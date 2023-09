Lantek mit Software-Update auf der Blechexpo 2023

Mehr als 80 Verbesserungen und innovative Funktionen der herstellerübergreifenden Software für die flexiblere, schnellere und effizientere Blechfertigung

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 20. September 2023 – Lantek (www.lantek.com/de) ein führendes, multinationales Unternehmen in der digitalen Transformation der Blech- und Metallverarbeitung, stellt auf der Blechexpo 2023 sein Update 2023 für die Blechfertigung vor: Die neue Version der herstellerübergreifenden Software beinhaltet mehr als 80 Innovationen und Verbesserungen hinsichtlich Technologienutzung und Anwenderfreundlichkeit – inklusive der vollständigen Integration der Biegesoftware Lantek Bend.

„Mit dem Software-Update Lantek v43 können wir die Blechfertigung noch besser bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und Sicherung ihrer langfristigen Nachhaltigkeit unterstützen“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des deutschen Lantek-Büros, das auch für Österreich und die Schweiz zuständig ist. „Mit einer neuen, fortschrittlichen Bearbeitungsstrategie unserer maschinenunabhängigen Software können unsere Kunden ihren Maschinenpark optimal nutzen und die Qualität ihrer Teileverarbeitung, ihre Prozesssicherheit und Materialausnutzung weiter optimieren.“

Das neue Produkt Lantek Bend für Biegeprozesse wurde nahtlos in die bestehende Software-Umgebung von Lantek integriert und bindet zudem weitere neue Maschinenmodelle in seine Nutzung ein. Diese hochmoderne Ergänzung revolutioniert die Fertigung, indem sie die Kluft zwischen Design und Produktion überbrückt. Mit der Echtzeit-Datensynchronisation ermöglicht die umfassende Suite die Optimierung von Fertigungsprozessen – auch ohne umfangreiche Biegekenntnisse.

Intelligente automatische Werkzeuge für die Offline-Programmierung im Software-Update helfen Anwendern, in verschiedenen Situationen schneller optimale Ergebnisse zu erzielen. Das Update für Lantek Expert bringt größere Flexibilität der Produktionskette, Beschleunigung der Prozesse und Programmierung von Verschachtelungen in kürzester Zeit. Neue Features in der 3D-Software Lantek Flex3D haben die Maximierung der Effizienz zum Ziel – sowohl der Programmierung als auch der Schneidprozesse der Maschinen. Lantek MES und Lantek Integra steigern mit ihren Updates die Flexibilität und Rückverfolgbarkeit bei der Produktionsplanung, die Bestandsoptimierung und effiziente Nutzung von Ressourcen.

Lantek Expert für größere Flexibilität und automatische Formenerkennung

Unerwartete Maschinenstopps oder plötzliche Kapazitätsüberlastungen erfordern oft schnelle Reaktionen. Das CAD/CAM-Büro muss dann neue Verschachtelungen für eine Maschine erstellen, die in der ursprünglichen Planung nicht vorkamen. Neue Optionen in Lantek Expert ermöglichen, eine Gruppe von Verschachtelungen schnell von einer Maschine auf eine andere zu verschieben. Dabei kann der Anwender selbst entscheiden, ob er die ursprünglichen Schachtelungseigenschaften beibehalten möchte oder das System die Technologie (Anschnitte, Mikroverbindungen, Schnittqualitäten usw.), Bearbeitung und CNC für die neue Maschine automatisch erstellen soll. Dann ordnet es aufgrund der neuen Maschinenspezifikationen automatisch die gesamte Technologie und Bearbeitung neu zu.

Wo große Mengen an Teilen mit ähnlichen Formen geschnitten werden müssen, rationalisiert Lantek Expert mit einem neuen Werkzeug für gleichartige Formen die manuelle Erstellung von Technologie und Bearbeitung. Hat ein Anwender einer Kontur Anschnitte, Mikroverbindungen, Markierungstechniken und Schnittqualität manuell oder halbautomatisch zugewiesen, werden diese Parameter automatisch auf alle gleichen Konturen in allen Teilen und allen Verschachtelungen übertragen.

Für die Verwendung von Sonderwerkzeugen beim Stanzen ermöglicht Lantek Expert jetzt die Nutzung von Sonderstanztechnologien. Damit ist ein hohes Maß an Automatisierung des gesamten Prozesses möglich – vom Zeichnungsimport bis zur CNC-Erzeugung kann der CAD-Konstrukteur die Sonderwerkzeuge für jedes Teil vorgeben.

Verbesserte Materialnutzung mit Lantek Flex3D

Das Update von Lantek Flex3d soll durch Verringerung/Vermeidung von Maschinenstillständen vor allem die Produktivität verbessern – beispielsweise durch eine neue, automatische Erzeugung von Mikroverbindungen für die Minimierung von Kollisionen des Schneidkopfs. Sollte das nicht erwünscht sein, weil sie später wieder entfernt werden müssen, bietet sich alternativ die neue Option zur automatischen Zerstörung von Löchern an, um das Kollisionsrisiko zu senken.

Mit neuen Verschachtelungsalgorithmen steigert Lantek Flex3D die Materialnutzung. Manchmal reicht das jedoch nicht aus, was an den Besonderheiten einiger Maschinen liegt (Halterungen und Spannfutter). Mit einer neuen Bearbeitungsstrategie kann sich die Software jedoch bei diesen Szenarien dem Null-Abfall-Konzept annähern.

Mit Fertigung auf Vorrat schneller reagieren

Lantek MES und Lantek Integra wurden entwickelt, um eine agile und flexible Produktionsplanung zu ermöglichen, die sowohl die Lagerbestände als auch die effiziente Nutzung der Ressourcen optimiert. Neue Funktionen zur Verwaltung der Fertigung auf Vorrat ermöglichen einen effizienteren und reaktionsschnelleren Produktionsprozess, um die Anforderungen der Kunden effektiv zu erfüllen – was einen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Unternehmen können Prioritäten setzen und die Produktion auf Grundlage des Artikelbestands, der eingehenden Kundenaufträge und der Fertigungsanforderungen steuern. So ist es beispielweise möglich, automatisch oder manuell Artikel im Lagerbestand für bestimmte Aufträge zu reservieren.

Verbesserung der Arbeitsabläufe in der Fertigung ist nach wie vor das Hauptziel der MES-Software von Lantek. Eine neue Funktion zur Einrichtung und Verfolgung von Zwischenlagern zwischen den Arbeitszentren soll dazu beitragen, den Bestand zu optimieren, die Lieferkette zu koordinieren und die Artikel besser in der Produktion im Blick zu halten. Gleichzeitig ist diese Funktion ein wichtiges Werkzeug für die Rückverfolgbarkeit von Kosten und letztendlich die Verbesserung des Kundenservices.

Besuchen Sie Lantek vom 7. bis 10. November auf der Blechexpo in Stuttgart: Halle 1, Stand 1007.

Kennen Sie schon das Programm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)? Damit sollen durch hocheffiziente Technologien Kosten minimiert werden. Förderfähig mit bis zu 65 Prozent Tilgungszuschuss sind besonders effiziente Komponenten, Anlagen und Lösungen, die der Energie- und Ressourceneinsparung dienen, sowie die Implementierung von Prozessen und Verfahren. Moderne CNC-Maschinen in der Blechfertigung tragen zu dieser Ressourceneffizienz bei und können mit der herstellerunabhängigen Software von Lantek gesteuert werden.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

Tel. 06151 39789 – 0



http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.