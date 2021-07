LagenCup – die 10 besten Rotweine Deutschlands

LagenCup – Ein Berliner Weinwettbewerb

Erneut machte sich die Jury, bestehend aus Sommeliers und Weinjournalisten, an ihre Arbeit, um unter coronakonformen Bedingungen die besten Rotweine Deutschlands ausfindig zu machen. Die Verkostung wurde wie immer blind durchgef├╝hrt, kontrovers diskutiert und nach der 100-Punkte-Skala bewertet – organisiert wird der LagenCup vom Berliner Sommelier Serhat Aktas.

Die Resonanz der Winzer war nach der Ausschreibung zum roten LagenCup 2021 au├čerordentlich lebhaft. Am Ende stellten sich rund 350 deutsche Rotweine einem Vergleich, der sicherlich unter au├čergew├Âhnlichen Bedingungen stattfinden musste, aber nicht minder professionell ins Visier der Verkoster genommen wurde. Dass es auch dieses Mal der Sp├Ątburgunder ist, der die erfolgreiche Flanke deutscher Rotweine anf├╝hrt, mag einerseits nicht ├╝berraschen, andererseits sind es in jedem Jahr mehr Rotweinsorten, die ihrer Herkunft nicht weniger entsprechen. Dabei steht der Lemberger an vorderster Stelle, dessen Exemplare die Verkoster des LagenCups Jahr f├╝r Jahr neu und stets h├Ąufiger zu ├╝berzeugen wissen.

Lemberger auf dem Vormarsch

Den Status, den der Silvaner im Wei├čweinbereich innehat, besitzt er beim Rotwein im gleichen Ma├če in Sachen Lemberger. Beide Sorten konnten hierzulande in den letzten Jahren deutlich an Charakter und G├╝te aufholen. Vielleicht dauert es auch gar nicht mehr lange, bis ein Silvaner die h├Âchsten G├╝temauern deutscher Wei├čweine erklimmt, und dem Lemberger jene hochrangige Aufmerksamkeit zuteil wird, die als Wein aus dieser einzigartigen Sorte in etlichen Exemplaren bereits auf die Flasche gebracht wurde. Es wurde auch deshalb allerh├Âchste Zeit, dass es ein Lemberger in die Top Ten der besten Rotweine Deutschlands geschafft hat. Dass der haupts├Ąchlich aus dem beschaulichen W├╝rttemberg stammt, mag einerseits wenig ├╝berraschen, andererseits lohnt es unbedingt, ein Augenmerk auf das s├╝ddeutsche Anbaugebiet zu legen, dessen Weine – sowohl im Wei├č- als auch im Rotweinbereich in letzter Zeit enorm zulegen konnten.

Deutsche Grand Crus k├Ânnen k├Âstlich heranreifen

Seine besten Exemplare sind nicht nur in ihrer Jugend au├čerordentlich schmackhaft, sondern haben im Bereich der Grand Cru-Gew├Ąchse auch das Zeug ├╝ber viele Jahre k├Âstlich heranzureifen. Auch davon durfte sich das Verkoster-Team beim 2021er LagenCup wieder einmal ├╝berzeugen. Wenn die Wahrnehmungen bei vielen Weinen auch sehr unterschiedlich ausfielen, so waren sich die Juroren bei der Beurteilung der besten Weine meist erfreulich einig. Qualit├Ąt, so lie├če sich danach schlie├čen, macht sich eben nicht nach bestimmten Aromaparametern fest, sondern an einer G├╝te, die jeder auf seine Weise und ganz unterschiedlich empfindet. Wir vom LagenCup m├Âchten diese Geschmacksfreiheit eindeutig propagieren. Denn wie sagte einst der k├╝rzlich verstorbene chilenische Biologe und Philosoph: Ohne den Beobachter gibt es nichts. Die Weine wurden in einer verdeckten Probe nach dem international g├Ąngigen 100-Punkte-System bewertet.

