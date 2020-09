Laykold® beim TC Melle installiert

Auch in Melle kann man nun auf einem Tennisplatz-Belag der Extraklasse spielen. Im Juli wurde beim TC Melle eine Laykold®-Referenzfläche installiert und ist ab sofort spielbereit.

Welcher Tennis-Fan würde nicht gerne auf einem Belag international renommierter Turniere ein paar Bälle spielen? Eine Laykold®-Spielfläche kann man nun beim ortsansässigen TC Melle erleben. Der neue Platz wurde Anfang Juli installiert: Hierbei handelt es sich um die erste Laykold®-Referenzfläche in unmittelbarer Nähe zu unserem Unternehmen. Der Platz stellt für uns eine hervorragende Möglichkeit dar, unseren Kunden das Produkt Laykold® unter realen Bedingungen vor Ort in Melle zeigen zu können. Zusätzlich ist es uns ein Anliegen, den TC Melle und somit den Sport in unserer Stadt mit der Errichtung der neuen Fläche zu unterstützen.

Internationales Turnier auf Laykold®-Belag

In diesem Jahr wurden die US Open erstmalig mit Laykold® als offizieller Spielfläche ausgestattet. Die US Open wechseln damit seit 42 Jahren erstmalig den Platzbelag. Durch den Wechsel gehen die stetigen Modernisierungsarbeiten des USTA Billie Jean King National Tennis Centers, der Anlage auf der das Grand Slam ausgetragen wird, weiter. Vorherige große Umbaumaßnahmen waren u.a. die Installation eines beweglichen Dachs über dem Center Court, der Bau eines neuen Showcourts sowie der Neubau des Louis Armstrong Stadium.

Ist Laykold® für Ihr Projekt oder Ihre Tennisanlage interessant?

Kontaktieren Sie uns!

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Über die Melos GmbH:

Melos entwickelt und produziert farbige Gummigranulate und Systemkomponenten, z. B. für Kunstrasenplätze, Stadionlaufbahnen, Multifunktionssportfelder und Spielplätze, sowie kundenindividuelle Industrial Compounds, die unter anderem in der Kabelindustrie und im Automotive-Bereich verarbeitet werden. Vom Standort Melle in Niedersachsen aus unterstützt das über 260-köpfige Team Verarbeiter weltweit mit Know-how, Produkten, Services – und das schon seit über 80 Jahren. Weitere Informationen unter: www.melos-gmbh.com

Firmenkontakt

Melos GmbH

Luigi Di Bella

Bismarckstr. 4-10

49324 Melle

054229447122

luigi.dibella@melos-gmbh.com

http://www.melos-gmbh.com

Pressekontakt

Melos GmbH

Anne-Marie Böwer

Bismarckstr. 4-10

49324 Melle

054229447465

anne-marie.boewer@melos-gmbh.com

http://www.melos-gmbh.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.