Leawo verschenkt iPhone 13 Pro Max, bis zu 91% Rabatt, Music Recorder kostenlos zu erhalten im Neujahrsverkauf 2022

Zusammenfassung: Leawo Software startet heute offiziell den Online-Verkauf für das Jahr 2022, bei dem es unter anderem die Möglichkeit gibt, das iPhone 13 Pro Max, einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro und Music Recorder kostenlos zu gewinnen, sowie bis zu 91% Rabatt auf die meistverkauften Produkte.

Shenzhen, Guangdong, 31. Dezember 2021 -Der schwarze Freitag und der Cyber Montag sind noch weit entfernt, aber das bedeutet nicht, dass die Leute nicht noch günstige Angebote bekommen können, bevor das Jahr 2021 zu Ende geht. Nach Weihnachten senken viele Einzelhändler die Preise für ihre umsatzstarken Produkte, um die Restbestände abzubauen. Das bedeutet, dass Leute riesige Rabatte auf die Jahresendverkäufe finden können. Um das neue Jahr 2022 zu feiern und die Geldbörse der Leute zu entlasten, hat Leawo Software soeben den Online-Verkauf von 2022 Neujahr Gewinnspiel, Giveaway und Aktion enthüllt. Von heute an bis zum 20. Januar 2022 haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, ein iPhone 13 Pro Max, einen 25-Euro-Amazon-Gutschein und die Software Music Recorder zu gewinnen. Zudem können sie bis zu 91% Rabatt auf ihre beliebtesten Produkte erhalten.

1599 EUR iPhone 13 Pro Max, 25 EUR Amazon Geschenkkarte & Music Recorder GRATIS gewinnen

Das iPhone 13 Pro Max, das zusammen mit dem iPhone 13 Pro und der iPhone 13 Serie am 14. September dieses Jahres angekündigt wurde, bringt Designänderungen, Verbesserungen der Kamera und vieles mehr. Jetzt bietet Leawo Software allen Kunden, die ein Produkt auf der Aktionsseite kaufen, die Chance, ein 1 TB iPhone 13 Pro Max kostenlos zu gewinnen. Der Glücklichste wird am 25. Januar 2022 auf der offiziellen Facebook- und Twitter-Seite von Leawo zufällig ausgewählt.

Der Ansturm der Neujahrsverkäufe ist ein Gewinn für Schnäppchenjäger – sie können mit einer frisch eingelagerten Geschenkkarte einen guten Preis für ihre Lieblingsprodukte erzielen. Aber für diejenigen, die sich nicht mit Geschenkkarten eingedeckt haben, bietet Leawo Software jetzt speziell 10 Amazon-Geschenkkarten für Teilnehmer an, die die meisten Likes für geteilte Kampagnenbeiträge auf Facebook und Twitter erhalten. Die Gewinnerliste wird am 25. Januar 2022 auf Leawos offizieller Facebook- und Twitter-Seite bekannt gegeben.

Musik und Neujahr scheinen Hand in Hand zu gehen. Um Leuten zu helfen, Online-Musik in hoher Qualität herunterzuladen und interne Audiodateien mühelos vom Computer aufzunehmen, wird Leawo Music Recorder als Freebie ausgewählt. Um diese leistungsstarke Musikaufnahmesoftware kostenlos zu gewinnen, brauchen die Teilnehmer nur ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite einzugeben. Anschließend wird sofort eine E-Mail mit einem kostenlosen Registrierungscode verschickt.

Bis zu 91% Rabatt auf Leawo-Hot-Selling-Produkte

Neujahr ist eine der besten Zeiten des Jahres, um stark reduzierte Angebote zu bekommen. Keine Ausnahme, Leawo Software nimmt auch an diesem Jahresendverkauf teil. Aber was Leawo wirklich auszeichnet ist, dass sie Mega-Rabatte von bis zu 91% auf ihre meistverkauften Bundles und Singles anbieten.

Leawo iOS Solution Bundle – Dieses Bundle ist ein 4-in-1-iOS-Lösungspaket, das iTransfer, iOSFix, Tunes Cleaner und iOS Data Recovery enthält, um Benutzern zu helfen, Daten und Dateien zwischen iDevices, Computer und iTunes zu übertragen, iOS/tvOS-System zu reparieren, iTunes und andere Musikbibliotheken zu säubern, Daten und Dateien von iOS-Geräten, iTunes und iCloud wiederherzustellen, usw. Mit einem 91% Rabatt können Leute jetzt dieses leistungsstarke Paket zum Preis von EUR19.98 kaufen.

Leawo All-in-One Paket – Bestehend aus Prof. Media 11, Prof. Media Pack, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, Photo Enhancer, Photo BG Remover und UHD Drive Tool, ist das Leawo All-in-One Paket ein 21-in-1-Bundle, das die beste Multimedia-Lösung für Video, Audio, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray, DVD, iOS-Geräte, iTunes Musikbibliothek und Bilder bietet. Im Vergleich zum vollen Preis können Kunden bei dieser Aktion 407,83 EUR für dieses vielseitige Bundle sparen.

Ultimate Blu-ray Toolkit/4K Blu-ray Toolkit/DVD Toolkit – Diese 3 Bundles sind jeweils für Blu-ray, 4K UHD Blu-ray und DVD konzipiert. Das Blu-ray Toolkit ist ein 4-in-1-Bundle mit Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal. 4K Blu-ray Toolkit ist ein 3-in-1-Bundle bestehend aus UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive. DVD Toolkit, bestehend aus DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, ist ebenfalls ein 3-in-1-Bundle für DVD-Medienkonvertierungslösungen. Leawo bietet jetzt 60% Rabatt auf jedes Bundle. Das heißt, Kunden können bis zu 479,79 EUR für ihre Lieblings-Blu-ray/4K-Blu-ray/DVD-Sammlungen sparen.

Zusätzlich zu den oben genannten Angeboten bietet Leawo auch 50% Rabatt auf den neu eingeführten Screen Recorder, das Big Media Solution Bundle, das UHD/Blu-ray/DVD/Video Toolkit, das 2-in-1 Blu-ray/4K Blu-ray Toolkit, das Prof. Media DVD Media Pack, das Video/Audio/Photo Toolkit, das 4-in-1 Photo Toolkit und PhotoIns, sowie 40% Rabatt auf die Blu-ray Singles, Prof. Media 11 und das Prof. DRM Media Pack. Für diejenigen, die nur ein einzelnes Produkt kaufen möchten, bietet Leawo außerdem großzügig einen 30% Gutscheincode für jeden Kauf auf Leawo.org/de an.

Um mehr über diese Neujahr-Aktion zu erfahren bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

