LANG präsentiert nachhaltige Retrofit-Lösung für Fräsmaschine

Mit LNC express Upgrade die Maschinen der Impala 400-Serie günstig aufrüsten

Hüttenberg, 3. Dezember 2024 – Immer schneller, individueller und qualitativ hochwertig produzieren – das erfordert in der Regel Investitionen in neue Maschinen. Doch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten in der Industrie verschiebt sich der Fokus zunehmend von der Anschaffung neuer Maschinen hin zur Verlängerung der Lebensdauer bestehender Anlagen. Mit der Servo- und Schrittmotor-Steuerung LNC express lassen sich die Fräsmaschinen der Impala 400er Serie der LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) aufrüsten. Diese Retrofit-Lösungen sind eine zukunftssichere Alternative, erhöhen budget- und ressourcenschonend die Langlebigkeit und somit Nachhaltigkeit.

„Wir beobachten aktuell deutlich, dass Unternehmen zunehmend in Retrofit-Lösungen investieren, anstatt neue Maschinen anzuschaffen. Fließen zum Beispiel moderne Steuerungen und Software in bestehende Fräsmaschinen ein, so lässt sich mit einem einfachen Hebel das Leistungsniveau steigern und die ursprüngliche Investition in die Anlage zahlt sich deutlich länger aus. Es müssen nicht immer teure Neuanschaffungen sein, um die Produktion auf den neusten Stand zu bringen,“ sagt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

LANG ist ein Anbieter im Bereich Präzisionsgravieren und -fräsen sowie Positioniersysteme und stellt u.a. unterstützende LANG-Software für höchste Präzision und Flexibilität zur Verfügung. Das LNC express Upgrade für LANG-Fräsmaschinen der Impala 400er Serie bedeutet eine Leistungserweiterung auf die hochauflösende 4-Achsen-Servo- und Schrittmotorsteuerung im Schaltschrankgehäuse. Sie bietet 32 digitale Ein- und Ausgänge sowie eine Geberauswertung in allen Achsen. Das Retrofit-Paket umfasst u. a. den Austausch der Steuerung, Bedienelemente, Motoren sowie weiterer technischer Komponenten.

Durch ein benutzerfreundliches, übersichtliches und logisch strukturiertes Touch-Bedienpanel mit „Windows 10“-Oberfläche, ein Handbedienteil mit Handrad-Encoder und Tipp-Betrieb-Funktion haben Anwendende deutlich besseren Bedienkomfort.

Die intuitive Benutzerführung trägt zu verkürzten Durchlaufzeiten und somit zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei. Für die Sicherheit sorgt ein umfassendes Safety-Konzept mit Geschwindigkeits- und Stillstandsüberwachung.

Platzsparend und effizient durch All-Inclusive-Turm

Außerdem ist die Lösung platzsparender untergebracht als bisher, denn die neue Steuerungseinheit wurde in einen All-Inclusive-Turm integriert. Bei der bisherigen Unterbringung von Steuerungseinheiten im Untergestell der Maschine war der Wärmeeintrag zu groß. So wurden die neue Steuerung, das Bedienfeld und der Schaltschrank komplett in den All-inclusive-Turm verlegt, der nicht viel Platz in Anspruch nimmt und gut zugänglich ist.

Effizienzsteigerung in bestehenden Maschinenparks

Mit der LNC express Steuerung bietet LANG also die Möglichkeit, ältere Maschinen auf den neuesten Stand zu bringen. Die Kombination aus moderner Steuerungstechnologie, erhöhter Bedienfreundlichkeit und umfangreichen Sicherheitsfeatures macht das Retrofit-Paket zu einer lohnenden Alternative für alle, die Kosten sparen und gleichzeitig die Effizienz ihrer Fertigung steigern wollen. Es ist ein deutlicher Anstieg in der Leistung, Geschwindigkeit und Auflösung spürbar. So liegt z.B. die Auflösung der bisherigen MCG-Steuerung bei MCG ~1 µm und bei der LNCexpress im Servobetrieb bei ~ 0,0004 µm.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

Bildquelle: LANG