TOP TEN – LAGENCUP ROT 2021

1.Platz – 96 Punkte

2017 | Westhofener Brunnenh├Ąuschen | Gro├čes Gew├Ąchs | Sp├Ątburgunder | Weingut Gutzler | RHEINHESSEN

Brunnenh├Ąuschen. Das klingt doch schon mal gut. Da wird sich irgendwo auf diesem Areal doch eine Wasserquelle befinden. Oder zumindest befunden haben. Und wo Wasser ist, stehen die Aussichten schon einmal nicht ganz schlecht, wenn man als Winzer Wein anbauen will. K├╝nstliche Bew├Ąsserung ist heute zwar m├Âglich, aber auch ein ebenso m├╝hseliges wie kostspieliges Unterfangen. Da ist es doch weit aus praktischer, wenn sich die Reben direkt und nicht im To-Go-Service satt trinken k├Ânnen. ├ťbertreiben tun sie es bei den Gutzlers dabei ohnehin nicht. Die Junganlagen werden sie vermutlich in den letzten Jahren mit dem einen oder anderen Schluck aus der Kanne versorgt haben m├╝ssen. Ansonsten m├╝ssen die Reben da durch. Das Weingut Gutzler z├Ąhlt zu den Pionieren, wenn es um exzellente Rotweine aus Rheinhessen geht. Mittlerweile haben die Pflanzen ein stattliches Alter erreicht. Da l├Ąsst der Durst der Reben ebenso mit den Jahren nach, wie die Fr├╝chte weniger werden, die an ihnen wachsen. Doch was sie noch hervorzubringen imstande sind, kann zu den bezauberndsten Getr├Ąnken dieser Welt werden. Auch deshalb darf beim Wein auch einmal Pathos bei seiner Ansprache erlaubt sein. Schlie├člich spiegelt er in seinen k├Âstlichsten und f├╝rchterlichsten Varianten eine Zeit wider, die ohne menschliche Eingriffe so vermutlich nie gewesen w├Ąre. Und was sagten die Juroren des LagenCups zu Gutzlers Sp├Ątburgunder aus dem Brunnenh├Ąuschen? Noble, gereifte W├╝rze, Kirsche und Waldbeeren in der Nase, am Gaumen zeigt sich ein ebenso eleganter wie kraftvoller K├Ârper mit einem intensiven Nachhall. Nun ja, fassen wir die Meinungen der Profis einmal so zusammen: Zur├╝ckgenommenes Pathos bei delikatem Geschmack.

2. Platz – 95 Punkte

2017 | GC Schlatter Maltesergarten | Pinot Noir | Weingut Martin Wa├čmer | BADEN

Halleluja, was f├╝r eine komplexe Nase, Reduktion noble par excellence, R├Âstnoten, dunkle Steinfrucht, Feuerstein und noch so unglaublich jung, wusste ein Juror seine Euphorie bei der Verkostung von Martin Wa├čmers Pinot Noir aus dem Maltesergarten kaum mehr im Zaum zu halten. Warum auch? Beim LagenCup sind Begeisterung und Mut zum Auspunkten unbedingt erw├╝nscht. Dass das Weingut Martin Wa├čmer zu den besten des Landes z├Ąhlt, ist zwar in der Szene schon lange bekannt, dar├╝ber hinaus jedoch k├Ânnte es noch den einen oder anderen Anschub gebrauchen. Da sind wir vom LagenCup doch gerne mit dabei und attestieren dem 2017er Pinot Noir Schlatter Maltesergarten eine wahrhaft exzellente Qualit├Ąt. Ein Wein von unglaublicher Feinheit und Extravaganz. Und wer h├Ątte vor 10 oder 15 Jahren geglaubt, dass im Gutedel-verw├Âhnten Markgr├Ąflerland einmal Pinot Noirs entstehen, die es mit den edelsten Gew├Ąchsen des Burgunds aufnehmen k├Ânnen? Eben. Niemand. Seinen Stil – vor allem beim Pinot – hat Martin Wa├čmer in den letzten Jahren stetig etwas ver├Ąndert. Favorisierte er anfangs seiner Winzerkarriere Ende der neunziger Jahre noch ├╝ppige und stark extrahierte Pinots, so sind es heute ├╝beraus feine und vibrierende Weine, die auf den ersten Schluck manchmal etwas fordernd sein m├Âgen, sich beim zweiten und vor allem mit der Zeit eine unglaubliche Delikatesse aufbauen. Fast ├╝berfl├╝ssig zu erw├Ąhnen, dass wir es beim LagenCup mit einem seiner Flaggschiffe zu tun bekamen, ihn in kleinen Mengen und zu einer geeigneten Speise zu genie├čen, bedarf keiner weiteren Hervorhebung. Oder vielleicht doch? Versuchen Sie es doch einmal mit etwas Sch├Ąrfe in Ihrer Speise, vermeiden sie Sahne oder Butter in der Sauce, belassen Sie Fisch oder Fleisch bestm├Âglich in seinem nat├╝rlich gegarten Geschmack – und probieren Sie dazu diesen Wein. Eine Garantie f├╝r Ihren Wohlgeschmack wollen wir Ihnen dazu ganz nat├╝rlich nicht ausstellen.

