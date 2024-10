Landgraf Immobilien GmbH stellt sich für die Zukunft auf

Mehr als 55 Jahre. Das muss man erstmal schaffen. Hans und Christoph Landgraf haben es geschafft. Nun stellt sich das Unternehmen für die Zukunft auf. Mit neuer Firmierung und einer strategischen Geschäftsbereichserweiterung starten die beiden neuen Geschäftsführer Slobodan Starcevic und Paul-Jakob Sendler voll durch.

Als Hans Landgraf 1969 das Immobilienmakler Unternehmen in Reutlingen gründete, war die Erfolgstory noch nicht abzusehen. Als Bauträger wurde im Laufe der Zeit das Stadtbild maßgeblich beeinflusst, beispielsweise initiierte das Landgraf Team die Kaiserpassage oder die englischen Landhäuser im Schanzgebiet.

Seit den frühen 2000er Jahren wurde zu den Vermietungen, Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern auch der Vertrieb von Neubauten hinzugenommen. Das Unternehmen blieb nie stehen. Sohn Christoph Landgraf entwickelte die Firma stetig weiter. Als erster zertifizierter Immobilienmakler in Reutlingen bauten sie neue -nach ISO EN 15733 zertifizierte- Prozesse auf, die dadurch regelmäßig aktualisiert werden.

Auch der Erfolg der DOMUS Wohnraum Vermittlungs-Gesellschaft mbH, Reutlingen“s älteste Mietverwaltung, konnte er verstärken. Durch seinen Fokus in beiden Schwester-Unternehmen auf die Digitalisierung und Modernisierung, stehen den Immobilienkunden heute verschiedene Services zur Verfügung. Virtuelle 360-Grad-Rundgänge, Renovierungssimulationen, Drohnenaufnahmen der Gebäude bis hin zu individualisierten Finanzierungsanalysen nutzen die Kunden gerne. Die Innovationskraft des Landgraf Teams wird auch durch weitere Großprojekte, wie das Metzinger Park Ensemble am Brühlbach, unterstrichen.

Und die Landgraf Immobilien bleibt nicht stehen. Mit der Umfirmierung zur Landgraf Immobilien GmbH und den beiden neuen Geschäftsführern Slobodan Starcevic und Paul-Jakob Sendler – beide waren bereits langjährige Geschäftspartner der Landgraf Ihr Immobilienmakler- stellt sich das Unternehmen und die Marke Landgraf weiter strategisch für die Zukunft auf.

Slobodan Starcevic bringt, neben seinem Informatik Hintergrund und als IHK Ausbilder, bald 25 Jahre Führungs- und Berufserfahrung als Immobilienmakler, Bauherr und aus dem Kapital- und Finanzierungsmarkt in das Unternehmen ein. Durch die Führung von Mitarbeitern an mehreren Standorten in ganz Baden-Württemberg und bald 1000 Baufinanzierungen, die er bereits begleitete, sieht er große Wachstumschancen für die Landgraf Immobilien GmbH. Der Fokus von ihm und seinem Team wird die Vermietung, der Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern und eine optimale Kundenbetreuung sein.

Mit seinem langjährigen Geschäftspartner und neuem Geschäftsführungskollegen Paul-Jakob Sendler werden sie das Unternehmen nach vorne bringen und auch das neue Geschäftsfeld der Baufinanzierungen weiter aufbauen. Paul-Jakob Sendler bringt durch seinen bald 20- jährigen kaufmännischen Background, Erfahrungen mit Versicherungen, Immobilien-Investments, -Einkauf und -Finanzierungen, als Immobilien- und Energiemakler Strom und Gas für Hausverwaltungen einiges an Know-how ein. Mit seiner Führungserfahrung und viel Engagement will auch er das Unternehmen weiterbringen. Der Bereich der DOMUS Mietverwaltung ist ihm sehr wichtig- denn bereits mehr als 300 Objekte werden von seinem Team dort betreut. Und sein Engagement ist bereits sichtbar. Erst kürzlich wurde er offiziell zum Vorstand des Verwaltungsbeirates der Kaiserpassage gewählt.

Mit dem neuen Leitungsteam sollen weiterhin das breite Angebot, tiefgehende Fach- und Ortskenntnisse und die kundenorientierte Arbeit des Firmenteams das Image prägen. „Neben unseren jetzt 10 Top erfahrenen, ausgebildeten und engagierten Mitarbeitern sind dies bedeutende Vorteile der Landgraf Immobilien, auf die wir weiter setzen werden“, so Slobodan Starcevic.

Und er weiß wovon er redet, denn die beiden neuen Geschäftsführer arbeiteten bereits seit einigen Jahren als Partner der Familie Landgraf, in der Betreuung von Finanzierungs- und Immobilienprojekten, und trieben die Digitalisierung, Software-/ Prozessentwicklungen und den Umweltgedanken im Unternehmen mit voran.

Paul-Jakob Sendler betont,“… auch die werteorientierte Ausrichtung der Firma soll ein maßgeblicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie bleiben“. Neben der Nutzung von lokalen Partnern, Dienstleistern und den circa 400 Bank- und Versicherungskontakten werden die Unternehmerrunde Reutlingen, andere Netzwerke und Mitgliedschaften partnerschaftlich gepflegt. Seit 2007 bringt das Unternehmen sein Fachwissen im Bereich Wirtschaftsförderung in den Netzwerken und dem IVD Süd e. V, dem Berufsverband des Immobilienverbandes Deutschland, ein.

Seit der Gründung in den 60-iger Jahren ist ein aktives, soziales Engagement fest in der Firmenphilosophie der Landgraf Immobilien verankert. Es werden Projekte und Organisationen, wie der Bund gegen Missbrauch der Tiere und der SSV05 Reutlingen unterstützt. Sie wollen auch in Zukunft der Gesellschaft etwas zurückgeben. „…und wir werden die soziale Strategie und unsere gemeinnützigen Projekte sogar noch weiter auszubauen.

Als Mitglied der TOP Sozial Charta schreiben wir uns das jetzt ganz offiziell auf die Fahnen. Denn unser Ziel ist es, ein Vorbild zu sein. Daher zertifizieren wir uns mit der APROS Consulting & Services GmbH aktuell auch als „TOP Sozial“ Unternehmen…“, so die Geschäftsführer, „…denn die Lebensqualität, das soziale Engagement und die Wirtschaftsförderung in und um Reutlingen liegt uns am Herzen.“

Die enge Verbundenheit zur Region Reutlingen und das fundierte Wissen über den Immobilienmarkt, sind auch nach 55 Jahren die Schlüssel zum langfristigen Erfolg des Unternehmens. Unter dem Motto „Einfach. Kaufen. Verkaufen.“ sind sie für die Kunden unterwegs.

Weitere Informationen: www.landgraf-immo.de

