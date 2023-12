Laurentius – Teil der New York Fashion Week 2024

Erfolgsgeschichte von Coiffeur Team Laurentius: Marjam Laurentius und Jennifer Kalus werden Teil der New York Fashion Week im Februar 2024.

Bonn, 10.12.2023 – Das Coiffeur Team Laurentius aus Bonn schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Nun kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Mit großer Begeisterung wird verkündet, dass die talentierten Friseurinnen Marjam Laurentius und Jennifer Kalus ein Teil der renommierten New York Fashion Week im Februar 2024 sein werden. Diese Teilnahme markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für das Team Laurentius, sondern auch eine beeindruckende Anerkennung der innovativen Arbeit und des kreativen Talents, die die beiden, aber auch das gesamte Team von Laurentius in Bonn, seit der Gründung 2013 voller Leidenschaft leben.

Marjam Laurentius und Jennifer Kalus sind Teil eines mittlerweile 14köpfigen dynamischen Friseur Teams in Bonn. Ihr Engagement für Perfektion, ihre Liebe zum Detail und ihr unersättlicher Drang nach Kreativität haben ihnen einen ausgezeichneten Ruf eingebracht. Der Friseur-Salon in Bonn ist nicht nur in Bonn für erstklassige Friseurdienstleistungen bekannt, sondern erfreut sich auch großer Beliebtheit außerhalb der Region Köln/Bonn.

Die Teilnahme an der New York Fashion Week ist ein weiterer Höhepunkt der Erfolgsgeschichte des Premium Friseur in Bonn. Marjam Laurentius und Jennifer Kalus werden bei dieser renommierten Veranstaltung die Frisuren für einige der einflussreichsten Modenschauen gestalten. Ihre einzigartige Fähigkeit, Frisuren zu kreieren, die die Essenz der Modekollektionen einfangen und ergänzen, wird zweifellos dazu beitragen, die Präsentationen auf der Fashion Week glänzen zu lassen.

„Wir sind überwältigt von der Ehre, ein Teil der New York Fashion Week sein zu dürfen“, sagte Marjam Laurentius. „Unsere Reise begann 2013 als Friseurinnen in Bonn, und nun haben wir die Möglichkeit, unsere Leidenschaft und unser Können auf einer globalen Bühne zu präsentieren.“

Jennifer Kalus fügte hinzu: „Wir sind dem Coiffeur Team Laurentius und unseren treuen Kunden zutiefst dankbar. Diese Teilnahme ist ein Beweis dafür, dass Träume wahr werden können, wenn man hart arbeitet und sich für sein Handwerk begeistert.“

Die New York Fashion Week im Februar 2024 wird zweifellos eine aufregende Gelegenheit für das Coiffeur Team Laurentius sein, ihre Expertise zu demonstrieren und die Modewelt mit ihren kreativen Frisuren zu beeindrucken. Die Veranstaltung wird nicht nur die Schönheit der Mode, sondern auch die des Friseurhandwerks feiern.

Für weitere Informationen über das Coiffeur Team Laurentius und seine innovativen Friseurdienstleistungen besuchen Sie bitte die offizielle Website: [ www.laurentius.com].

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Die Friseure des Coiffeur Team Laurentius sind Experten für farbreiche und handwerklich ausgezeichnet umgesetzte Haarcolorationen, Schnitte & Styles. Unsere Spezialisten für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen werden kontinuierlich geschult und arbeiten mit einem der besten Hersteller zusammen – Great Lenghts. Hier konnten die Spezialisten schon unzählige Haarverlängerung umsetzen und so die Herzen der Kunden höher schlagen lassen.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078



http://www.laurentius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.