Lantek schärft durch Kooperation mit Machitech sein internationales Profil

Schneidsysteme des kanadischen Herstellers arbeiten mit Lantek-Software

Vitoria-Gasteiz, 29. Januar 2026 – Lantek, globaler Anbieter von Softwarelösungen für die metallverarbeitende Industrie, hat eine Kooperationsvereinbarung mit Machitech geschlossen. Das kanadische Unternehmen ist Spezialist für leistungsstarke Laser-, Plasma- und Autogenschneidsysteme und wird die Softwarelösungen von Lantek in seine Maschinen integrieren.

Die neue Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Lantek. Sie verstärkt die Zusammenarbeit von Lantek mit technologieorientierten Maschinenbauern in Nordamerika und Europa. Machitech wird seine Laserschneidmaschinen Fiber PRIME S mit der Software Lantek Expert Cut ausstatten und sein Rohrschneid-Lasersystem Fiber TUBE XL mit Lantek Flex3D Tubes.

Kanadische Technologie mit starkem industriellen Fokus

Das kanadische Unternehmen Machitech mit Sitz in Quebec entwickelt maßgeschneiderte Maschinen, insbesondere mit Hochleistungs-Plasma- und Autogenschneidtechnologien. Sie erfüllen anspruchsvolle industrielle Anforderungen in einem hochspezialisierten Marktsegment. In jüngster Zeit hat der Experte für CNC-Schneidsysteme sein Portfolio auf Stahlbau, Strukturprofile und Rohrschneiden ausgeweitet – ein Angebot für Hersteller, die komplexe Produkte mit hoher Wertschöpfung fertigen.

Die Fiber PRIME S-Serie arbeitet mit Lasern in Leistungsbereichen von 12 bis 60 kW und umfasst Funktionen zum Fasenschneiden für die Bearbeitung von dickem Stahl. Die XL-Version ist für sehr lange Teile ausgelegt und mit Touchscreen-Steuerung sowie Systemen zur Fernbedienung ausgestattet, die für anspruchsvolle Produktionsumgebungen gemacht sind.

Entsprechend hat Machitech sich für eine spezielle CAD/CAM-Softwareumgebung entschieden, damit die Möglichkeiten der Maschinen von Anfang maximal ausgeschöpft werden können: Lantek Expert Cut kommt mit fortschrittlichen 2D-Schachtelungsfunktionen, erlaubt die Erstellung von Schnittlinien und die direkte Bearbeitung von 3D-Geometrien über den Assembly 2 Nest (A2N)-Importer – alles in einer einzigen Arbeitsumgebung.

Für das Schneiden von Rohren arbeitet die Fiber TUBE XL-Maschine mit Lantek Flex3D Tubes, einer Softwarelösung speziell für die Bearbeitung von Rohren und Profilen mit großem Durchmesser. Das Laser-System kann runde und quadratische Rohre, HSS-Profile und kleine Träger mit einer Länge von bis zu 12 Meter bearbeiten. Die Software ermöglicht die Konstruktion, Verschachtelung und Bearbeitung von Teilen direkt auf dem Rohr oder Profil sowie den Import von SAT- und IGES-Dateien. Prozesssimulationen und Parameteranpassungen in Echtzeit tragen dazu bei, Risiken zu reduzieren, die Schnittqualität zu verbessern und kritische Maschinenkomponenten bei der Bearbeitung der Rohre und Profile zu schützen.

Eine klare Botschaft für den europäischen Markt

„Diese Zusammenarbeit spiegelt deutlich die Art von Wachstum wider, die wir bei Lantek anstreben. Ein kanadischer Hersteller wie Machitech, der sich auf einer soliden technologischen Grundlage stark industriell ausrichtet, entspricht unserer Strategie, international an der Seite von Partnern zu expandieren, die Wert auf Technik, Zuverlässigkeit und technisches Know-how legen“, sagt Juan Jose Colas Lastra, Verkaufsleiter und Marketingbeauftragter bei Lantek.

Simon Croteau, Vizepräsident Marketing bei Machitech, ergänzt: „Unsere Kunden suchten nach einer bewährten Softwarelösung, die sich nahtlos in ihre Prozesse und die bereits von ihnen betriebenen Maschinen integrieren lässt. Lantek ist eine etablierte Größe in der Branche und passt perfekt zu unserem Fertigungskonzept.“

Mit dieser Vereinbarung festigt Lantek seine internationale Präsenz weiter und verfolgt seine Strategie der Kooperation mit Technologieherstellern, die eine starke Identität und industrielle Erfahrung haben und sich klar zu fortschrittlichen Lösungen für die Blech-, Rohr- und Baustahlverarbeitung verpflichten.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 37.000 Kunden in über 100 Ländern und 22 eigenen Büros in 16 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

