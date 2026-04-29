Landgraf Immobilien mit neuem Wohnbauprojekt in Reutlingen

60 Jahre Engagement im Immobilienbereich- Landgraf Immobilien

Nunmehr 60 Jahre in der Branche – das muss man erst einmal schaffen. Hans Landgraf hat es geschafft. Mit einem neuen, großen Wohnbauprojekt „Wohnraum für jede Lebensphase“ wird in der Steinenbergstraße in Reutlingen ein weiteres Mal ein richtungsweisendes Objekt „für alle Lebensphasen“ mit zwei Gebäuden mit 5 und 7 Wohneinheiten realisiert. In Zusammenarbeit der Landgraf Immobilien mit der Brodbeck-Tochtergesellschaft Casa Blanca GmbH wird so ein weiterer Akzent für Reutlingen gesetzt. Die Vermarktung der Wohnungen in gehobener Ausstattung erfolgt durch Hans Landgraf als zuständigen Projektmanager und wird aktuell gestartet. Hans Landgraf blickt stolz auf das in den vergangen Jahrzehnten Erreichte – und auch für die Zukunft sind die Weichen gestellt.

Bemerkenswerte Stadtentwicklung seit vielen Jahrzenten

Was sich in den vergangenen Jahrzenten, nicht zuletzt durch die aktive Mitwirkung von Hans Landgraf, auf dem Immobilienmarkt und im Stadtbild von Reutlingen getan hat, ist beeindruckend. Hans Landgraf hat diesen Prozess von Anbeginn begleitet und gelenkt.

Als er vor 60 Jahren im Immobilienbereich startete und dann das Immobilienmaklerunternehmen in Reutlingen gründete, war die Erfolgsgeschichte noch nicht abzusehen. Es begann mit einem Grundstück in Gomaringen – bereits hier baute er als Bauträger neue Wohnungen. Es war der Beginn einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Die tiefgehenden Kenntnisse des Aufbaus und der Strukturen des Ortes, an dem er tätig war und noch immer ist, zählen bis heute zu den großen Vorteilen, mit denen Landgraf Immobilien punkten kann. Als Bauträger hat er im Laufe der Zeit das Stadtbild maßgeblich geprägt.

Wer kann sich Reutlingen heute noch ohne die Kaiserpassage vorstellen? Vermutlich niemand – auch die Alteingesessenen nicht. Doch wenn Hans Landgraf Ende der 1970er-Jahre nicht die Initiative auf dem ehemaligen Gelände des Ensslin & Laiblin Verlages ergriffen hätte, gäbe es dieses Quartier in der Innenstadt Reutlingens nicht. Seit 1983 ist die Passage in Betrieb und zählt zu den zentralen Anlaufpunkten der Stadt. 1976 war Landgraf der Initiator der englischen Landhäuser im Schanzgebiet – einer außergewöhnlichen Bebauung, die den Ruf Reutlingens nachhaltig positiv nach außen trug. Die Stadt, in der man leben möchte, ist entscheidend für die Lebensqualität – und Hans Landgraf hat sie mitgestaltet.

Seit den frühen 2000er-Jahren wurde zu Vermietung, Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern auch der Vertrieb von Neubauten hinzugefügt. Das Unternehmen blieb nie stehen. Hans Landgrafs Sohn, Christoph Landgraf entwickelte die Firma stetig weiter. Als erste zertifizierten Immobilienmakler in Reutlingen bauten sie nach ISO EN 15733 zertifizierte Prozesse auf, die regelmäßig aktualisiert werden. Mittlerweile wird die Innovationskraft des Landgraf-Immobilien-Teams auch durch weitere Großprojekte wie das Metzinger Park-Ensemble am Brühlbach unterstrichen.

Auch der Erfolg der DOMUS Wohnraum Vermittlungs-Gesellschaft mbH, Reutlingens ältester Mietverwaltung wurde über Jahrzehnte aufgebaut. Mit dem Fokus auf „sorgenfreie Vermietungen und sorgenfreies Wohnen“ für die zukünftigen Wohnungseigentümer bietet das Unternehmen heute ein komplettes Service-Paket – auf Wunsch inklusive integrierter Mietgarantie. Eine Option, die sicherlich für potenzielle Wohnungsinvestoren im neuen Bauprojekt an den Kreiskliniken Reutlingen attraktiv ist und aktuell bereits bei 300 Objekten genutzt wird.

Hans Landgraf, mittlerweile 86 Jahre alt, war bei der Entwicklung von Landgraf Immobilien stets aktiv dabei. Er möchte ein Beispiel für eine altersunabhängige, positive Einstellung zur Arbeit sein. Kerngesund, voller Freude, Schwung und Elan, begleitet er das neue Verkaufsobjekt am Georgenberg und verliert dabei auch die Zukunft von Landgraf Immobilien nicht aus den Augen.

Start öffentlicher Wohnungsverkauf am Steinenberg

Aktuell startet der offizielle Verkauf des attraktiven Wohnbauprojekts am Steinberg. Gegenüber den Kliniken entsteht ein modernes, Wohnobjekt „für alle Lebensphasen“ mit 2 Häusern mit 5 und 7 Wohnungen. In urbaner Nähe – ruhig und dennoch zentral gelegen – werden hochwertige Wohnungen errichtet. Von der komfortablen 2-Zimmer-Einheit bis hin zu zwei exklusiven 5-Zimmer-Penthousewohnungen ist für jeden etwas dabei.

