Laudatio Dr. Barbara Dürr im Rahmen der Buchvorstellung „Allein mit dir in deiner Arktis“

Im Rahmen der Buchvorstellung von Volker Feyerabend“s neuem Ratgeberbuch zur Selbstreflexion, beleuchtete Dr. Barbara Dürr, AK Gesunde Gemeinde Co-Vorständin, das Thema „mindset“ im Hinblick auf Wohlbefinden, Glück und Erfüllung und dessen gesundheitliche Wirkung. Die Veranstaltung fand – unter großem Interesse von Publikum und Fachvertreter:innen – im Gesundheitszentrum statt. Einleitend begrüßte Daniel Eppler, als Vertreter des Gesundheitsforum Eningen e.V., die anwesenden Gäste, die auch aus Mössingen, Metzingen und sogar aus Neuffen kamen. Es folgte eine Laudatio und Buchrezension von Dr. Barbara Dürr, in der sie die Besonderheiten des Buches zur Persönlichkeitsentwicklung „Allein mit dir in deiner Arktis“ und die Leistung des Eninger Autors würdigte.

Abdruck der Rede Dr. Barbara Dürr:

Zur Vorstellung dieses Buches möchte ich Ihnen gerne meine Leseeindrücke und Gedanken schildern. Zuvor aber noch eine kleine Erklärung, welche Verbindung zwischen Herrn Feyerabend und mir besteht. Herr Feyerabend unterstützt mich seit vielen Jahren als Co-Vorsitzender im AK „Gesunde Gemeinde“ – diesen Arbeitskreis gibt es immerhin schon 10 Jahre. Und im weitesten Sinne hat das Buch ja auch mit Gesundheit zu tun. Vor allem mit der Gesunderhaltung – also dem gesund bleiben. Auch dafür gibt es heute einen Fachbegriff „Salutogenese“. Das ist ein bisschen mehr als Prävention. Man versucht seine Gesundheit zu pflegen.

Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, wird die Gesundheit immer mehr bedroht. Nicht umsonst spricht man bei vielen Erkrankungen von Zivilisationskrankheiten. Wir essen zu viel und zu süß, wir sitzen zu viel und falsch, es gibt zu viel informellen Stress und wir bewegen uns viel zu wenig. Bei Jugendlichen nehmen Adipositas und Depressionen zahlenmäßig erschreckend zu.

Im Dialog mit sich selbst, soll man sich besser kennen lernen, bei Bedarf seine Verhaltensweisen ändern und wieder mehr die Natur spüren und sein soziales Umfeld wieder wahrnehmen. Das ist die Botschaft des Buchautors!

Wir werden heute derart mit Informationen überschwemmt, dass wir vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, welche Bedürfnisse man selbst hat und man eventuell wieder lernen muss, Eigenwahrnehmung von Fremdwahrnehmung zu trennen. Deswegen brauchen wir einen ruhigen Platz und Abstand zu unserem Alltag. Da ist es natürlich sehr empfehlenswert, in die Arktis oder einen weit entfernten Ort zu reisen, um mit Abstand auf sich und sein Leben zu schauen. Die zentrale Frage ergibt sich „lebe ich oder werde ich gelebt“? Mache ich Dinge, die ich wirklich selber will oder nur weil sie schick sind, von Influencern empfohlen oder von meiner Familie und den Freunden erwartet werden?

Wenn da so viel fremdgesteuert ist, gibt es sie nicht die Freude und Erfüllung, die ich erspüren kann. Vor allem geht es im Alltag nur noch um Selbstoptimierung – die von den sozialen Medien eingefordert wird. Also muss man ungefiltert in sich hineinschauen können. Dazu kann man in die Arktis – muss man aber nicht. Denn auch hier in der Umgebung gibt es tolle spirituelle und mystische Orte. Die Achalm oder die Schöne Aussicht oder den Gutenberg. Wichtig ist die ehrliche Reflexion, um die Inhalte des Buches aufzunehmen. Was will ich wirklich und was tut mir gut.

Darüber hinaus geht es in dem Buch auch um das „Außen“. Was kann ich von meinen neuen Erkenntnissen und Gefühlen nun nach außen tragen? Ich habe beim Lesen hierbei so etwas assoziiert, wie Spiegelneurone. Aber es geht hier nicht nur um Techniken der Psychologie – ich glaube man muss sein Gegenüber wirklich schätzen, lieben und mit Respekt behandeln. Wir müssen wieder lernen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Nur in der Gemeinschaft und innerhalb von sozialen Aktionen können wir glücklich sein. Martin Buber schreibt schon, dass man nur im Umgang mit einem „Du“ sein „Ich“ erkennen kann. In Eningen sind wir zu diesem Thema schon sehr gut mit der Gesunden Gemeinde und dem Traum einer „Caring Community“ unterwegs. Auch haben wir tolle Vereine, die das „Wir“ stärken.

Der Vorschlag im Buch, sich an Ritualen zu orientieren, hat auch viel Gewicht. Sie geben uns einen Rahmen, an dem wir uns -im wahrsten Sinne des Wortes- festhalten können. Und Rituale erinnern uns daran, den einmal eingeschlagen Weg fortzusetzen. Regelmäßig nach innen zu schauen, liebevoll mit seinen Mitmenschen umzugehen und zu beginnen Unwichtiges von Wichtigem zu trennen.

Dann möchte ich noch auf das Ende des Lebens schauen. Wie Sie alle wissen, bin ich palliativ sehr stark aktiv. Wir bemühen uns in diesem Lebensabschnitt sehr um Lebensqualität. Aber warum machen wir die Beschäftigung mit der Lebensqualität erst am Lebensende? Sozusagen lohnt es sich das Leben rückwärts zu betrachten. Und schon früher zu fragen, wo liegt denn meine Lebensqualität? In der Bewegung, im Essen, beim Musizieren, in der Natur, in Anderem?

Und so fragt der Autor auch, wo liegen Deine Defizite und Ressourcen? Und er fordert auf, sich auf die Suche nach dem Glück in sich selbst zu machen. Da ist sehr hilfreich, dass das Buch nicht nur theoretisch daherkommt, sondern auch praktische Beispiele einpflegt.

Das Buch ist ein guter Ratgeber, um so manches zu verändern. Man braucht dazu nicht unbedingt in die Einsamkeit der Arktis zu entfliehen. Man kann auch auf der Schwäbischen Alb wandern – das Wichtigste ist, dass man selbst etwas ändern will.

Ist man unzufrieden mit sich und dem Leben und will sich nicht in die Masse der Nörgler einreihen, bietet das Buch reichlich Gelegenheit das zu ändern. Man kann sich dort vielerlei Anregungen und Unterstützung suchen. Aber man muss auch mit diesen Anregungen arbeiten, denn es ist kein Kochbuch, …kein Rezept nach dem Motto „Man nehme sich etwas Zeit, ein paar Rituale und ein gutes Gespräch, dann kommt eine Portion Glück heraus“

Das Buch gibt viel Input für eine Überprüfung der eigenen Lebenssituation und einer möglichen Neuausrichtung. Man muss – durch die Initiierung eigener Gedanken – auch immer wieder nachlesen und Abschnitte neu beginnen. Mit Hilfe des Buches können Sie sich auf eine spannende Reise in Ihr Inneres oder auch in Ihre Seele begeben.

Beginnen Sie zu lesen, darüber nachzudenken und starten Sie bald diese Reise. Gehen Sie in einen spannenden Dialog mit sich selbst! Und sprechen Sie mit anderen darüber.

