neue Lebenshelferin bereichert das Leben von älteren Menschen

Der Berliner Dienstleister SeniorenLebenshilfe hat sich auf die Unterstützung älterer Menschen im vorpflegerischen Bereich spezialisiert. Dazu wurde ein bundesweit tätiges Netzwerk aus Lebenshelfern installiert, die praktische und soziale Hilfe leisten. Ziel ist es, die Lebensqualität von Senioren nachhaltig zu sichern. Die neue Lebenshelferin Tanja Kewitz bietet Ihre bedarfsgerechte Unterstützung zukünftig älteren Menschen in Bergen auf Rügen und in der näheren Umgebung an. Mehr Details zu unserer neuesten Lebenshelferin finden Sie unter Lebenshelfer in Bergen.

Für ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause

Die Geschäftsführerin Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 gegründet. Seitdem verfolgt sie gemeinsam mit ihrer Familie und den zahlreichen Lebenshelfern, die in ganz Deutschland aktiv sind, die ehrenvolle Absicht, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und zwar in ihrem eigenen Zuhause, ohne dass sich die Senioren auf eine neue Situation in einer Pflegeeinrichtung einstellen müssen. Neben den vielfältigen praktischen Leistungen spielt auch der soziale Aspekt der regelmäßigen Unterstützung eine entscheidende Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer.

Individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung in allen Bereichen

Die betreuten Senioren bzw. deren Angehörige bestimmen individuell und nach Bedarf, wie sich die Arbeit der Lebenshelfer gestaltet. Möglich ist zum Beispiel eine umfassende Hilfe im Haushalt, zum Beispiel beim Wohnungsputz, dem Zubereiten der Mahlzeiten oder beim Waschen der Wäsche. Aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens werden die Lebenshelfer aktiv. Sie übernehmen den Lebensmitteleinkauf, begleiten die älteren Menschen zum Arzt und bieten ihre Unterstützung bei bürokratischen Terminen und Angelegenheiten an. Müssen dafür Strecken überwunden werden, erfolgt dies bequem im Pkw, der jedem Lebenshelfer zur Verfügung steht. Darüber hinaus motivieren die Lebenshelfer die von ihnen betreuten Senioren zu Spaziergängen in der Natur, Besuchen bei Freunden oder anderen gemeinsam unternommenen Aktivitäten.

Tanja Kewitz ist die neue Lebenshelferin für Bergen auf Rügen und Umgebung

Tanja Kewitz ist als neue Lebenshelferin für ältere Menschen in Bergen auf Rügen und innerhalb eines Radius von maximal 30 Minuten Fahrzeit im Einsatz. Die staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin hat während ihrer bisherigen Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen als Hauswirtschaftsleitung gearbeitet. Dabei war ihr ein gutes Miteinander immer wichtig. Als Lebenshelferin möchte sie den regelmäßigen Kontakt zu

Senioren nutzen, um diesen ein gutes Leben nach deren individuellen Vorstellungen zu ermöglichen. Tanja Kewitz ist verheiratet und hat vier Kinder.

In ganz Deutschland für ältere Menschen im Einsatz

Zahlreiche Senioren in Bergen auf Rügen und Umgebung profitieren von der Unterstützung durch Tanja Kewitz. Auch in vielen weiteren Teilen von Deutschland sind täglich Lebenshelfer im Einsatz, die das Leben älterer Menschen angenehmer und schöner machen. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, freut sich stets über weitere Unterstützung durch neue und engagierte Lebenshelfer. Für einen optimalen Einstieg werden eigene Schulungen und Fortbildungen angeboten. Auch nach der Aufnahme ihrer Tätigkeit können die Lebenshelfer sich stets auf die Unterstützung aus der Berliner Zentrale verlassen. Weiter Informationen erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

