Leawo DVD Ripper wird als gratis Werbegeschenk in Oktober 2020 angeboten – Oktober Giveaway & Sonderaktion

DVD rippen und in alle gebräuchlichen Audio- und Videoformate umwandeln.

Zusammenfassung: Leawo Software bietet die Giveaway- und Specials-Aktion für Oktober 2020 an. Im Rahmen dieser Aktion werden der Leawo DVD Ripper als Geschenk und Software-Bundles mit 50% Rabatt angeboten.

Shenzhen, Guangdong, 10. Okt. 2020 – Leawo Software, ein auf Multimedia-Lösungen und iOS-Datenverwaltungssoftware spezialisiertes Unternehmen, führt die Aktion 2020 Oktober Giveaway & Specials ein. Diese Promotion bietet eine völlig kostenlose Lizenz des Leawo DVD Rippers und bis zu 50% Rabatt auf Software-Bundles. Die Sonderangebote enden am 31. Oktober 2020.

Kostenlose Lizenz von Leawo DVD Ripper erhalten:

Während der Promotion stellt Leawo Software eine kostenlose Lizenz für Leawo DVD Ripper zur Verfügung. Leawo DVD Ripper ist die bestbewertete DVD-zu-Video-Konverter-Software, mit der Anwender problemlos DVDs in beliebte Video- und Audioformate umwandeln können. Er kann DVDs in Video umwandeln und Audio aus DVD-Filmen extrahieren, um sie in über 180 Formaten wie MP4, MPEG, WMV, MP3 usw. zu speichern. Das Werbegeschenk ist sowohl in Windows- als auch in Mac-Versionen erhältlich. Die Teilnehmer brauchen nur die richtige Computersystemversion auszuwählen und dann ihren Namen und eine gültige E-Mail-Adresse für den Erhalt der Lizenz anzugeben.

50% Rabatt für Leawo All-in-One Bundle:

Darüber hinaus wird das 13-in-1-Bundle mit 50% Rabatt angeboten (einschließlich Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM ). Mit diesem Toolkit lassen sich Videos herunterladen und konvertieren, Blu-ray/DVD kopieren, rippen und brennen, iOS-Daten übertragen, der DRM-Schutz entfernen, iTunes-Videos/Musik/Audiobücher konvertieren und Spotify-Songs in DRM-freie MP3-Audiodateien herunterladen usw., so dass man Filme unbegrenzt genießen kann.

40% auf meistverkaufte Bundles & DVD/Video Lösungspakete & Top Blu-ray Produkte:

Außerdem bietet das Leawo-Team 40% Rabatt auf einige der meistverkauften Bundles, darunter Prof. Media, All-in-One iOS Manager und iTunes DRM Removal and Converter Toolkit. Die DVD/Video Lösungspakete und die Top Blu-ray Produkte sind ebenfalls mit 40% Rabatt erhältlich. Auf der Aktionsseite findet man detaillierte Informationen dazu.

30% Rabatt Gutscheincode:

Schließlich gibt es auch einen 30% Rabatt Gutscheincode, mit dem die Besucher weitere gewünschte Produkte von Leawo.de auswählen können. Dieser Gutscheincode mit einem Rabatt von 30% ist sowohl als 1-Jahr-Lizenz als auch als Lifetime-Lizenz für Windows- und Mac-Versionen erhältlich.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

