Leawo erneuert Music Recorder für Mac 3.0.5 mit Unterstützung für Apple M1 Chip

Zusammenfassung: Leawo Software hat heute offiziell die Version 3.0.5 von Music Recorder for Mac veröffentlicht, die den Apple M1 Chip unterstützt und Fehler behebt.

Shenzhen, Guangdong, 5. April 2022 – Die neuesten Macs von Apple sind nicht mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Stattdessen sind sie mit dem brandneuen Apple M1 Chip ausgestattet, einem leistungsstarken Ersatz, der viele Verbesserungen bei der Rechenleistung, der Grafikausgabe und der Batterielaufzeit bietet. Im Gegensatz zu den Intel-Chips, die auf der X86-Architektur basieren, verwendet der Apple M1-Chip eine ARM-basierte Architektur, die den Chips der A-Serie ähnlicher ist, die Apple seit Jahren für iPhones und iPads entwickelt. Während der M1-Chip eine schnellere Single-Core-Leistung bietet, kann es dennoch zu Kompatibilitätsproblemen bei der Ausführung von x86-Anwendungen auf ARM-basierten Chips kommen. Um das Nutzererlebnis auf Macs mit M1-Chip zu verbessern, hat Leawo Software, ein auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiertes Unternehmen, heute offiziell Music Recorder for Mac 3.0.5 vorgestellt, das mit Unterstützung für den Apple M1-Chip und Bugfixes aktualisiert wird.

Mit dem Aufkommen von abonnementbasierten Streaming-Diensten scheint das Herunterladen von Musik immer schwieriger zu werden, was zur Entwicklung von Leawo Music Recorder for Mac führte. Diese Software wurde entwickelt, um Musik von jeder Quelle aufzunehmen, einschließlich externem Audioeingang, Computersystem-Audio und sogar Online-Musikquellen wie YouTube, Tubidy, Tidal und anderen 1000+ Websites. Alle Aufnahmen werden auf intelligente Weise mit Musik-Tags versehen und ohne Qualitätsverlust im MP3-, M4A- oder WAV-Format gespeichert. Dank der innovativen Funktionen Auto Ads Filter, Auto Track Splitter, Audio Parameter Adjuster, Task Scheduler und Music Tag Editor können Benutzer ihre Aufnahmen ganz einfach aufnehmen und nach Belieben anpassen. Darüber hinaus können alle aufgenommenen Musikstücke mit einem Klick an iTunes weitergegeben werden, um sie weiter anzuhören. Mit dem neuesten Update bringt Leawo Music Recorder for Mac 3.0.5 die folgenden Verbesserungen:

– Kompatibel mit Apple M1 Chip – Verbesserung der Leistung und Stabilität von Leawo Music Recorder für Mac auf Macs mit Apple M1 Chip.

– Audio-Plugin-Update – das ursprüngliche Audio-Plugin wird durch LeawoAVAudio ersetzt.

– Upgrade der Urheberrechtslizenz – die Urheberrechtslizenz wurde auf 2022 aktualisiert, um eine sichere und legale Aufnahme zu gewährleisten.

– Bugfixes – mehr als 13 Bugs wurden für eine bessere Aufnahmeerfahrung behoben.

Preis & Verfügbarkeit

Leawo Music Recorder für Mac 3.0.5 ist ab heute verfügbar für macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X EL Capitan (10. 11) oder OS X Yosemite (10.10) sowie Macs mit Apple-Silizium, einschließlich MacBook Pro (14-Zoll, 2021), MacBook Pro (16-Zoll, 2021), iMac (24-Zoll, M1, 2021), Mac mini (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) und MacBook Pro (13-Zoll, M1, 2020). Die Premium-Version von Leawo Music Recorder for Mac 3.0.5 ist ab heute auf der offiziellen Website zu Preisen von 19,99 Euro bzw. 29,99 Euro als Jahres- und Lebenszeitlizenz erhältlich.

