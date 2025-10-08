LeanAroundTheClock 2026: Drei Tage Lean pur in Mannheim

mit internationalen Top-Speakern und dem Who-is-Who der Lean-Community – 11. -13. März 2026 in Mannheim

Vom 11. bis 13. März 2026 findet in der Mannheimer Maimarkthalle die Jubiläumsausgabe des LeanAroundTheClock (LATC2026) statt.

Europas größtes Lean-Event feiert sein zehnjähriges Bestehen und bringt die internationale Lean-Community erneut für drei Tage voller Impulse, Austausch und Praxisbeispiele zusammen.

Auf über 8.100 Quadratmetern Eventfläche erwarten die Teilnehmenden spannende Vorträge, interaktive Formate und ein vielfältiges Rahmenprogramm – inklusive Netzwerk-Sessions und zwei Partys.

Mehr als 70 Speakerinnen und Speaker geben Einblicke in aktuelle Lean-Projekte, Herausforderungen und Erfolge in Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – von der Automobilindustrie über das Gesundheitswesen bis hin zu KI-gestützten Transformationen.

Zu den Highlights zählen u. a. Beiträge von:

-James P. Womack – Begründer der Lean-Bewegung

-Bob Emiliani – Lean-Vordenker aus den USA (Make The Problem Visible)

-Niklas Modig – Experte für Flow Efficiency (From Islands to Impact)

-Mike Rother – Ingenieur, Forscher und Pädagoge

-Prof. Christoph Roser – Hochschule Karlsruhe (Grand Tour of Japanese and German Automotive)

-Angelika Wagner-Kronberger – Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (Kultur frisst Lean zum Frühstück)

-Linda Witte und Helge Voigt – Dräger Safety AG + Co. KGaA (Lean Transformation und ein Wandel der Führungskultur)

Neben den Vorträgen bietet das LATC eine große Ausstellungsfläche mit Unternehmen, die Lean-Methoden, Werkzeuge und Dienstleistungen präsentieren. Firmen können ab 4 m² Standfläche dabei sein und so direkt mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen.

„Das LATC lebt vom offenen Austausch und davon, dass Praktikerinnen und Praktiker ihre echten Erfahrungen teilen – mit allen Erfolgen und auch den Stolpersteinen“, so die Veranstalter.

Über das LATC

Das LeanAroundTheClock (LATC) wird seit 2016 jährlich in Mannheim ausgerichtet und hat sich zu Europas größtem Lean-Event entwickelt. Mit einem einzigartigen Mix aus Fachvorträgen, Diskussionen und Networking bietet das LATC die Plattform für alle, die sich für Lean, agile Arbeitsweisen und kontinuierliche Verbesserung etc. begeistern.

Weitere Informationen zur #LATC2026

Webseite – Tickets: https://leanbase.de/latc

Das Wissen und die vorhandenen Informationen im Kontext zu Lean, Kaizen, KVP, Agil & Co. sowie den damit verbunden Randdisziplinen sind nahezu unüberschaubar.

Mit der LeanBase ( https://leanbase.de) möchten wir das umfangreiche Wissen und die Vielzahl an Informationen bündeln, möchten die Erfahrungen und Meinungen zur erfolgreichen Einführung von Lean Management in Organisationen branchenübergreifend abbilden und so einen Wissenstransfer zu den genannten Themen ermöglichen.