Die Wohnungen im förderfähigen KfW-Effizienzhaus-55-Standard mit moderner Grundrissgestaltung verfügen alle über Echtholzparkett und einer gehobenen Ausstattung. Das neue Wohnkonzept wurde mit Keller, Tiefgarage Aufzug, Stellplätzen und Hausmeisterservice abgerundet.

Eine ausgezeichnete Infrastruktur für den geplanten „Wohnraum für jede Lebensphase“, mit kurzen Wegen zu Busanbindungen, Kliniken und Einkaufsmöglichkeiten, gewährleistet ein Höchstmaß an Lebensqualität im Alltag. Für die Partner im Bauprojekt – Hans Landgraf, Landgraf Immobilien und die Brodbeck-Tochtergesellschaft Casa Blanca – steht die Philosophie einer harmonischen Wohngemeinschaft im Mittelpunkt, die sowohl Rückzug als auch nachbarschaftlichen Austausch ermöglicht.

Die Ausrichtung des Projekts richtet sich Menschen in allen Lebensphasen, inklusive Menschen, die ihren Ruhesitz neugestalten möchten – zum Beispiel, wenn das eigene Haus zu groß geworden ist. Auf Wunsch kann die bisherige Immobilie in Zahlung gegeben oder das Objekt von der Mietverwaltung DOMUS betreut werden.

Die am Kauf interessierten Menschen werden im gesamten Prozess mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen betreut. Gemeinsam entstand ein durchdachtes Gesamtkonzept, das nachhaltig begeistert und von dem langjährigen Partner für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, der APROS Consulting & Services GmbH, begleitet wird.

Und auch die Weichen für die Zukunft der Landgraf Immobilien sind gestellt

Die Landgraf Immobilien bleibt nicht stehen. Die Weiterentwicklung der Unternehmensstruktur wurde aufgrund gesundheitlicher Gründe, einer ALS Erkrankung, von Sohn Christoph, frühzeitig gemeinsam geplant. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung wurde die Landgraf Immobilien GmbH mit den beiden neuen Gesellschaftern und Geschäftsführern Slobodan Starcevic und Paul-Jakob Sendler gegründet und die DOMUS Wohnraum Vermittlungs-Gesellschaft mbH übergeben.

Slobodan Starcevic und Paul-Jakob Sendler waren bereits langjährige Geschäftspartner von Landgraf Immobilien und sind auch mit der Albfinanz GmbH erfahrene Unternehmer. Sie zielen auf nachhaltige Sicherung der Unternehmenszukunft sowie den Ausbau der Aktivitäten in der Region.

Slobodan Starcevic bringt neben seinem Informatik-Hintergrund und seiner Tätigkeit als IHK-Ausbilder bald 25 Jahre Führungs- und Berufserfahrung als Immobilienmakler, Bauherr sowie im Kapital- und Finanzierungsmarkt in das Unternehmen ein. Durch die Führung von Mitarbeitern an mehreren Standorten in ganz Baden-Württemberg und die Begleitung von fast 1.000 Baufinanzierungen sieht er große Wachstumschancen für Landgraf Immobilien. Der Fokus von ihm und seinem Team liegt auf Vermietung, Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern sowie auf optimaler Kundenbetreuung.

Mit seinem langjährigen Geschäftspartner und neuen Geschäftsführungskollegen Paul-Jakob Sendler wollen sie das Unternehmen auch in Zukunft voranbringen und das neue Geschäftsfeld der Baufinanzierungen weiter ausbauen. Paul-Jakob Sendler bringt durch seinen fast 20-jährigen kaufmännischen Background umfangreiche Erfahrungen mit Versicherungen, Immobilien-Investments, -Einkauf und -Finanzierungen sowie als Immobilien- und Energiemakler für Strom und Gas für Hausverwaltungen ein. Mit seiner Führungserfahrung und großem Engagement möchte auch er das Unternehmen weiterentwickeln. Der Bereich der DOMUS Mietverwaltung ist ihm besonders wichtig – bereits mehr als 300 Objekte werden von seinem Team betreut. Sein Engagement zeigt sich deutlich: Er wurde offiziell zum Vorstand des Verwaltungsbeirates der Kaiserpassage gewählt.

Zertifiziertes und gelebtes soziales Engagement

Darüber hinaus ist seit der Gründung in den 1960er-Jahren ein aktives soziales Engagement fest in der Firmenphilosophie von Landgraf Immobilien verankert. Es werden Projekte und Organisationen wie der Bund gegen Missbrauch der Tiere und der SSV 05 Reutlingen unterstützt.

Mittlerweile ist Landgraf Immobilien für sein Engagement als TOP sozial zertifiziertes Unternehmen ausgezeichnet und Mitglied der TOP Sozial Charta. Für den stetigen gemeinnützigen Einsatz wurde das Unternehmen zudem mit dem etablierten Wettbewerbstitel „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ geehrt.

Das Unternehmen will auch in Zukunft der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die soziale Strategie und die gemeinnützigen Projekte sollen in Kooperation mit TOP Sozial-Partnern weiter ausgebaut werden. Und damit nicht genug: Hans Landgraf persönlich plant zusätzlich zum Meilenstein der Landgraf Immobilen eine größere Spende. Man darf gespannt sein.

Weitere Informationen zu der Historie, des Jubiläums und zum neuem Wohnobjekt können gerne bei Verkaufsberater Hans Landgraf persönlich unter h.landgraf@landgraf-immo.de, Telefonnummer 0172-7310846 oder 07121-380631 erfragt werden.

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

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Volker Feyerabend

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