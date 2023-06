Langfristiges Fundraising bietet Sicherheit in Krisenzeiten

Die gegenwärtige Weltlage wird von Krisen, Katastrophen und Kriegen bestimmt – eine Herausforderung für alle Hilfsorganisationen. Gerade in den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Aufgaben rapide an, während gleichzeitig ein Rückgang bei den Spendenzahlen spürbar wurde. Ein Problem nicht nur für kleinere Vereine, sondern auch für große Hilfswerke: Nicht allein die Arbeitsbelastung, sondern auch die finanziellen Herausforderungen steigen. Kaum eine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann deshalb um langfristig geplante Projekte nicht zu gefährden heute auf die professionelle Werbung von Mitgliedern oder Spendern verzichten. Besonders der Einsatz externer Dienstleister wie der Fundraisingagentur service94 GmbH ist dabei gefragt.

Welche Auswirkungen die Krise hatte, zeigte sich deutlich beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ab. Die Schlagzeile lautete: “ Rotes Kreuz baut wegen fehlendem Geld weltweit 1500 Stellen ab“. Wegen finanzieller Engpässe streicht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ( IKRK) dieses Jahr weltweit rund 1.500 Stellen und mindestens 20 ihrer 350 Stützpunkte. Das IKRK plant, sich angesichts der budgetären Probleme stärker auf Kernaufgaben zu konzentrieren. „Wir stehen dieses Jahr vor mehrfachen Herausforderungen“, teilte die Organisation mit. Einerseits seien einige zugesagte Spenden nicht eingetroffen, andererseits seien die Kosten wegen der Inflation gestiegen. Außerdem werde es immer schwieriger, staatliche Spenden zu erhalten, die nicht zweckgebunden und frei verfügbar seien.

Viele der Organisationen setzen deshalb mit Weitblick seit Jahren auf professionelles Fundraising und Promotion, das für eine langfristige Absicherung bei finanziellen Extremsituationen sorgen soll. Besonders der Einsatz externer Dienstleister wie der service94 GmbH ist zur langfristigen Absicherung der Spendeneinnahmen gefragt. Auch die Organisationen bestätigen die wachsende Bedeutung, da durch den Einsatz der Promotion-Teams mögliche Spender und Mitglieder kontinuierlich angesprochen werden. Durch eine transparente Mitgliederwerbung an Informationsständen lässt sich nach Erfahrungen der service94 GmbH eine präzise Vorausplanung für Organisationen in den Budgets einbauen. Zudem stoßen Informationsstände für die Mitgliederwerbung nach einer Erhebung der service94 GmbH auf ein überwiegend positives Echo. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “ Deutschlands Beste “ ausgezeichnet. Zudem wurde die Unternehmensgruppe bereits zweimal zum „begehrtesten Arbeitgeber “ gewählt.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

