Lanfer Energie bringt HVO 100 ins Emsland

Erneuerbarer Diesel ab April 2025 an ausgewählten Tankstellen – Einführungsaktion mit Rabatt

Meppen/Leer/Haselünne/Quakenbrück, April 2025. Die Energiewende an der Zapfsäule nimmt weiter Fahrt auf: Ab April 2025 bietet Lanfer Energie, eine Tochtergesellschaft der Diersch und Schröder Gruppe, an weiteren Tankstellen in Meppen, Leer, Haselünne und Quakenbrück den erneuerbaren Dieselkraftstoff HVO 100 an. Zur Markteinführung gibt es eine besondere Aktion, bei der Kundinnen und Kunden 5 Cent pro Liter auf ihre erste Tankfüllung sparen können.

An verschiedenen Standorten fanden begleitende Veranstaltungen zur Markteinführung statt: In Leer wurde am 1. April ein Kundenempfang angeboten, bei dem sich Interessierte über HVO 100 informieren konnten. Am selben Tag gab es in Haselünne eine offizielle Eröffnungsveranstaltung mit Bürgermeister Werner Schräer. In Quakenbrück beteiligten sich sowohl Samtgemeindebürgermeister Michael Bürgel als auch Bürgermeisterin Tülay Tsolak an einer Informationsveranstaltung. In Meppen folgte am 4. April eine Betriebsbegehung mit Bürgermeister Helmut Knurbein, bei der Bürgerinnen und Bürger mit dem Team von Lanfer Energie ins Gespräch kamen.

Einfache Möglichkeit Emissionen zu reduzieren

„Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Vorteile von HVO 100 selbst zu erleben. Es ist eine einfache Möglichkeit, die CO-Emissionen sofort zu reduzieren – ganz ohne technische Anpassungen oder Leistungsverlust“, sagt Simon Reiter, Sprecher der Diersch und Schröder Gruppe für den Bereich Energie. „Die Energiewende findet auch an der Zapfsäule statt. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Angebot einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten können.“

Holger Purbs, verantwortlicher Geschäftsleiter im Bereich Vertrieb bei Lanfer Energie, ergänzt: „Mit HVO 100 bieten wir unseren Kunden eine sofort verfügbare und praxistaugliche Alternative, um den CO-Ausstoß im Straßenverkehr zu reduzieren – ganz ohne Umrüstungen. Als regionaler Energieversorger sehen wir es als unsere Verantwortung, die Mobilitätswende aktiv mitzugestalten und klimafreundliche Lösungen dort anzubieten, wo sie gebraucht werden – bei unseren Kunden vor Ort.“

HVO 100 kann technisch problemlos in vielen modernen Dieselfahrzeugen verwendet werden. Allerdings verlangen viele Fahrzeughersteller eine offizielle Freigabe, bevor die Garantieansprüche weiterhin gelten. Diese sogenannte Herstellerfreigabe bedeutet, dass der Fahrzeughersteller den Betrieb mit HVO 100 geprüft und zugelassen hat. Immer mehr OEMs wie Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, MAN oder Scania geben HVO 100 inzwischen offiziell frei. Kundinnen und Kunden sollten sich im Zweifel beim Fahrzeughersteller oder in der Bedienungsanleitung über die Freigabe informieren – insbesondere bei Neuwagen oder Leasingfahrzeugen.

Umweltfreundliche Alternative

HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) ist ein synthetischer Dieselkraftstoff, der aus hydrierten Pflanzenölen und anderen biogenen Reststoffen gewonnen wird. Der Kraftstoff ist vollständig paraffinisch, dieseltauglich nach DIN EN 15940 und kann ohne technische Umrüstung in bestehenden Dieselfahrzeugen eingesetzt werden. Im Vergleich zu fossilem Diesel reduziert HVO 100 die Treibhausgasemissionen je nach Ausgangsstoff um bis zu 90 % und ist nahezu rußfrei in der Verbrennung – ein Vorteil insbesondere im innerstädtischen Verkehr oder bei häufigem Stop-and-Go.

Lanfer Energie mit Hauptsitz in Meppen ist ein regional verankerter Energieversorger mit weiteren Vertriebsstandorten im Emsland. Das Unternehmen betreibt eigene Tankstellen und versorgt Privat- sowie Geschäftskunden zuverlässig mit Heizöl, Diesel, AdBlue und Schmierstoffen. Als Tochtergesellschaft der Bremer Diersch & Schröder Gruppe legt Lanfer zunehmend den Fokus auf zukunftsorientierte Mobilitätslösungen – etwa durch die Einführung alternativer Kraftstoffe wie HVO 100 – und engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung in der Region.

Die Diersch & Schröder Gruppe (DS) wurde 1920 in Bremen gegründet und zählt heute mit über 1.000 Mitarbeitenden an mehr als 60 Standorten zu den führenden mittelständischen Energie- und Chemieunternehmen in Deutschland. Im Bereich Energie bietet DS Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Import und Großhandel über die Tanklagerlogistik bis zum Endkundengeschäft. Mit einem jährlichen Produktumschlag von über fünf Millionen Kubikmetern steht DS für eine starke Kombination aus Tradition, Innovationskraft und nachhaltiger Entwicklung.

Firmenkontakt

DS Energies Holding GmbH

Lisa Marie Lange

Cuxhavener Str. 42/44

28217 Bremen

0173 4325065



http://www.ds-bremen.de

Pressekontakt

ad publica Public Relations GmbH

Heiko Biesterfeldt

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

+49 40 317 66 300



https://www.adpublica.com/

Bildquelle: Lanfer Energie