Langweiliges Bausparen kommt wieder in Mode

Bausparen – eine alte Chance auf eine Baufinanzierung wird in Zeiten steigender Zinsen wieder interessant, auch für die Sanierung von Bestandsimmobilien.

Der Bausparvertrag galt früher als sicherer Weg zum Eigenheim. Doch in Zeiten von Nullzinsen am Kapitalmarkt verlor das klassische Bausparen an Bedeutung. Es lohnte sich ganz einfach nicht mehr, denn schließlich gab es das Geld für den Kauf einer Immobilie oder eine Sanierung bei den Banken fast zum Nulltarif. Das hat sich nun geändert, die Zinsen sind wieder gestiegen und somit taucht auch der gute alte Bausparplan wieder aus seiner Versenkung hervor.

Wir von Günster Immobilen sehen ein wachsendes Interesse an dem Prinzip des Bausparens bei vielen Verbrauchern. Sie möchten nicht nur Geld für den Kauf von Immobilien ansparen, sondern oft auch für die Sanierung ihrer Immobilien vorsorgen. Erfahren Sie, warum sich Bausparen für Sie lohnen könnte und worauf Sie dabei achten sollten.

Wie genau funktioniert ein Bausparvertrag?

In einem Bausparvertrag wird traditionelles Sparen mit einem Immobilienkredit kombiniert. Kunden schließen einen Bausparvertrag mit einer Bausparkasse über eine bestimmte Sparsumme ab. Die monatlichen Raten können sie dabei selbst bestimmen. Ist die Bausparsumme nach einer bestimmten Laufzeit angespart, wird der Bausparvertrag zuteilungsfähig. Der Kunde erhält nicht nur sein Sparguthaben, sondern zusätzlich dieselbe Summe noch einmal als Immobiliendarlehen zu einem festgesetzten Zinssatz. Dieser festgesetzte Zinssatz war und ist ein entscheidender Vorteil in Zeiten hoher Bauzinsen. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass dieser Immobilienkredit garantiert ist. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass ein Bauspardarlehen ausschließlich für wohnwirtschaftliche Zwecke genutzt werden kann. Sie können damit also zum Beispiel Immobilien kaufen aber auch Bestandsimmobilien renovieren und modernisieren.

Aber aufgepasst! Denn auch wenn sich der Bausparvertrag zunächst verlockend anhört, er lohnt sich nicht in jedem Fall. Bei Abschluss des Vertrages fällt eine Gebühr an und auch das Bausparkonto kostet monatlich Geld. Sie sollten daher immer ihre individuelle Situation berücksichtigen. Wir beobachten die Marktsituation derzeit genau. Immobilien Experten gehen davon aus, dass die Zinsen in der nächsten Zeit weiter steigen werden. Die Zentralbanken haben die Zinsen bereits aufgrund der hohen Inflation in der Eurozone angehoben und wir können davon ausgehen, dass diese Tendenz anhalten wird.

Sanierung von Bestandsimmobilien mit einem Bausparvertrag

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, auch in der Region Unna. Wir von Günster Immobilien können Ihnen aufgrund unseres gut ausgebauten Netzwerkes und unserer langjährigen Präsenz in der Region trotz der angespannten Marktlage immer noch eine gute Auswahl an Immobilien zu einem akzeptablen Preis anbieten. Angesichts der gestiegenen Immobilienpreise werden Bausparverträge heutzutage oft zu einem anderen Zweck verwendet, nämlich für die Sanierung von Bestandsimmobilien. Der Grund liegt in den Gebühren der Verträge. Die Begleitkosten von Bausparverträgen richten sich nach der Bausparsumme, für kleinere Summen war und ist Bausparen daher laut Experten meist interessanter. Tatsächlich zeichnet sich hier ein Trend ab, zwei Drittel der Bausparverträge werden in Deutschland jetzt schon für die Sanierung des Immobilienbestandes verwendet. Diese Tendenz wird durch die Sanierungspflicht bis 2030 befeuert. Begehrte Neuanschaffungen wie zum Beispiel eine Wärmepumpe können zwar teilweise noch aus finanziellen Rücklagen finanziert werden, aber diese werden durch die steigenden Lebenshaltungskosten in vielen Haushalten in der nächsten Zeit wahrscheinlich aufgebraucht. Es ist also gut, jetzt schon für eine spätere Sanierung mit einem kleinen Bausparvertrag vorzusorgen. Das Geld ist gut angelegt, Sie können es für die energetische Sanierung Ihrer Immobilie aber auch für Bestands- und Reparaturarbeiten wie beispielsweise ein neues Dach verwenden.

Fazit: In Zeiten gestiegener Bauzinsen ist der gute alte Bausparvertrag auf einmal wieder interessant. Bausparverträge sind vor allem für kleine Summen sinnvoll. Für Immobilienbesitzer kann es sich lohnen, einen Bausparvertrag abzuschließen, um in der Zukunft genügend finanzielle Mittel für eine Sanierung ihrer Bestandsimmobilien aufbringen zu können.