3. Platz – 95 Punkte

2018 | Recher Herrenberg | Sp├Ątburgunder | GG | Weingut Jean Stodden | AHR

Fr├╝her galt Rotwein aus vermeintlich schattigen deutschen Gefilden als eine kuriose Ausnahme. Die Produktion war h├Âchstens hom├Âopathisch, die Qualit├Ąten – wenn es Wein- und Wetterg├Âtter denn wollten – fielen bestenfalls solide aus, trocken waren sie nur selten zu verkaufen. Gro├čes Aufhebens wurde um deutsche Rotweine lange nicht gemacht. Da war das kleine Anbaugebiet Ahr stets eine Ausnahme. Aus ihm kamen Fr├╝h- und Sp├Ątburgunder zu einer Zeit, als Winzer anderswo in der Republik beinahe ausschlie├člich auf ertragsreiche wei├če Sorten setzten. Dabei machen es ein vergleichsweise warmes Mikroklima und der vorherrschende dunkle Schieferboden den roten Reben schon immer etwas leichter, ihre Fr├╝chte zu einer akzeptablen Reife zu bringen. 40 Jahre ist diese Zeit nun schon vergangen. Und es hat sich eine Menge ver├Ąndert. Noch immer sollte sich der geneigte Zecher ein gut gef├╝lltes Portemonnaie mit auf seinen Ausflug an die Ahr nehmen. S├╝├če Rotweine wird er auch noch finden. Die besten allerdings werden heute trocken und in kleinen franz├Âsischen Eichenholzf├Ąssern ausgebaut. Das Weingut Jean Stodden geh├Ârt nicht nur zu den besten der Region, sondern darf sich auch als Pionier bezeichnen, wenn es darum geht, edelste Pinot Noirs nach burgundischen Vorbildern zu erzeugen, dabei jedoch niemals ihr Terroir vernachl├Ąssigt. Beim 2018er Sp├Ątburgunder GG aus dem schiefrigen Recher Herrenberg notierte die Jury eine wunderbar pr├Ązise Balance aus S├Ąure, Konzentration, S├╝├če und W├╝rze. Und war sich unisono einig, dass es sich bei diesem Pinot um nichts anderes als um einen wirklich gro├čen Wein handeln kann. Die Ahr: Klein, aber oho.

4. Platz – 95 Punkte

2018 | Schweigener Sonnenberg | Sp├Ątburgunder | Weingut J├╝lg | PFALZ

Zum wiederholten Male taucht das Weingut J├╝lg in unserer Bestenliste auf. Dabei ├╝berzeugten uns in der letzten Zeit nicht nur die Sp├Ątburgunder, auch die Wei├čen wussten bei den LagenCups immer wieder zu gl├Ąnzen. Das Weingut J├╝lg, im s├╝dpf├Ąlzischen Schweigen gelegen, legt momentan nicht nur eine astreine Wein-Erfolgsserie hin, sondern bleibt dabei gleichzeitig auch seiner Familientradition treu. Das Gasthaus (eine alte Poststation) ist seinen Stammg├Ąsten nach wie vor treu und serviert auch weiterhin traditionelle aus Omas Pf├Ąlzer K├╝che zu mehr als gn├Ądigen Preisen. Das mag an manchen Stellen vielleicht widerspr├╝chlich erscheinen, weil die Weine der J├╝lgs in den letzten Jahren derart an Bekanntheit und G├╝te gewonnen haben, sodass sie sich zu einer regionalen K├╝che wom├Âglich nicht mehr authentisch paaren lassen. Wir k├Ânnen in dieser Causa allerdings allseits Entwarnung geben: Neben den Gro├čen Gew├Ąchsen, als frisch gek├╝rtes Mitglied im Edelverband VDP, die das Weingut bald pr├Ąsentieren wird, werden die Gutsweine ihren Nimbus nimmer verlieren. Sie geh├Âren zu diesem Weingut wie die Wurzel zur Rebe. Inzwischen durfte sich die Jury des Roten LagenCups 2021 ├╝ber einen 2018er Sp├Ątburgunder aus dem kalkreichen Sonnenberg von seltener G├╝te freuen: Konzentriert am Gaumen, hochfeines Tannin und eine wahnsinnige L├Ąnge notierte ein Verkoster und vergab eine erwartungsgem├Ą├č hohe Punktzahl. Und dabei war er nicht allein auf der weiten Jury-Front. Es gab schlichtweg keinen Verkoster, der diesen Wein nicht in h├Âchsten T├Ânen lobte. F├╝r An- und Ausbau der Weine zeigen sich heute Johannes und sein Vater Werner J├╝lg verantwortlich. Mit welch sensiblen H├Ąnden sie an ihre Herzensangelegenheit herangehen, macht der Sp├Ątburgunder aus dem Sonnenberg mehr als deutlich. Wom├Âglich dauert es nicht mehr lange, bis sich das Weingut als Deutschlands Spitze etabliert hat. Und wir vom LagenCup k├Ânnen allen Zechern versichern, dass es bei den J├╝lgs auch hink├╝nftig im allerbesten Sinne urig zugehen wird. Ob im alten Gastraum mit seinem knackenden Parkett oder auf der Oleander-├╝berflie├čenden Terrasse.

