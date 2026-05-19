Lantek teilt technologische Vision auf herstellerübergreifendem Campus für die intelligente Industrie

Entwicklung, Integration und Erprobung für die fortschrittliche Fertigung auf mehr als 6.000 Quadratmetern auf der Insel Zorrotzaurre in Bilbao

Vitoria-Gasteiz, 19. Mai 2026 – Lantek, ein multinationales Technologieunternehmen für Software und Lösungen zur fortschrittlichen Blechfertigung, hat die Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung mit dem Technologiepark des Baskenlandes und dessen neuem städtischen Campus auf der Insel Zorrotzaurre in Bilbao bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Unternehmen über ein eigenes Gebäude verfügen, den Lantek BNEST Technological Campus. Das Grundstück befindet sich auf dem neuen Areal, das zum führenden Innovationszentrum des Baskenlandes werden soll.

Das Gelände ist als „Insel des Wissens, der Technologie, der Innovation und der intelligenten Industrie“ konzipiert. Darin wird Lantek auf mehr als 6.000 Quadratmetern einen Technologie-Campus entwickeln. Der Standort soll ein herstellerunabhängiges Ökosystem bilden, das Werkzeugmaschinenherstellern, OEM und Technologiezentren offensteht sowie Unternehmen, die auf Software, Cloud und künstliche Intelligenz spezialisiert sind. Sein Ziel: die digitale Transformation der Branche beschleunigen.

„Mit diesem neuen Campus – einem Ort der Innovation und hohen technologischen Spezialisierung – bekräftigen wir unser Bekenntnis zur Multivendor-DNA, die uns auszeichnet, und zur Strategie, die es uns ermöglicht hat, zu wachsen und unser Geschäft auf ein neues Niveau zu heben“, sagt Alberto Lopez de Bioaspre, CEO von Lantek. „Zorrotzaurre ist eine Insel mit industrieller Vergangenheit und heute Zentrum des Wandels. Sie wird zum idealen Schauplatz, die intelligente Fertigung und die Zusammenarbeit zwischen führenden Unternehmen der Branche voranzutreiben. Das Projekt festigt nicht nur unseren bisherigen Werdegang, sondern ermöglicht es uns auch, weiterhin spezialisierte Talente anzuziehen und zu fördern und ein unternehmerisch geprägtes Ökosystem mit internationaler Ausrichtung zu schaffen. Ein nachhaltiges, symbolträchtiges und strategisches Umfeld, in dem Technologie und Innovation zusammenfließen.“

Zorrotzaurre ist ein von der Stadtverwaltung Bilbao vorangetriebenes Sanierungsprojekt, das die ehemalige Industriehalbinsel zu einem Ort der Dynamik und Innovation macht. Der von der renommierten anglo-irakischen Architektin Zaha Hadid entworfene Plan verwandelt mehr als 800.000 Quadratmeter in ein neues städtisches Umfeld mit Räumen für Zusammenleben, Kreativität, Freizeit und Wirtschaft.

Zentrum für Innovation und technologisches Talent

In der Talentförderung und Ausbildung wird der Campus ein einzigartiger Ort sein, der Experimente, Simulationen und Tests zu fortschrittlichen Technologien in digitalen Umgebungen der neuesten Generation ermöglicht. All dies geschieht mithilfe intelligenter Maschinen und Living Labs, in Schulungsräumen und Gemeinschaftsbereichen, die für Zusammenarbeit konzipiert sind.

„Bei Lantek integrieren wir fortschrittliche Vernetzung von Werkzeugmaschinen, intelligente Datenverarbeitung und Lösungen der künstlichen Intelligenz, um das industrielle Paradigma neu zu definieren. Wir verwandeln nicht nur traditionelle Fabriken in intelligente Umgebungen, sondern steigern auch ihre Produktionskapazität, optimieren Prozesse und gewährleisten Effizienz und Nachhaltigkeit in jeder Phase der Fertigung“, sagt Alberto Lopez de Bioaspre. „Dieser neue Raum, den wir hier vorstellen, ist viel mehr als ein Technologiecampus: Es ist ein Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Talente anzuziehen, zu fördern und zu stärken, die unsere Vision von Innovation teilen. Hier finden Unternehmen und Projekte mit transformativem Anspruch den strategischen Partner, um ihre Digitalisierung voranzutreiben, ihr Wachstum zu festigen und die technologische Zukunft der Industrie anzuführen.“

Über Lantek

Lantek ist die führende Smart-Factory-Plattform für die Blech- und Metallfertigung. Das Portfolio umfasst Lösungen für CAD/CAM, MES, ERP und Kalkulation, Analyse und Systemintegration. Es verbindet Maschinen, Prozesse und Unternehmensmanagement in einer einzigen technologischen Umgebung.

Mit mehr als 38.000 Kunden weltweit gehört die installierte Basis von Lantek zu den größten der Branche und verbindet mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Lantek Expert ist mit allen Herstellern und Schneidtechnologien kompatibel und die international am häufigsten eingesetzte CAD/CAM-Software für das Schneiden und Stanzen von Blechen.

Lantek wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz im Baskenland. Das multinationale Unternehmen ist auf Software für die Metallindustrie spezialisiert. Es unterhält 23 eigene Niederlassungen in 17 Ländern und ein internationales Vertriebsnetz, das lokalen Support in den wichtigsten Industriemärkten gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lantek.com

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