Lean Management – Expertenwissen für Planung und Ausführung

Location: Akademie der Ingenieure

Street: Gerhard-Koch-Str. 2

City: 73760 – Ostfildern (Germany)

Start: 26.03.2021 01:00 Uhr

End: 18.06.2021 01:00 Uhr

Entry: 1950.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



In diesem kompakten Lehrgang lernen Sie durch die “Lean-Philosophie” Termin- und Planungssicherheit zu erzielen sowie Ablaufstörungen zu minimieren. Sie lernen, welche Vorteile Transparenz in den Projekten bringt und was “gelebte Zusammenarbeit” bedeutet.

Gleichzeitig bedeutet Lean Management die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse im eigenen Unternehmen und eine signifikante Effizienzsteigerung.

Lernen Sie von und mit unseren Experten aus der Praxis den direkten Mehrwert für Ihre persönliche Entwicklung und die des Unternehmens!

Die Module 1 + 2 finden online statt, die Module 3 + 4 werden als Präsenz-Workshops durchgeführt.

Inhalt Modul 1:

Grundlagen lean management

Grundlagen lean construction

Grundlagen BIM

Inhalt Modul 2:

Wertstromanalyse + Shopfloor-Management

Digitalisierung der Bauphase – Kommunikation Büro-Baustelle

Inalt Modul 3:

Lean in der Ausführung

Inhalt Modul 4:

Bauherr und Lean

Rechtliche Aspekte

Infrastrukturbau

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de