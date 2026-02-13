Lantek zeigt 2026 international Präsenz auf elf wichtigen Messen in Europa, Nordamerika und Asien

Erstmalige Teilnahme an der FABTECH Canada nach Expansion des Unternehmens in Nordamerika

Vitoria-Gasteiz, 13. Februar 2026 – Lantek, das weltweit Standards bei Softwarelösungen für die Blechbearbeitung setzt, veröffentlicht für das Jahr 2026 eine umfangreiche Messeplanung mit der Teilnahme an bedeutenden internationalen Branchentreffen. Der IT-Experte wird auf elf strategischen Veranstaltungen in Europa, Nordamerika und Asien ausstellen – inklusive der EuroBLECH in Hannover im Oktober. Das unterstreicht die internationale Präsenz von Lantek und stärkt seine enge Beziehung zur Branche in den wichtigsten Märkten der Welt.

Das Messe-Jahr von Lantek hat mit der SAMUMETAL 2026 begonnen. Sie gehört zu den führenden Fertigungsmessen in Italien und Südeuropa und fand vom 5. bis 7. Februar in Pordenone, Italien, statt.

Das FMA Annual Meeting 2026 in Clearwater Beach, USA, steht vom 24. bis 26. Februar auf dem Messeprogramm von Lantek. Es ist ein wichtiger Treffpunkt für die Metallbranche in Nordamerika.

Auf der BIEMH 2026 in Bilbao, Spanien, ist Lantek vom 2. bis 6. März zu finden – mit einem großen Stand in Halle 5, Stand C29. Die BIEMH ist eine der wichtigsten europäischen Messen für fortschrittliche Fertigung und Werkzeugmaschinen.

Am Ende des Monats, vom 30. März bis 2. April, stellt Lantek auf der Global Industrie 2026 in Paris, Frankreich, aus. An Stand 6G149 wird es seine Position auf dem französischen Markt weiter stärken sowie seine Verbindungen zu industriellen Herstellern und Systemintegratoren.

Die Messe-Tour geht in Asien mit der SIMTOS 2026 weiter – vom 13. bis 17. April in Seoul, Südkorea. Lantek wird einen Stand mit vier Ausstellungsflächen haben und damit Präsenz auf einem der aktivsten Industriemärkte der Region zeigen.

Zurück in Europa nimmt das Unternehmen vom 20. bis 24. April an der MACH 2026 in Birmingham, Großbritannien, teil. Sie gehört zu den wichtigen Veranstaltungen für den britischen Fertigungssektor.

Vom 25. bis 29. Mai wird Lantek auf der CIMES 2026 in Peking, China, anzutreffen sein, einer der größten internationalen Messen Asiens für Werkzeugmaschinen und fortschrittliche Fertigung.

FABTECH Canada – ein wichtiger Meilenstein

Ein besonders wichtiger Meilenstein im Messekalender 2026 von Lantek: die erstmalige Teilnahme an der FABTECH Canada, einer der bedeutendsten Veranstaltungen für die metallverarbeitende Industrie des Landes. Sie findet vom 9. bis 11. Juni in Toronto statt.

Das Debüt ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von Lantek auf dem nordamerikanischen Markt und intensiviert die direkte Zusammenarbeit mit lokalen Herstellern, Technologiepartnern und Fachleuten der Branche in einem Umfeld, das stark auf industrielle Innovation und die Einführung neuer Produktionslösungen ausgerichtet ist.

Nach der Sommerpause setzt Lantek seine Messeaktivitäten 2026 im Oktober mit zwei großen internationalen Veranstaltungen fort. Vom 20. bis 23. Oktober ist Lantek auf der EuroBLECH 2026 in Hannover mit einem großformatigen Stand in Halle 11, Stand C08, anzutreffen. Parallel dazu wird das Unternehmen vom 21. bis 23. Oktober auch an der FABTECH USA 2026 in Las Vegas, USA, teilnehmen, einer der weltweit führenden Veranstaltungen für die Metallbearbeitungsbranche.

Das Jahr endet mit der Präsenz von Lantek auf der MetalMadrid 2026, am 4. und 5. November in Madrid, Spanien. Dort stellt das Unternehmen im Rahmen der Veranstaltung „Advanced Manufacturing Madrid“ an Stand 4E14 aus.

Eine marktorientierte Messeplanung

Mit der Teilnahme an diesen internationalen Messen wird Lantek seinen Kontakt zu Kunden, Partnern und Maschinenherstellern pflegen, intensivieren und gleichzeitig möglichen Neukunden seine Softwarelösungen für die Blech-, Rohr- und Profilbearbeitung präsentieren. Die globale Agenda stärkt die Position von Lantek als internationaler Anbieter mit starker lokaler Präsenz, unterstützt durch ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen und spezialisierten Teams.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 37.000 Kunden in über 100 Ländern und 23 eigenen Büros in 17 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

