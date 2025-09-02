REBA IMMOBILIEN AG bietet optimale Lagerlösungen im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen

Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 in Niedersachsen: Strategisch günstige Lage für Unternehmen

Der REBA Gewerbepark in Hann. Münden – Hedemünden, Niedersachsen ( www.reba-immobilien.ch), bietet Unternehmen eine erstklassige Möglichkeit, eine Lagerhalle direkt an der Autobahn A7 zu mieten. Dank der unmittelbaren Anbindung an die A7 sowie die Bundesstraße B80 profitieren Mieter von einer herausragenden Verkehrsinfrastruktur. Dies sorgt für schnelle Transportwege und optimale logistische Effizienz, ideal für Unternehmen, die auf eine schnelle und zuverlässige Anbindung angewiesen sind.

Moderne Lagerhallen und Lagerflächen direkt an der Autobahn A7 Niedersachsen mieten: Flexibilität und Skalierbarkeit

Im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen finden Unternehmen moderne Lagerhallen mit flexiblen Mietoptionen, die individuell auf die Bedürfnisse der Mieter angepasst werden können. Egal, ob eine kleine Lagerhalle gemietet oder größere Flächen für Logistik und Produktion benötigt werden, hier lassen sich die Anforderungen optimal umsetzen.

Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 Niedersachsen: Flexibler Raum für Unternehmen

Die im REBA Gewerbepark verfügbaren Lagerhallen bieten Unternehmen alles, was sie für eine effiziente Lagerung benötigen:

– Innenmaße je Halle: 9 m Länge, 5,5 m Breite, 2,6 m Höhe

– Tor (Durchfahrt): 2,6 m Höhe, 2,75 m Breite

– Gesamtmietfläche: ca. 50 m² Hallenfläche + zusätzliche Freifläche

– Ausstattung: Stromanschluss, Beleuchtung, Steckdosen

Durch die flexible Gestaltung der Außenflächen (50 bis 200 m²) können Unternehmen ihre Lagerhalle auf die spezifischen Anforderungen abstimmen. Auch die Möglichkeit, mehrere Hallen zu mieten, ermöglicht eine Erweiterung nach Bedarf.

Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 Niedersachsen im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen: Flexibilität ohne langfristige Bindung

Neben klassischen Lagerflächen bietet der REBA Gewerbepark auch Self Storage Lösungen mit einer Gesamtfläche von ca. 1.120 m². Diese bieten Unternehmen maximale Flexibilität, da kurzfristig verfügbare Lagereinheiten gemietet werden können, ohne langfristige Mietverpflichtungen einzugehen. Perfekt für Unternehmen, die temporäre Lagerkapazitäten benötigen.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Büroflächen, Produktionshallen und mehr

Neben der Möglichkeit, eine Lagerhalle zu mieten, bietet der REBA Gewerbepark zahlreiche weitere Nutzungsmöglichkeiten, die ideal für Unternehmen verschiedener Branchen sind:

– Büro mit Lagerhalle: Unternehmen können Büroarbeit mit Lager- oder Produktionsprozessen auf ca. 235 m² kombinieren.

– Produktionshallen: Mit Hallenhöhen von bis zu 15 m und mehreren Einfahrten bieten die Hallen ideale Bedingungen für Produktion und Logistik (350-600 m²).

– Große Lagerflächen: Kombinierbare Flächen, die individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden können.

Vorteile beim Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 Niedersachsen im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen

– Exzellente Lage direkt an der Autobahn A7 und der B80

– Flexible Mietoptionen: Sofort verfügbare Lagerhallen und variierbare Flächen

– Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: Anpassung der Flächen nach Bedarf

– Nachhaltige Bauweise und moderne Infrastruktur

– Self Storage Optionen für zusätzliche Flexibilität

– Kombinierbare Büro-, Produktions- und Lagerflächen

Kontaktaufnahme: Jetzt Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 Niedersachsen im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen

Unternehmen, die auf der Suche nach einer Lagerhalle direkt an der Autobahn A7 in Niedersachsen sind, finden im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden Niedersachsen eine der besten Lagerlösungen in der Region. Der Standort bietet optimale Anbindung und hohe Flexibilität.

Für weitere Informationen über Lagerhalle mieten an der Autobahn A7 Niedersachsen oder um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, steht das Team des REBA Gewerbeparks gerne zur Verfügung.

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

