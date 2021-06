Leawo bietet spezielle Sommerurlaubs-Angebote – bis zu 50% Rabatt und Tunes Cleaner kostenlos nutzen

Gratisartikel und Sonderangebot – Leawo Tunes Cleaner Kostenlos erhalten

Zusammenfassung: Leawo Software bietet spezielle Angebote zur Feier des kommenden Sommerurlaubs an, darunter bis zu 50% Rabatt auf die meistverkauften Bundles, bis zu 40% Rabatt auf die meistverkauften Blu-ray Einzelprodukte und Tunes Cleaner als Werbegeschenk.

Shenzhen, Guangdong, 1. Juli 2021 – FĂĽr viele Menschen erreicht die Reiselust ihren Höhepunkt, wenn der Sommer kommt. Um die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen, haben sich jedoch viele der von der Regierung herausgegebenen Richtlinien nicht viel geändert: Masken tragen, sozialen Abstand halten, Hände waschen und so viel wie möglich zu Hause bleiben. Da die Pandemie die Menschen auf der ganzen Welt ständig unter Druck setzt, scheint es schwierig, vor der Impfung Urlaub zu machen. Die gute Nachricht ist, dass die Menschen mehr Zeit mit ihren Partnern, Eltern und Kindern zu Hause verbringen können. Damit die Menschen mehr SpaĂź zu Hause haben können, hat Leawo Software, ein auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiertes Unternehmen, heute offiziell die ” Summer Holiday Freebies & Specials” fĂĽr das Jahr 2021 gestartet, die bis zu 50% Rabatt auf die meistverkauften Bundles und Einzelprodukte sowie die Möglichkeit beinhalten, Tunes Cleaner als Werbegeschenk zu gewinnen. Diese Aktion wird bis zum 31. Juli 2021 verfĂĽgbar sein.

50% Rabatt auf Leawo Best Bundles

Leawo bietet 50% Rabatt auf seine besten Bundles als aufrichtiges Dankeschön für neue und alte Kunden. Bundles mit 50% Rabatt sind Leawo All-in-One Bundle, Best Blu-ray Toolkit und Best 4K/UHD Blu-ray Toolkit.

Leawo All-in-One Bundle ist ein 16-in-1-Paket, das Prof. Media 11, iTransfer und Prof. DRM Media Pack enthält. Es zielt darauf ab, Menschen zu helfen, Videos herunterzuladen und zu konvertieren, 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD zu rippen und zu kopieren, Blu-ray/DVD zu brennen, iOS-Daten zu übertragen, Fotos in Video/DVD/Blu-ray zu verwandeln, iTunes DRM Video/Musik/Hörbücher zu konvertieren und Spotify-Songs in DRM-freie Dateien herunterzuladen. Sie können es jetzt zum Preis von EUR204,93 erwerben. Verglichen mit dem vollen Preis können Sie bei dieser Aktion EUR204,92 sparen.

Best Blu-ray Toolkit ist ein 2-in-1-Bundle, das Blu-ray Copy und Blu-ray Ripper enthält, welche die beiden meistverkauften Produkte von Leawo Software überhaupt sind. Es kann Blu-ray/DVD leicht rippen und in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten konvertieren, und Blu-ray/DVD auf den Computer oder auf einen Rohling zur Sicherung ohne Qualitätsverlust kopieren. Mit einem 50%-Rabatt kann man es für weniger als EUR100 bekommen.

Best 4K/UHD Blu-ray Toolkit, als neu veröffentlichte Produkte von Leawo, ist exklusiv für UHD Blu-ray. Mit Hilfe von UHD Copy und UHD Ripper kann man 4K-Blu-ray rippen und in 4K/1080P/720P-Videos konvertieren, 4K-Blu-ray-Filme auf einen Computer oder einen Rohling kopieren und sichern, entweder im 1:1-Modus oder nur im Film-Backup-Modus. Leawo bietet einen beispiellosen 50%-Rabatt für diese beiden neuen Produkte, um den Menschen zu helfen, das visuelle Fest des Kinos zu Hause mit dem Preis von weniger als EUR100 zu genießen.

45% Rabatt auf DVD Pack und DRM Media Pack

FĂĽr Menschen, die mit dem Trend Schritt halten, sind Streaming-Medien vielleicht die bessere Wahl. Um die BedĂĽrfnisse dieser Personengruppe zu befriedigen, bietet Leawo Software auch zwei verschiedene Bundles mit 45% Rabatt an.

5-in-1 DVD Media Pack, auch bekannt als Video Converter Ultimate, beinhaltet Video Converter, Video Downloader, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator. Es ist in der Lage, Menschen zu helfen, DVD-Filme zu entschlĂĽsseln, zu rippen, zu konvertieren und zu kopieren, Video-/Audiodateien zu konvertieren, Videos/Fotos auf DVD zu brennen, 3D-Filme zu erstellen, 4K/verlustfreie Videos zu generieren, usw. Leawo bietet jetzt dieses leistungsstarke Bundle zum Preis von $65.97 an. In anderen Worten, jedes Produkt in diesem Bundle kostet nur EUR13.2.

DRM Removal and Converter Toolkit, bestehend aus Prof. DRM Video Converter, Prof. DRM Spotify Converter, Prof. DRM Music Converter und Prof. DRM Audiobook Converter, ist ein 4-in-1 DRM-Entfernungs- und Konverter-Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes, Konvertieren von iTunes-Musik/Video/Audiobook und Amazon Audible-Hörbuch und Herunterladen von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien. Mit dem Preis von nur EUR54,97 können Menschen jetzt massive Quellen in iTunes, Amazon und Spotify Bibliotheken genießen.

Andere Aktionen

– 40% Rabatt auf das Leawo 11-in-1 Multimedia Solution Bundle und die heiĂź begehrten Blu-ray Singles, inklusive Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator, Blu-ray Cinavia Removal, UHD Copy und UHD Ripper.

– Chance, Leawo Tunes Cleaner als Freebie zu gewinnen. Leute können einen kostenlosen Registrierungscode fĂĽr dieses Bereinigungstool erhalten, indem sie auf der offiziellen Facebook-Seite von Leawo auf “Gefällt mir” klicken und dann ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite eingeben.

– 30% Rabatt auf Leawo-Produkte auf der gesamten Website. Benutzer können den Gutscheincode am Ende der Aktionsseite kopieren und ihn auf der Kaufseite der gewĂĽnschten Produkte einfĂĽgen, um den Rabatt zu aktivieren.

Mehr ĂĽber diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

