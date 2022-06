Leawo beste Aktion für Vatertag – bis zu 70% Rabatt, Photo Enhancer gratis und vieles mehr.

Photo Enhancer kostenlos gewinnen und bis zu 70% Rabatt bei der Vatertagsaktion erhalten.

Zusammenfassung: Der Vatertag naht mit großen Schritten. Leawo Software stellt heute offiziell den Vatertagsverkauf vor und bietet bis zu 70 % Rabatt, Photo Enhancer als Gratisgeschenk und so weiter.

Shenzhen, Guangdong, 9. Juni 2022 – Der große Tag des Vaters steht vor der Tür (19. Juni, 2022), was bedeutet, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um Pläne für den Vatertag und Geschenke zu machen. Die besten Angebote zum Vatertag in diesem Jahr bedeuten, dass man nicht unbedingt viel Geld ausgeben muss. Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen und Datenverwaltungssoftware, hat als Zeichen der Wertschätzung für alle Väter und als Inspiration für Vatertagsgeschenke eine Reihe von Sonderangeboten gestartet – 2022 Vatertagsgeschenk & Angebot. Von heute an bis zum 30. Juni 2022 kann jeder Kunde bis zu 391,8 Euro sparen, sowohl bei Einzelprodukten als auch bei Produktpaketen. Darüber hinaus ist Leawo Photo Enhancer für jeden Teilnehmer sorgfältig für die AI-Fotoverbesserung vorbereitet. Mehr Details zum Angebot findet man im Folgenden:

Bis zu 70% Rabatt auf Bundles & Einzelprodukte

Der Tiefstpreisnachlass von 70% gilt für das Leawo All-in-One Bundle; 60% für das Ultimate 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD Toolkit; 50% für andere meistverkaufte Pakete und Einzelprodukte wie das UHD/Blu-ray/DVD/Video Toolkit, CleverGet Video Downloader, usw. 40% für Blu-ray Einzelprodukte und das Prof. DRM Media Pack. Im Folgenden sind die Details zu einigen handverlesenen Artikeln aufgeführt:

Leawo All-in-One Bundle, einschließlich Prof. Media 11, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Drive Tool und CleverGet Video Downloader, ist ein 22-in-1-Paket, das umfassende Lösungen für 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Foto und Audio bietet.

Ultimate 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD Toolkit ist das Spitzenprodukt von Leawo Software, das den Benutzern hilft, 4K Blu-ray-, Blu-ray- und DVD-Sammlungen zu entschlüsseln, zu rippen, zu konvertieren, zu kopieren und zu sichern, Foto- und Videodateien auf Blu-ray oder DVD zu brennen, Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray zu entfernen, 4K UHD Blu-ray-Laufwerk-Firmware herunterzustufen usw.

CleverGet Video Downloader, als neuestes Produkt, kann Videos bis zu 8K Auflösung von YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und 1000+ anderen Seiten mit 6x höherer Geschwindigkeit herunterladen. Darüber hinaus können andere Module in diesem Produkt sogar Blockbuster-Filme und TV-Episoden von HBO Max, Netflix, Disney+ und vielen anderen abonnementbasierten Diensten herunterladen.

Bester AI Photo Enhancer als Freeware angeboten

Neben der Mutter verdient auch der Vater einen Fotoverbesserer. Für alternde Väter kann Leawo Photo Enhancer als leistungsstarker Porträtverbesserer fungieren, um das Altern des Vaters zu verlangsamen, indem es die Haut retuschiert, Falten entfernt, die Augen hervorhebt, usw. Väter, die gerne fotografieren, können mit Leawo Photo Enhancer ihre Fotos durch fortschrittliche KI-Technologie verbessern, z. B. durch Weißabgleich, Farbverbesserung, Belichtungskorrektur und vieles mehr. Jetzt können alle Besucher einen kostenlosen Registrierungscode für dieses intelligente AI-Fotoverbesserungsprogramm erhalten, indem sie ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf der Promo-Seite eingeben. Außerdem ist das gesamte Paket – PhotoIns, einschließlich Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger zur Verbesserung der Fotoqualität, Entfernung und Bearbeitung von Fotohintergründen sowie zur Vergrößerung von Fotos, um 50% reduziert.

30% Gutschein für die gesamte Website

Abgesehen von den oben genannten Angeboten, bietet Leawo auch großzügig reichlich 30% sitewide Coupons für diejenigen, die nur ein einzelnes Element greifen will. Um diesen Gutschein zu erhalten und zu aktivieren, können Besucher einfach den Gutscheincode am Ende der Aktionsseite kopieren und ihn auf der Kaufseite einfügen.

Mehr Informationen über diese Vatertagsaktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

