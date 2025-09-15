Lammsbräu mit drei neuen Getränke-Highlights für 2026

Neumarkt in der Oberpfalz, 15. September 2025. Drei neue Getränke-Highlights präsentieren die Bio-Pioniere von Neumarkter Lammsbräu für 2026. Mit Neumarkter Lammsbräu Glutenfrei Zitrone alkoholfrei sowie Neumarkter Lammsbräu Bio-Hell alkoholfrei erhält das überaus erfolgreiche Lammsbräu-Sortiment gluten- und alkoholfreier Spezialitäten gleich doppelte Verstärkung. Und mit now Bio Sprizzz Rhabarber kehrt ein absoluter Fan-Liebling im neuen Design aber mit unverändert frischem Geschmack dauerhaft ins Sortiment zurück.

Nicht nur die Bayern wird es freuen: Erster Lammsbräu-Neuzugang ist Neumarkter Lammsbräu Bio-Hell alkoholfrei, ein untergäriges, sanft gehopftes Bier mit schlankem Malz-Aroma. Leicht süßlich, überzeugt die typisch bayerische Spezialität mit einer zart fruchtigen Note, im Ausklang ist es weich und rund. Mit Neumarkter Lammsbräu Bio-Hell alkoholfrei stärken die Oberpfälzer Bio-Pioniere innerhalb ihres Produktportfolios das überaus erfolgreiche Segment der alkoholfreien Biere und unterstreichen einmal mehr ihre Alkoholfrei-Kompetenz: Keine Brauerei bietet mehr Know-how oder eine größere Vielfalt. Ganze zwölf Sorten für jeden Geschmack umfasst das überaus breite Alkoholfrei-Angebot der Oberpfälzer. Im Handel erhältlich ist das alkoholfreie Helle in der 0,5-Liter-Glasmehrwegflasche ab Oktober (UVP 1,39 Euro).

Mit seinen beliebten glutenfreien Spezialitäten besetzt Lammsbräu seit Jahren sehr erfolgreich eine Nische und kann jetzt mit einer zusätzlichen Variante punkten. Denn auf vielfachen Kundenwunsch erhalten die glutenfreien Dauerbrenner eine ganz besondere Verstärkung: Neumarkter Lammsbräu Glutenfrei Zitrone alkoholfrei. In jeder Flasche trifft spritzig-fruchtige now Pure Zitrone auf traditionelle Brauzutaten wie Bio-Gerste und Bio-Hopfen aus regionalem Ökolandbau. Durch ein innovatives Verfahren wird das Gluten schonend entzogen. Das Ergebnis ist voller, authentischer Genuss mit facettenreichen Aromen und maximaler Erfrischung. Neumarkter Lammsbräu Glutenfrei Zitrone alkoholfrei leuchtet strohgelb und schmeckt angenehm hopfig. Es ist ab Oktober 2025 in der 0,33-Liter-Glasmehrwegflasche im Handel erhältlich (UVP 1,49 Euro).

Vom Start weg für viele eine Lieblingssorte, jetzt im neuen Look zurück in den Regalen: now Bio Sprizzz Rhabarber punktet mit seiner feinen Kombination ausgewählter Bio-Säfte und ist eine echte Bereicherung im vielfältigen now-Portfolio: Aromatischer Rhabarber aus deutschem Bio-Landbau sorgt mit seinen herb-säuerlichen Note für anhaltende Erfrischung. Von der Sonne verwöhnte Zitronen und schwarze Johannisbeeren runden den unverwechselbaren Geschmack fein ab. now Bio Sprizzz Rhabarber ist ab sofort in der wiederverschließbaren 0,5 Liter Glasmehrwegflasche im Handel erhältlich (UVP 1,39 Euro).

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden Sie auf www.lammsbraeu.de

Bildquelle: Neumarkter Lammsbräu