LAJOLI Medical erweitert ästhetisches Produktportfolio

Hamburg, 2025 – Die LAJOLI Medical GmbH baut ihre Position als spezialisierter Handelsvertreter für ästhetische Fachanwendungen weiter aus und unterstützt Ärztinnen, Ärzte und Heilpraktiker in Deutschland mit einem stetig wachsenden Portfolio hochwertiger Produkte und praxisnaher Informationen. Das Unternehmen bietet eine Auswahl an bewährten Materialien, Präparaten und Tools für ästhetische Behandlungen, die sich in der professionellen Anwendung etabliert haben und ausschließlich an Fachkreise gerichtet sind.

Unter der Leitung von Dipl.-Kfm. (FH) Nico Leja, Heilpraktiker und Dozent für noninvasive ästhetische Verfahren, verbindet LAJOLI Medical fachliche Kompetenz, marktnahe Beratung und eine zuverlässige Bestellabwicklung.

Das Unternehmen fokussiert sich auf Produkte, die im ästhetischen Praxisalltag für präzise, strukturierte Arbeitsprozesse benötigt werden – darunter UltraCol, Polynukleotid-basierte Präparate, PDO- und PLCL-Fäden, Hyaluron-basierte Materialien, PB-Serum, ästhetisch einsetzbare Geräte sowie ergänzendes Zubehör wie Kanülen.

LAJOLI Medical richtet sich klar an medizinische Fachanwender und legt großen Wert auf:

transparente Produktinformationen, eine sichere Lieferkette, Herstellerangaben und Zweckbestimmungen, die klar kommuniziert werden, persönliche Beratung, um passende Produkte für die jeweilige Praxissituation auszuwählen.

Durch diesen konsequenten Fokus auf Fachanwender stärkt LAJOLI Medical die professionelle und verantwortungsvolle Nutzung der angebotenen Produkte.

Als autorisierter Handelspartner der UltraV Medical GmbH informiert LAJOLI Medical Fachanwender über aktuelle Weiterbildungen, Workshops und Fachkongresse, die vom Hersteller organisiert werden.

Die Veranstaltungen richten sich ausschließlich an qualifizierte Anwender, die ihre Kenntnisse in modernen ästhetischen Methoden vertiefen möchten.

LAJOLI Medical unterstützt auf Wunsch bei: der Vermittlung eines Schulungsplatzes, der Auswahl passender Themen, organisatorischen Fragen zur Anmeldung.

Die LAJOLI Medical GmbH bietet ihren Kunden eine persönliche, fachkundige Betreuung in allen Fragen rund um Produktauswahl, Einsatzmöglichkeiten im Praxisalltag und organisatorische Abläufe.

Ziel ist es, Anwendern eine sichere, gut informierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Als offizieller Handelsvertreter kommuniziert LAJOLI Medical ausschließlich Informationen, die der Hersteller zur Verfügung stellt und gemäß Zweckbestimmung freigegeben hat.

Gleichzeitig achtet das Unternehmen strikt darauf, keine darüber hinausgehenden, gesundheitsbezogenen oder medizinisch wirksamen Versprechen zu äußern. Dies stellt Transparenz, Rechtssicherheit und Seriosität sicher – sowohl für Hersteller als auch für Anwender.

Die LAJOLI Medical GmbH ist spezialisierter Handelsvertreter für ausgewählte Produkte der ästhetischen Anwendung. Das Unternehmen richtet sich ausschließlich an medizinische Fachanwender und unterstützt Praxen, Ärztinnen, Ärzte und Heilpraktiker mit Produktinformationen, Fortbildungsangeboten und einer zuverlässigen Bestellabwicklung. Als autorisierter Partner der UltraV Medical GmbH übernimmt LAJOLI Medical die Kommunikation ausgewählter Herstellerinformationen und stellt auf Wunsch den Kontakt für Bestellanfragen her.

