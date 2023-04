Lake People MC100 Monitor-Controller bietet Manufakturqualität für die Studio-Abhöre

Gauting, 13. April 2023 – Mit dem MC100 erschließt sich Lake People eine neue Kategorie von Studiogeräten: Monitor-Controller. Die Manufaktur vom Bodensee ist berühmt für Kopfhörerverstärker und Wandler und nutzt diese Expertise jetzt für eine Studio-Schaltzentrale, die keine Wünsche offenlässt.

Umfassende Kontrolle für anspruchsvolle Studio-Abhören

Der Lake People MC100 versammelt alles, was ein moderner Monitor-Controller braucht: umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für analoge und digitale Signalquellen, mehrere wählbare Monitor-Ausgänge mit Subwoofer-Zuschaltung, Abhörfunktionen für die technische Signalprüfung und einen Kopfhörer-Verstärker mit X-Feed. Die bewährte Klangqualität von Lake People kommt damit dem gesamten Lautsprecher-Fuhrpark eines Studios zugute – so rausch- und klirrfrei, wie es technisch möglich ist.

XLR, Cinch, Klinke, USB – der richtige Eingang für jede Quelle

Studios versammeln oft eine Reihe verschiedener Quellen, die in das Abhörsystem integriert werden müssen. Der MC100 von Lake People ermöglicht daher den Anschluss ganz unterschiedlicher Geräte und über das Front-Panel die komfortable Quellenwahl. Zwei analoge Stereosignale können über symmetrische XLR-Buchsen eingebunden werden, ein zusätzlicher Anschluss ermöglicht die Verbindung mit einem weiteren analogen System per unsymmetrischer Cinch-Buchsen. Für die schnelle und unkomplizierte Einbindung beispielsweise von mobilen Geräten steht auf der Front ein 3,5-mm-Klinkenanschluss bereit. Die fünfte Quellenoption ist als USB-C ausgeführt und bietet einen hochwertigen integrierten Wandler, der PCM-Signale bis 384 kHz und 32 Bit sowie DSD 256 in erstklassiger Lake People Qualität umsetzt. Die Anwender können sich aussuchen, ob die Eingangswahlschalter gegenseitig auslösen oder aber mehrere Eingänge zugleich aktiviert werden können – sie werden dann summiert ausgegeben.

Drei Abhörsysteme, ein Sub und mehr

Auch die Ausgangsseite des Lake People MC100 ist umfangreich ausgestattet. Drei symmetrische XLR-Ausgänge ermöglichen das Umschalten zwischen drei verschiedenen Lautsprecherpaaren. Dabei kann jeder der drei Ausgänge in drei Stufen um bis zu 12 dB im Pegel reduziert werden. Wie bei den Eingängen können die Anwender auch bei den Outs wählen, ob sie gegenseitig auslösen oder aber gleichzeitig verwendet werden können. Der Subwoofer-Ausgang lässt sich über das Bedienpanel separat zuschalten, wobei sein Zustand im Zusammenhang mit dem jeweils aktiven Lautsprecherausgang gespeichert wird – dadurch schaltet der Subwoofer mit, wenn die Abhöre gewechselt wird. Zusätzlich zu diesen Lautsprecherwegen bietet der MC100 zwei Slave Outs, die ebenfalls als symmetrische XLR-Ausgänge ausgeführt sind. Hier liegt das gewählte Eingangssignal ohne Einfluss der Lautstärkeregelung an, sodass sich mühelos Messwerkzeuge wie Pegelmeter oder Analyzer versorgen lassen.

Kopfhörer-Verstärker mit X-Feed

Die berühmten Kopfhörer-Verstärker aus dem Hause Lake People haben auch im MC100 ihren Niederschlag gefunden. Ein leistungsfähiger Verstärker betreibt selbst anspruchsvolle Kopfhörer über die 6,3-mm-Buchse oder die 3,5-mm-Buchse auf der Frontseite. Der Kopfhörerweg wird per Schalter aktiviert und über ein eigenes Poti in der Lautstärke geregelt. Ebenfalls zuschalt- und separat regelbar ist die X-Feed Schaltung, die das „Übersprechen“ von linken und rechten Lautsprechern auf die jeweils gegenüberliegenden Ohren simuliert und damit der Im-Kopf-Lokalisation entgegenwirkt. So stellt sich ein natürlicheres Hörgefühl ein und es können auch längere Kopfhör-Sessions mit deutlich verringerter Gehörermüdung bestritten werden.

Alle Monitoring-Funktionen integriert

Der Lake People MC100 bietet alle Abhörfunktionen, die man von einem Monitor-Controller erwarten würde: Mute- und Dim-Schaltung zur sofortigen Reduktion des Abhörpegels gehören ebenso dazu wie ein Mono-Schalter zur Prüfung der Monokompatibilität. Außerdem können linker und rechter Kanal solo abgehört und gegeneinander vertauscht werden. Der linke Kanal kann in der Phase gedreht werden, wenn das Seitensignal geprüft oder Phasenprobleme untersucht werden müssen. Die Lautstärkeregelung übernimmt ein bewährtes Alps RK27 Poti mit 41-facher Rasterung und einem massiven 50-mm-Knopf. In der optionalen Variante MC100 PRO wird statt des Alps-Potis eine 256-stufige Reed-Relais-Lautstärkeregelung eingesetzt, die einige Vorteile in Sachen Klang und Lebensdauer bietet.

Preise und Verfügbarkeit

Der Lake People MC100 ist ab April 2023 im Fachhandel oder über www.cma.audio verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 1.799,90 EUR für den MC100 und 2.399,90 EUR für den MC100 PRO mit Relais-Lautstärkeregelung.

Bildmaterial

Produktbild

https://cmaaudio.rtfm-pr.de/lake_people_mc100.jpg

Bildarchiv

https://cmaaudio.rtfm-pr.de/lake_people_mc100.zip

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.isoacoustics.com

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0



http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



http://www.cma.audio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.