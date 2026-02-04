Lantek stärkt seine Präsenz in Nordamerika mit Eröffnung einer Niederlassung in Kanada

Nächster Schritt in der Wachstumsstrategie des multinationalen Unternehmens für engere Kundenbetreuung

Vitoria-Gasteiz, 4. Februar 2026 – Lantek, globaler Anbieter von Softwarelösungen für die metallverarbeitende Industrie, gibt die Eröffnung einer Niederlassung in Kanada als Teil seiner Wachstumsstrategie in Nordamerika bekannt. Mit der neuen Vor-Ort-Präsenz bekräftigt das Unternehmen sein Engagement auf dem kanadischen Markt und für die Hersteller von Blechen, Rohren und Baustahl im ganzen Land.

Lantek Canada baut auf einem etablierten Kundenstamm in Land auf – dort setzen derzeit mehr als 300 Unternehmen Softwarelösungen von Lantek ein. Die Anwesenheit vor Ort stärkt die Beziehungen zu bestehenden Kunden, ermöglicht ihre engere Betreuung und unterstützt ihre technologische Entwicklung durch lokale Technikexperten, die den weltweiten Standards von Lantek entsprechen.

Internationale Strategie, lokaler Kundenfokus

Die kanadische Dependance ist Teil der regionalen Strategie von Lantek in Nordamerika. Sie vereint Präsenz in Schlüsselmärkten mit dem Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden und Werkzeugmaschinenherstellern. Das lokale Team wird Industrien im ganzen Land unterstützen, mit Schwerpunkt auf den Provinzen Ontario und Quebec. Mit Hauptsitz in Toronto wird sich Lantek Canada in der Anfangsphase auf den Aufbau lokaler Teams und Kapazitäten fokussieren, um Kundennähe sicherzustellen und das Verständnis für den kanadischen Markt zu vertiefen.

Dazu Alberto López de Biñaspre, CEO von Lantek: „Kanada ist ein strategischer Markt in unserer Planung für Nordamerika. Unsere Niederlassung vor Ort bringt uns näher zu unseren Kunden und lokalen Fertigern. Wir können ihre Bedürfnisse besser verstehen und ihnen einen noch besseren Support bieten, der unserem Service in anderen Schlüsselmärkten entspricht.“

Mit der Neueröffnung vergrößert Lantek sein internationales Netzwerk mit nunmehr 23 Niederlassungen in 17 Ländern. Der Software-Experte stärkt damit seine globale Positionierung und sein Wachstumsmodell, das auf lokaler Präsenz, Spezialisierung und engen Beziehungen zum Kunden basiert.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 37.000 Kunden in über 100 Ländern und 23 eigenen Büros in 17 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

