Lebensfreude: Mit dem ersten Schritt beginnt alles

Das Leben bietet unendliche Möglichkeiten, es zu gestalten. Manchmal sitzen wir zu dicht an einem Problem, sodass wir die Lösung nicht sehen.

Sobald sich ein Problem auftut, wenden wir den Blick vom Leben zur Herausforderung. Dann schwindet die Lebensfreude.

Was ist Lebensfreude?

(Nehmen wir gleich ein Stück Papier und schreiben auf, was uns durch den Kopf geht!)

Erst, wenn uns bewusst wird, was Lebensfreude für uns ist, erkennen wir, dass sie nicht mehr da ist. Und wenn wir wissen, wo und in welchem Bereich sie abhandengekommen ist, haben wir Handlungsspielraum.

Sieh das Lebensfreude wie ein Puzzlespiel: Sie besteht aus vielen kleinen Teilen, die wir zu einem großen Ganzen zusammensetzen. Damit brauchen wir nicht mehr das gesamte Bild, um uns freudig zu fühlen. Es reichen ein, zwei Steine …

Wo lässt sich Lebensfreude finden?

Die Orte, an denen wir die Freude an unserem Leben finden, sind vielfältig. In unserem Magen, dem Herzen, dem Kopf oder der kleinen Zehe …

Freude ist überall zu finden. Es gilt, sie bewusst wahrzunehmen.

Damit es leichter wird, haben wir vom Festival der Sinne-Onlinemagazin das Buch „7 Schritte zu mehr Lebensfreude“ auf die Welt gebracht. 9 Autoren zeigen alternative Wege dorthin.

Gemeinsam mit den Autorinnen Christina Arnold, Alexandra Bilko-Pflaugner, Martina Bubl-Porro, Annett Fiedler, Carmen C. Haselwanter, Alexandra Podolsky-Eicher, Petra Polk, Martha Wirtenberger habe wir auf 277 Seiten unterschiedliche Gedankenaspekte zusammengestellt.

Sie betreffen die Bereiche:

-Schlaf

-Atem

-Nahrung (Wasser, Essen, Berührung, Sexualität)

-Herzqualität (Freude, Lachen, Lieben)

-Wörter und Worte

-Gedanken

-Glücklichsein

Die Herausgeberin Eva Laspas: „Um gleich in die Praxis zu gehen, haben wir dir 39 Übungen dazugelegt. Und viele Fragen, die du für dich beantwortest, um dich selber besser zu erkennen. Lass das Buch einzigartig werden – so wie du es auch bist – nütze die praktische Möglichkeiten, um deine Lebensfreude auszudrücken: Merksätze und Zitate bieten Raum, sie bunt anzumalen und damit zur Stille zu gelangen. Ein Buch, das ein Leben lang begleitet.“

