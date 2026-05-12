Lakefields bringt Fußballfieber in den Napf

Lakefields launcht exklusive WM-Boxen für Hunde – Premium-Hundefutter, Fan-Accessoires und Gewinnchance mit Frank Buschmann

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und bei Lakefields rollt der Ball jetzt auch für Hunde. Mit den neuen, limitierten Lakefields WM-Boxen bringt die Premium-Hundefuttermarke eine exklusive Sonderedition auf den Markt, die Fußballbegeisterung, hochwertige Tiernahrung und liebevoll gestaltete Fanartikel auf besondere Weise miteinander verbindet. Die Boxen erscheinen im hochwertigen Fußball-Design und richten sich an alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, die die Fußball-WM gemeinsam mit ihrem Vierbeiner feiern möchten.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen ausgewählte Lakefields-Produkte im exklusiven Turnierlook: hochwertiges Trockenfutter, feines Nassfutter sowie passende Leckerli im limitierten WM-Design. Ergänzt wird die Edition durch ein hochwertiges Lederspielzeug sowie eine Blumenkette in Deutschlandfarben, die für echtes Stadiongefühl zuhause sorgt. Verpackt ist das gesamte Sortiment in einer aufwendig gestalteten Premium-Box im modernen WM-Look.

Neben dem emotionalen Erlebnis bietet die Lakefields WM-Edition auch einen klaren Preisvorteil: Kundinnen und Kunden sparen beim Kauf der Box 25% gegenüber dem Einzelkauf der enthaltenen Produkte. Damit verbindet Lakefields hochwertige Hundeernährung mit einem attraktiven Gesamtpaket zur Fußball-Weltmeisterschaft.

Ein besonderes Highlight der Aktion ist die Kooperation mit Lakefields-Markenbotschafter Frank Buschmann. Unter allen Käuferinnen und Käufern der WM-Box wird ein WM-Ball verlost, der persönlich von dem bekannten Sportkommentator handsigniert wurde.

Frank Buschmann zählt seit Jahren zu den bekanntesten Stimmen des deutschen Sports. Mit seiner emotionalen und authentischen Art prägt er große Fußballmomente im Fernsehen und begeistert Millionen Fans bei internationalen Turnieren. Als langjähriger Sportmoderator und leidenschaftlicher Fußballkommentator passt er ideal zur WM-Kampagne von Lakefields. Die Zusammenarbeit verbindet Fußballleidenschaft, Emotion und Gemeinschaftsgefühl – Werte, die auch die Marke Lakefields auszeichnen.

Mit der limitierten WM-Edition schafft Lakefields ein außergewöhnliches Angebot für alle, die die Fußball-WM gemeinsam mit ihrem Hund erleben möchten. Die Kombination aus Premium-Hundefutter, exklusiven Fanartikeln, hochwertigem Design und attraktiver Gewinnchance macht die WM-Box zu einem besonderen Highlight der Turniersaison.

Die exklusiven Lakefields WM-Boxen sind nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Lakefields WM-Boxen entdecken

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen Zutaten überwiegend von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

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Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49 162 1504823



http://www.lakefields.de

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