Laoborsysteme und Laoreinrichtung von hera

Innovative Elektro-Labormöbel „Made in Germany“: Hera Laborsysteme GmbH setzt neue Maßstäbe in Entwicklung, Ausbildung und Montage

Blaufelden, Juni 2025 – Die hera Laborsysteme GmbH aus Blaufelden zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern hochwertiger Labormöbel und Systemlösungen für Elektrotechnik und Elektronik. Mit hoher Fertigungstiefe, innovativen Produktlinien und maßgeschneiderten Lösungen erfüllt das Unternehmen die wachsenden Anforderungen in Entwicklung, Service, Ausbildung und Produktion.

Am Standort Blaufelden entwickeln, konstruieren, fertigen und montieren spezialisierte Fachkräfte Labor-, Ausbildungs- und Montagemöbel inklusive der passenden Elektroaufbauten – ausgestattet mit Elektro- und Elektronikeinschüben. Dabei kommen modernste Maschinen und hochautomatisierte Fertigungstechnologien zum Einsatz, um höchste Qualitätsstandards zu garantieren.

Tradition trifft Innovation

Gegründet im Jahr 1959 von Hermann Rapp, blickt Hera auf eine über 65-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Alles begann mit der Idee, speziell auf die Anforderungen der Elektrotechnik zugeschnittene Möbel zu entwickeln. Seitdem hat das Unternehmen kontinuierlich expandiert und immer wieder neue Impulse in der Branche gesetzt.

Eines der bekanntesten Produkte ist das modulare Einschubsystem LS2000, das um das genormte 19-Zoll-System erweitert wurde. Mit dem ergonomischen und modularen Laborsystem PROFI etablierte Hera einen neuen Branchenstandard. Ergänzt wird das System durch höhenverstellbare Labortische, die in puncto Hublast und Stabilität führend sind.

Intelligente Technik für moderne Arbeitswelten

Im Zuge der zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronik nimmt eine homogene, blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung eine zentrale Rolle ein. Hera entwickelte hierfür spezielle Arbeitsplatzleuchten, die eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung gewährleisten.

Auch im Bereich Gerätetechnik beweist Hera Innovationskraft: Mit der modularen Geräteserie IMOD und der zugehörigen Fernsteuersoftware IMODdesktop setzt das Unternehmen neue Maßstäbe bei intuitiver Bedienbarkeit und digitaler Vernetzung.

Alles aus einer Hand – schnell, flexibel, zuverlässig

Durch eigene Konstruktions-, Hard- und Softwareabteilungen ist Hera in der Lage, individuelle Kundenlösungen schnell und professionell umzusetzen. Die komplette Fertigung erfolgt „Made in Germany“ am Standort Blaufelden – von den Möbelkomponenten bis zu den Elektroaufbauten.

Jeder Elektroarbeitsplatz wird vor der Auslieferung einer 100%igen Sicherheits- und Funktionsprüfung unterzogen. Unterstützt wird das Gesamtpaket durch firmeneigene Montage- und Serviceteams, die unter anderem ESD-, DGUV- sowie Kalibrierprüfungen durchführen.

Live erleben im Showroom

Im firmeneigenen Showroom in Blaufelden können Interessierte die Vielfalt der Produktlösungen direkt erleben. Das erfahrene Vertriebsteam begleitet Kunden von der Planung einzelner Arbeitsplätze bis hin zu kompletten Raumlösungen – stets unter Berücksichtigung geltender Normen, etwa zu Fluchtwegen oder Not-Aus-Konzepten.

Zuverlässiger Partner für Industrie und Bildung

Mit Innovationskraft, technischer Kompetenz und einem engagierten Team bleibt Hera ein verlässlicher Partner für anspruchsvolle Laborausstattungen und Elektrolösungen. Das Unternehmen blickt mit Vorfreude auf kommende Herausforderungen und eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Kunden aus Industrie und Bildungssektor.

Die hera Laborsysteme GmbH aus Blaufelden zählt seit über 65 Jahren zu den führenden Anbietern hochwertiger Elektro-Labormöbel „Made in Germany“ und setzt mit modularen, ergonomischen Systemlösungen neue Maßstäbe in Entwicklung, Ausbildung und Produktion. Am Standort Blaufelden werden sämtliche Möbelkomponenten sowie Elektro- und Gerätesysteme mit hoher Fertigungstiefe entwickelt, gefertigt und geprüft – unterstützt durch moderne Technologien und firmeneigene Service-Teams. Hera bleibt durch kontinuierliche Innovation, digitale Vernetzung und individuelle Kundenlösungen ein verlässlicher Partner für Industrie und Bildung.

Firmenkontakt

hera Laborsysteme GmbH

Jürgen Walter

Hermann-Rapp-Straße 40

74572 Blaufelden

07593 8820



http://www.hera.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josefvetter.de