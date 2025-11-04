Le Wagon & Tomorrow University starten KI-Bachelor

Neuer gemeinsamer Studiengang bildet die Tech-Führungskräfte der Zukunft aus – praxisnah, flexibel und weltweit online.

Berlin, 4. November 2025 – Le Wagon, Europas führende Coding Bootcamp-Plattform, und Tomorrow University of Applied Sciences, Deutschlands staatlich anerkannte Hochschule für nachhaltige und zukunftsorientierte Bildung, starten gemeinsam den Bachelor in Artificial Intelligence & Sustainable Technologies.

Der neue Studiengang richtet sich an ambitionierte Lernende, die die Zukunft der Technologie aktiv mitgestalten wollen – flexibel und ortsunabhängig. Er kombiniert Le Wagons praxisorientierte Tech-Ausbildung mit Tomorrow University’s challenge-basiertem Lernmodell, das Studierende befähigt, reale Probleme zu lösen und nachhaltigen Impact zu schaffen.

„Ich wünschte, ich hätte damals Zugang zu so einem Programm gehabt. Jetzt freue ich mich, eines gemeinsam mit Tomorrow University zu entwickeln – und so die nächste Generation von KI-Führungskräften in Europa auszubilden“, sagt Matthias Marschall, Director of Engineering bei Google.

„KI verändert unsere Gesellschaft. Indem wir technisches Know-how mit einer werteorientierten Haltung verbinden, fördern wir Studierende, die die nächste Welle von Innovation gestalten“, ergänzt Virginie Vinson, CEO von Le Wagon.

Christian Rebernik, Mitgründer & CEO von Tomorrow University, erklärt:

„Bildung sollte mutig, kollaborativ und zukunftsgerichtet sein. Dieses Studium befähigt Lernende weltweit, KI verantwortungsvoll und kreativ einzusetzen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Praxisorientiertes Lernen für Zukunftsjobs

Studierende erwerben Kompetenzen in:

– Datenanalyse – Daten interpretieren und in handlungsrelevante Erkenntnisse übersetzen.

– KI-Softwareentwicklung – Technologie entwickeln, die inklusiv, ethisch und wirkungsvoll ist.

Der Studiengang bereitet auf Berufe wie AI Software Engineer, Data Analyst oder auf die Gründung eigener Start-ups vor.

Globale Community & starke Partner

Lernende werden Teil eines internationalen Netzwerks aus über 30.000 Le Wagon-Alumni und der Tomorrow University-Community aus Gründer:innen, Tech-Leader:innen und Changemakern.

Der Studiengang bietet den direkten Zugang zu Expert:innen von Google, AWS und Loveable und eröffnet Chancen für internationale Karrieren oder eigene Gründungen.

Kernfakten auf einen Blick

– 3-jähriger, akkreditierter Bachelorstudiengang (B.Sc.)

– Kombination aus Projektarbeit, Technologie und Nachhaltigkeit

– Flexible, globale Online-Lernerfahrung mit europäischen Lernhubs

– Stipendien und Finanzierungsoptionen verfügbar

Start der ersten Kohorte: März 2026

Weitere Informationen und Bewerbung:

https://www.tomorrow.university/joint-bachelor-of-science-le-wagon

Tomorrow University of Applied Sciences ist eine staatlich anerkannte, akkreditierte Hochschule mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Technologie. Sie bietet flexible, vollständig online-basierte Studiengänge an, die Lernende befähigen, Kompetenzen für eine nachhaltige und innovative Zukunft zu entwickeln.

Kontakt

Tomorrow University Of Applied Sciences

Christian Rebernik

Invalidenstraße 65

10557 Berlin

+491621329265



https://tomorrow.university

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.