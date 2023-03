Leading with Automation: Devoteam schließt sich der IT-Automatisierungsinitiative von Red Hat an

Weiterstadt, 23. März 2023 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das seit über 25 Jahren Kunden branchenübergreifend auf ihrer digitalen Transformationsreise begleitet, schließt sich der Red Hat-Initiative „Leading with Automation“ an. Die Red Hat Ansible Automation Platform ermöglicht die Automatisierung von IT-Prozessen. Dabei wird nicht nur der immense Vorteil beschleunigter Prozesse erreicht, sondern es werden auch konsistente Ergebnisse erzielt, ohne Mitarbeitende in repetitiven Aufgaben zu binden.

Durch den Einsatz der Red Hat Ansible Automation Platform werden IT-Prozesse nicht nur in kürzester Zeit automatisiert, Organisationen werden auch dazu befähigt, das volle Potenzial der Automatisierung auszuschöpfen. Aufgrund der innovativen Enterprise-Lösung von Red Hat können IT-Prozesse skaliert und zuverlässig in verschiedene Umgebungen portiert werden. Durch die Red Hat Ansible Automation Platform erfolgt die Automatisierung von IT-Prozessen in standardisierter Weise, wodurch Risiken und Abweichungen einerseits minimiert, andererseits Prozesse wiederholbar und global skalierbar gemacht werden.

Mit dem Automation Hub können Unternehmenskunden die Automatisierung von IT-Prozessen in kürzester Zeit realisieren und diese auf die individuellen Anforderungen des eigenen Betriebs anpassen und skalieren. Durch Subskriptionen der Red Hat Ansible Automation Platform erhalten die Nutzerinnen und Nutzer des Automation Hubs exklusiven Zugriff auf zertifizierte Inhalte von Red Hat und einem Netzwerk von über 60 branchenführenden Partnern.

Red Hat Ansible und Devoteam – die perfekte Ergänzung

Die Partnerschaft zwischen Red Hat und Devoteam Deutschland besteht bereits seit 2017. Seit Beginn der Zusammenarbeit hat sich Devoteam als kompetenter Partner erwiesen und ist als Solution Provider ein angesehener Premium Business Partner von Red Hat, welcher Unternehmen in mehreren europäischen Ländern berät.

Mit über 100 Red Hat Zertifizierungen liefert Devoteam jedem Unternehmen genau die Unterstützung, die es benötigt. Devoteam unterstützt seine Kunden aktiv bei der Automatisierung zentraler IT-Prozesse, indem der zertifizierte Red Hat Premium Solution Partner die benötigte Infrastruktur aufsetzt sowie geeigneten Content erstellt und implementiert. Somit wird es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial der Red Hat Ansible Automation Platform auszuschöpfen.

Zudem legt Devoteam großen Wert darauf, den Kunden ein umfassendes Verständnis von Automatisierungsprozessen zu vermitteln. Dazu bietet der Spezialist in Sachen Automatisierung unter anderem auch kundenspezifische Trainings an, die sowohl auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens als auch auf den Status quo der Unternehmensdigitalisierung abgestimmt sind.

Unterstützung mit Weitblick

„Durch die Automatisierung von IT-Prozessen können in kürzester Zeit sichtbare Ergebnisse erzielt werden – und das konsistent über unterschiedliche Plattformen hinweg“, merkt Michael Marz, Principal Consultant und Red Hat Partner Manager bei Devoteam Deutschland, an. „Da sich Automatisierung und Digitalisierung stetig weiterentwickeln, müssen moderne IT-Unternehmen auch die Zukunft im Blick behalten. „Vor allem Automatisierungsprozesse sind bereits gegenwärtig integraler Bestandteil eines zukunftsgerichteten Unternehmens – und in Zukunft wird das Thema IT-Automatisierung noch stärker in den Fokus rücken müssen.“

Dabei ist sich der Experte für IT-Automatisierung auch sicher, dass Unternehmen langfristig auf Automatisierungsprozesse setzen müssen, um trotz des rasch wachsenden Konkurrenzdrucks auf diesem Gebiet auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. „Getreu dem Motto „Tech for People Unlocks the Future´, verschaffen wir im Dickicht der IT-Prozesse und -Abläufe Durchblick und stehen unseren Kunden zur Seite, die Vision der modernen Unternehmensdigitalisierung in Taten umzusetzen.“ Devoteam unterstützt die Kunden bei der kompletten digitalen Wertschöpfungskette. Angefangen bei dem vollständigen Software-Development-Lifecycle über dessen Betrieb und Instandhaltung bis hin zur Strategieberatung und Migration steht Devoteam Unternehmenskunden jederzeit beratend zur Seite.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

