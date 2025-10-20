Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for PAM 2025

BeyondTrust zum siebten Mal in Folge als Leader für Privileged Access Management ausgezeichnet

BeyondTrust, marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, wird als „Leader“ im „Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management 2025“ des IT-Analystenhauses Gartner aufgeführt. Damit erreicht BeyondTrust im siebten Jahr in Folge eine Leader-Positionierung und belegt unter allen Anbietern die höchste Platzierung in der Bewertungskategorie „Umsetzungsfähigkeit“. Diese Bewertung berücksichtigt unter anderem die Produktstrategie, Innovationsfähigkeit und Marktverständnis der Anbieter.

„Jede Sicherheitsverletzung basiert im Kern darauf, dass ein Angreifer tatsächliche Identitäten oder Berechtigungen für passende Zugriffe kompromittiert hat. Personen, Maschinen und jetzt auch KI-Agenten als digitale Identitäten sind damit zum neuen Perimeter geworden, die im Unternehmen geschützt werden müssen, um Risiken durch Privilegienmissbrauch reduzieren und zugleich geschäftliche Prozesse unterstützen zu können“, kommentierte Janine Seebeck, CEO bei BeyondTrust. „Wir sind stolz auf die erneute Gartner-Auszeichnung als Leader im Magic Quadrant für PAM und bieten unseren Kunden auch weiterhin die branchenweit umfassendste Identitätssicherheitsplattform für das KI-Zeitalter und darüber hinaus.“

BeyondTrust ist der Ansicht, dass die rasche Verbreitung autonom arbeitender Agentic-AI-Systeme, die eigenständig Zugriffe bereitstellen, mit Infrastrukturen interagieren und Entscheidungen treffen können, die Bedeutung privilegienzentrierter Identitätssicherheit weiter verstärkt. BeyondTrust sichert proaktiv schwer einsehbare Zugriffsebenen wie Secrets und Maschinenidentitäten. Die unlängst erweiterte Secrets-Insights-Funktion für die Analyselösung Identity Security Insights® erkennt und beseitigt Risiken in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen – inklusive nicht verwalteter API-Schlüssel, Anmeldeinformationen für Dienstkonten oder Tokens.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner-Reports „Magic Quadrant for Privileged Access Management 2025“ ist hier abrufbar: https://www.beyondtrust.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-pam .

Weitere Analystenstudien über BeyondTrust

Diese Anerkennung folgt auf die kürzliche Einführung der branchenweit ersten produktionsreifen Identitätssicherheitskontrollen für Agentic AI, mit denen sich neu aufkommende Herausforderungen mit modernsten Innovationen bewältigen lassen. Eine Einstufung als Leader erreichte BeyondTrust in diesem Jahr auch vom Marktforschungsunternehmen Forrester im Rahmen der aktuellen Studie „The Forrester Wave™: Privileged Identity Management Solutions, Q3 2025“. BeyondTrust wurde in dem Bericht für seine „herausragende Vision“ und „Identity-First-Sicherheitsstrategie“ ausgezeichnet.

Der neue Analysten-Report „KuppingerCole Leadership Compass für Enterprise Secrets Management 2025“ stuft BeyondTrust ebenfalls als „Overall Leader“ ein. BeyondTrust erreicht diese Positionierung unter anderem für den effektiven Schutz menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten auf Unternehmensebene.

Als Unterstützung für Unternehmen bei aktuellen Herausforderungen der Identitätssicherheit bietet BeyondTrust das kostenlose Online-Tool Identity Security Risk Assessment an, das einen umfassenden Sofortblick auf Agentic-AI-Risiken ermöglicht: https://www.beyondtrust.com/products/identity-security-insights/assessment .

Gartner Disclaimer

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den Publikationen der Organisation erwähnt werden. Ebenso wenig rät Gartner Technologienutzern, ausschließlich jene Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere Einstufungen erhalten haben. Die Publikationen geben die Meinung von Gartner wieder und sollten nicht als Feststellung von Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

BeyondTrust ist marktführender Identity Security-Anbieter und schützt privilegierte Zugriffs- und Berechtigungspfade (Paths to Privilege™). Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.

BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in unserem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

