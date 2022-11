Leawo Schwarzer Freitag Schnäppchen 2022 – Beste Frühverkäufe bis zu 70% Rabatt auf Multimedia-Lösungspakete

DVD Copy Software kostenlos zu erhalten.

Zusammenfassung: Gerade heute, weniger als zwei Wochen vor Thanksgiving, hat Leawo seine 2022 Schwarzer-Freitag-Angebote gestartet und bietet die besten Preise, die es je auf seine Produkte gab – bis zu 70% Rabatt.

16. Nov. 2022, Shenzhen Der Schwarze Freitag 2022 fällt dieses Jahr auf den 25. November. Obwohl es noch zwei Wochen bis dahin sind, bieten Einzelhändler in der gesamten Online-Shopping-Sphäre bereits frühe Schwarzer-Freitag-Angebote an, bei denen Schnäppchenjäger epische Schnäppchen machen können. Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software, hat soeben seine Thanksgiving & Schwarzer-Freitag-Sonderangebote für 2022 bekannt gegeben. Von jetzt an bis zum 15. Dezember können Kunden bis zu 70% auf Leawos Multimedia-Pakete und Einzelprodukte sparen. Außerdem gibt es einen 30% Rabatt auf die gesamte Website und eine kostenlose DVD Copy im Wert von 29,95 EUR.

Beste Angebote – Bis zu 70% Rabatt auf Multimedia-Lösungspakete

Egal, ob man Multimedia-Lösungen für Blu-ray, Online-Videos oder Fotos benötigt, es gibt viele Möglichkeiten, bei den Leawo Black Friday Deals kräftig zu sparen. Hier sind einige ausgewählte Pakete. Weitere Angebote finden Sie auf der offiziellen Promo-Seite.

Leawo All-in-1 Bundle – Dieses 22-in-1 Paket enthält fast alle Produkte von Leawo Software, wie Prof. Media 11, Prof. DRM, PhotoIns, CleverGet Video Downloader, iTransfer, Music Recorder und mehr. Es ist die perfekte Lösung für 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Foto und Audio.

Ultimatives Blu-ray Toolkit – Bestehend aus Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal, beinhaltet dieses Paket alle Blu-ray Lösungen, wie Blu-ray Entschlüsselung, Blu-ray Backup, etc. Außerdem sind die DVD- und 4K-Blu-ray-Pendants ebenfalls um 60% reduziert.

CleverGet All-in-One 8 – Mit Modulen wie Video Downloader, Twitch Downloader, OnlyFans Downloader, Netflix Downloader usw. kann diese Suite Online-Videos, Filme, Fernsehsendungen, Videoclips, Musikvideos und sogar Live-Streams von über 1000 Websites herunterladen.

PhotoIns – Dies ist ein 3-in-1-Paket, einschließlich AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger. Angetrieben von AI und einem intelligenten Algorithmus, kann es Menschen helfen, automatisch die Fotoqualität zu verbessern, den Fotohintergrund zu entfernen, zu ändern und zu bearbeiten, Fotos bis zu 40x zu vergrößern und vieles mehr.

Bestes Gratisangebot – Kostenlose DVD Copy für 29,95 EUR gewinnen

Immer wenn Thanksgiving vor der Tür steht, scheinen die Familienveranstaltungen und -aktivitäten zu explodieren. Der Truthahn, die Beilagen und Desserts sind etwas, auf das man sich freut, ebenso wie auf den herzerwärmenden Film nach dem Essen. Schwierig wird es jedoch, wenn man den Film mit anderen teilen möchte. Zum Glück kann Leawo DVD Copy mit seinen 3 Kopiermodi DVDs ohne Qualitätsverlust kopieren. Und jetzt bietet Leawo Software es als kostenloses Angebot an. Besucher können einen kostenlosen Registrierungscode erhalten, indem sie ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf der Promo-Seite eingeben.

Bester Coupon – 30% Rabatt auf alle Artikel im Shop

Zusätzlich zu den oben genannten Rabatten und Gratisangeboten bietet Leawo auch einen großzügigen 30% Rabatt-Gutschein für alle Produkte des Unternehmens. Um ihn zu erhalten und einzulösen, können Besucher einfach den Gutscheincode am Ende der Promo-Seite kopieren und ihn auf einer beliebigen Kaufseite auf Leawo.org einfügen.

Mehr Informationen über diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

