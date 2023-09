Leawo präsentiert Goldenes Herbst-Angebot mit Foto-Enlarger-Bonus und bis zu 92% Rabatt

Leawo Photo Enlarger Kostenlos zu erhalten

Zusammenfassung: Leawo bietet in diesem September goldene Herbst-Angebote an, bei denen man sich über einen Preisnachlass von 92% auf das Video-Downloader-Toolkit, ein spezielles Freebie und weitere Produkte zu günstigen Preisen freuen kann.

Shenzhen, Guangdong 19. September 2023 – Der Herbst hat die nördliche Hemisphäre wieder im Griff und Leawo Software freut sich, die Saison mit der Ankündigung des Golden Autumn Giveaway & Offers 2023, das bis zum 15. Oktober 2023 läuft, zu eröffnen. Bei dieser Aktion gibt es den Photo Enlarger kostenlos, einen AI-Bildvergrößerer, der Fotos ohne Qualitätsverlust um bis zu 40x vergrößert. In der Zwischenzeit gibt es viele Bestseller für bessere digitale Unterhaltung zu unschlagbaren Preisen, wie CleverGet All-In-One 12 mit dem niedrigsten Rabatt aller Zeiten – 92% Rabatt, 70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle mit Multimedia-Lösungs-Tools, 60% Rabatt auf Blu-ray Toolkit, usw. Die wichtigsten Punkte dieser Aktion werden unten für weitere Informationen aufgeführt:

Goldenes Herbstgeschenk – Photo Enlarger Kostenlos für alle Teilnehmer:

Leawo Photo Enlarger wird allen TeilnehmerInnen dieser Aktivität überreicht. Wie oben beschrieben, wird er zum Vergrößern von Bildern verwendet, indem die Bildauflösung erhöht wird, anstatt nur die Pixel zu vergrößern. Das Rauschen, der Nebel, die Unschärfe, die Verpixelung und die Körnigkeit von Fotos werden bei der Vergrößerung der Auflösung perfekt entfernt. Außerdem kann dieses Tool, egal ob es Bilder hoch- oder herunterskaliert, Stapel von Fotos mit 5x höherer Geschwindigkeit verarbeiten. Alle Teilnehmer können dieses kostenlose Tool auf der Kampagnenseite erhalten, auf der nur Name und E-Mail zur Aktivierung eingegeben werden sollen.

Goldener Herbst Best Sellers:

50% Rabatt auf Leawo PhotoIns: EUR219.95 für lebenslang (Original: EUR109.95)

Das oben genannte kostenlose Programm Photo Enlarger ist ein Tool von PhotoIns, einem 3-in-1-Fotolösungspaket (das auch Photo Enhancer und Photo BG Remover enthält). Damit ist es in der Lage, die Fotoqualität automatisch zu verbessern und Bildprobleme stapelweise per KI zu beheben, z. B. Belichtungsprobleme zu korrigieren, Unschärfen zu entfernen, einen schönen Himmel zu schaffen, Porträtfotos zu verschönern usw. PhotoIns gibt Dateien mit verlustfreier Qualität aus.

92% Rabatt auf CleverGet All-In-One 12: EUR219.95 für lebenslang (Original: EUR2778.45)

CleverGet All-In-One 12 wurde auf eine brandneue Version aktualisiert und verfügt über 31 Module zum Herunterladen und Speichern von Online-Videos von mehr als 1000 beliebten Streaming-Seiten, einschließlich YouTube, Twitch, Amazon, Apple TV, Netflix, Hulu, OnlyFans, ESPN+, etc. Dank des integrierten Browsers können die Nutzer mühelos M3U8-Links abrufen, um verfügbare Videos in bis zu 8K-Auflösung herunterzuladen. Ob Filme/Shows oder Live-Streaming-Videos, es ist die beste Wahl für Menschen, die Videos zum Offline-Schauen herunterladen möchten, um in die HD-Welt ohne störende Pop-ups einzutauchen.

70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle: EUR173.89 für eine 1-Jahres-Lizenz (Original: EUR579.68)

Als umfassendes Angebot, das alle 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Foto/Audio-Lösungstools abdeckt, ist Leawo All-in-1 Bundle ein 29-in-1-Paket mit Prof. Media 13, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Driver Tool und CleverGet Video Downloader. Alle Funktionen dieser nützlichen Tools, wie z.B. das Bearbeiten von Fotos, das Übertragen von iOS-Daten, das Aufnehmen von Musik/Audio, das Bereinigen der iTunes-Musikbibliothek usw., sind auf der offiziellen Website von Leawo angegeben.

60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit: EUR143.92 für lebenslang (Original: EUR369.89)

Dies ist ein 4-in-1 Toolkit mit Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal. Es erfüllt in idealer Weise die Anforderungen der Kunden an Blu-ray, um Blu-ray/DVD-Filme in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten zu entschlüsseln/zu rippen/zu konvertieren, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte zu brennen, Blu-ray/DVD-Filme zu kopieren/zu sichern und einige geschützte Wasserzeichen von Blu-ray zu entfernen, usw.

60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit: EUR123.94 für lebenslang (Original: EUR309.85)

Ähnlich wie das obige Toolkit, umfasst das ultimative 4K/UHD Blu-ray Toolkit UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive Tool. Es kann 4K Blu-ray entschlüsseln/rippen/umwandeln in Videos mit verschiedenen Auflösungen, aber auch 4K/UHD Blu-ray Laufwerk-Firmware downgraden. Natürlich werden auch die Kopier-/Backup-Funktionen unterstützt.

Goldener Herbst Mindestbonus – 30 % Rabatt als Gutschein:

Darüber hinaus gibt es viele einzelne Module oder Tools mit verschiedenen Rabatten, wenn die Teilnehmer eines auswählen möchten. Leawo hat 30% Rabatt-Gutschein am Ende der Aktionsseite für jeden Kauf auf Leawo.org/de ausgerollt.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.