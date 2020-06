Landtechnik-Webshop ATStore24 von AGRAVIS Raiffeisen AG

Die Landwirte nutzen heute ganz selbstverständlich analoge und digitale Kanäle. Bei der AGRAVIS Raiffeisen AG können sie im neuen Landtechnik-Webshop ATStore24 rund um die Uhr shoppen – bequem von zu Hause oder von unterwegs per Smartphone.

Seit dem 1. April 2020 ist der ATStore24 online. Er ist in das Portal myfarmvis.com der AGRAVIS Raiffeisen AG und teilnehmender Genossenschaften eingebunden und vergrößert in diesem Portal das Segment E-Commerce. Mit dem Webshop verknüpft die AGRAVIS Technik-Gruppe verschiedene Verkaufskanäle. Der ATStore24 dient als Ergänzung zum umfangreichen und tief in die Regionen reichenden Niederlassungsgeschäft.

Der Kunde profitiert im Landtechnik-Webshop von der Erreichbarkeit rund um die Uhr und schnellen Verfügbarkeiten. Der Shop wird perspektivisch das komplette Ersatzteil-Sortiment der AGRAVIS Technik für die Kunden bereithalten. Zu Beginn sind bereits sieben Millionen Artikel such- und bestellbar. Noch 2020 wird die Möglichkeit, online bestellte Ware in einem Standort vor Ort abzuholen, umgesetzt.

Jeder AGRAVIS-Kunde kann mit einem myfarmvis-Account den Zugang zum ATStore24 bekommen und sofort online bestellen. Eine Verfügbarkeitsanzeige mit Live-Daten macht die genaue Planung von Wartung und Reparatur ganz einfach. Dank der intelligenten Suchmaschine werden Artikel schnell durch Stichwort- oder Herstellernummer gefunden. Wird regelmäßig Nachschub bestimmter Artikel benötigt, findet der Kunde dank einer Merkliste alle interessanten Artikel auf einen Blick und schnell im Warenkorb.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitze sind Hannover und Münster.

