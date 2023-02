Leawo 2023 Valentinstag Angebot mit Tiefstpreisen – bis zu 90% Rabatt auf Online Video Downloader, All-in-1 Bundle usw.

Leawo Photo BG Remover ist ab sofort kostenlos zu erhalten.

Zusammenfassung: Von jetzt an bis zum 10. März 2023 gibt es bei der Leawo 2023 Valentinstags-Online-Aktion bis zu 90 % Rabatt auf Multimedia-Lösungspakete, 30% Rabatt auf die gesamte Website, Photo BG Remover als Werbegeschenk, etc.

Shenzhen, Guangdong, China, 09. Feb. 2023 Der Valentinstag 2023 steht vor der Tür, was bedeutet, dass die Liebe in der Luft liegt – und damit auch die Angebote. Der Valentinstag ist der perfekte Tag, um seine Liebe zu zeigen, aber niemand gibt gerne unnötig viel Geld aus. Zum Glück hat Leawo Software, ein Unternehmen, das sich auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiert hat, die 2023 Valentinstags-Promotion Kostenlose Werbeaktion ins Leben gerufen, um die Menschen mit historisch niedrigsten Preisen auf eine Vielzahl von Multimedia-Lösungsprodukten, die unten aufgeführt sind, zu verlieben. Außerdem hat jeder die Chance, den Photo BG Remover im Wert von EUR29,95 kostenlos zu gewinnen.

Bis zu 90% Rabatt auf Online-Video-Lösungen

CleverGet All-in-One 10, ursprünglich zu einem Preis von 2178,80 EUR, ist jetzt für nur 209,95 EUR mit einem Rabatt von 90% erhältlich.

Mit Modulen wie Video Downloader, Twitch Downloader, Netflix Downloader, HBO Downloader, Apple TV Plus Downloader usw. bietet CleverGet All-in-One 10 die umfassendsten Online-Videolösungen, einschließlich Online-Video-Download, URL-zu-MP4-Konvertierung und mehr. Mit einem eingebauten Browser kann es problemlos bis zu 8K Online-Videos, Live-Streams und sogar kostenpflichtige Filme von mehr als 1000 Websites wie YouTube, Twitch, Netflix, HBO Max, Apple TV Plus, Hulu, Pluto TV, etc. herunterladen.

Zusätzlich zu den 90% Rabatt auf CleverGet All-in-One 10, genießen auch die folgenden Module einen 50% Rabatt:

Video Downloader

Amazon Downloader

Netflix Downloader

HBO Downloader

Hulu Downloader

Disney+ Downloader

Discovery+ Downloader

Paramount+ Downloader

Apple TV Plus Downloader

Bis zu 70% Rabatt auf Multimedia-Lösungspakete

Neben dem Online-Video-Downloader ist Leawo auch für Blu-ray, DVD und andere Multimedia-Lösungen bekannt. Zum Valentinstag bietet Leawo bis zu 70% Rabatt auf kuratierte Multimedia-Lösungspakete.

Leawo All-in-1 Bundle – Ein 27-in-1-Paket, das alle 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Foto/Audio-Lösungstools umfasst, ist jetzt 70 % günstiger und spart für eine begrenzte Zeit 391,8 EUR.

Ultimatives Blu-ray Toolkit- Ein 4-in-1-Blu-ray-Lösungspaket zum Rippen von Blu-ray/DVD-Filmen in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten, zum Sichern von Blu-ray/DVD-Inhalten, zum Brennen von Video-/Fotodateien auf Blu-ray/DVD, zum Entfernen des Cinavia-Schutzes und mehr.

Ultimatives 4K/UHD Blu-ray Toolkit – Das umfassendste UHD Blu-ray Toolkit zum Rippen von 4K Blu-ray in digitale Videos, Kopieren von 4K Blu-ray-Filmen, Downgrade von 4K Blu-ray-Laufwerk-Firmware und mehr.

Ultimate DVD Toolkit – Bestehend aus DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, kann dies im Grunde als das Gegenstück zum Ultimate Blu-ray Toolkit ohne Blu-ray Cinavia Removal gesehen werden.

Bis zu 50% Rabatt auf Fotolösungen & Photo BG Remover Freebie

Das 3-in-1-Fotolösungspaket – PhotoIns, mit einem Rabatt von 50%, kostet jetzt EUR54.97.

Angetrieben von fortschrittlicher AI-Technologie und intelligenten Algorithmen kann das Photo Enhancer-Modul automatisch die Fotoqualität verbessern, das Photo BG Remover-Modul kann den Fotohintergrund entfernen und ändern, das Photo Enlarger-Modul kann die Bildauflösung um das 40-fache erhöhen, alle unterstützen Batch- oder Einzeloperationen.

Außerdem hat jeder, der die Leawo Valentinstags-Event-Seite besucht, die Chance, Photo BG Remover kostenlos zu gewinnen – einfach Name und E-Mail-Adresse auf der Seite eingeben.

Abgesehen von den oben erwähnten Rabatten bietet Leawo Software auch Dutzende von Rabattpaketen und viele 30%ige Gutscheine für die gesamte Website. Weitere Details sind auf der Promo-Seite zu finden.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