5. Platz – 95 Punkte

2018 | Untert├╝rkheimer Gips | Sp├Ątburgunder | GG | Weingut Aldinger | W├ťRTTEMBERG

Gert Aldinger hats so gemacht: In den achtziger Jahren, als deutscher Rotwein noch kaum eine Rolle in der Weinwelt spielte, hat er sich einfach mal ein paar ber├╝hmte rote Sorten aus dem Ausland besorgt. Die Stecklinge aus Cabernet & Co. pflanzte er optimistisch in seine Fellbacher Gemarkungen. Seine Cuvees aus mediterranen Variet├Ąten kamen nicht nur beim zechenden Publikum gut an, sondern re├╝ssierten auch bei der Weinkritik. Aldinger d├╝rfte bereits damals klar gewesen sein: Das Weinl├Ąndle kann mehr als s├╝ffigen Trollinger. Und er sollte recht behalten. Jahr f├╝r Jahr wartet die Region heute mit Weinen auf, die es m├╝helos mit den allerbesten Gew├Ąchsen des Landes aufnehmen k├Ânnen. Leichtes Spiel also f├╝r seine S├Âhne Matthias und Hansj├Ârg, die das Weingut seit einigen Jahren in gemeinschaftlicher Arbeit f├╝hren. Cabernet und Merlot werden dank Klimaerw├Ąrmung auch in unseren Gefilden mittlerweile recht zuverl├Ąssig reif. Doch statt sich auf Sorten zu kaprizieren, die hei├če und trockene Jahre goutieren, setzen die Br├╝der auf Klassiker wie Sp├Ątburgunder, Lemberger und nat├╝rlich auch Trollinger. Im umgekehrten Sinne tun sie es ihrem Vater gleich und setzen auf heimische Sorte, die sich mit einem weiter erw├Ąrmenden Klima eher schwertun. Der Aufwand, den es braucht, um den Weinen ihre nat├╝rliche Frische zu bewahren, liegt vor allem im Weinberg. Eine Binsenweisheit mit vielen Variablen. Dabei erfinden sie den Weinbau nicht neu, sondern definieren die Weine nach ihrer Natur und ihrem Gusto: Spannend, pfeffer- und wunderbar hintergr├╝ndig-toastw├╝rzig beschreibt ein Verkoster das Gro├če Gew├Ąchs Sp├Ątburgunder aus Aldingers Monopollage Untert├╝rkheimer Ginps aus 2018. Harmonisch, frische S├Ąure bei griffigem Tannin erg├Ąnzte ein anderer. Der Klimawandel mag den Anbau vermeintlich mediterraner Weine beg├╝nstigen, doch das bedeutet noch lange nicht, dass die heimischen Sorten keine Zukunft mehr haben: Quod erat demonstrandum.

6. Platz – 95 Punkte

2018 | Stettener Gehrnhalde | GG | Lemberger | Weingut Karl Haidle | W├ťRTTEMBERG

Das wurde auch Zeit. Noch immer f├╝hrt der Lemberger so etwas wie ein Schattendasein. Wiewohl er sein exzellentes Potenzial in den letzten Jahren immer h├Ąufiger ausspielen konnte, ist bei den besten Rotweinen Deutschlands doch meist nur vom Sp├Ątburgunder die Rede. Dabei steht au├čer Frage, dass sich auch Deutschlands Pinots in den letzten Jahren stetig verbessert haben, dass dies im vergleichbaren Ma├če auch beim Lemberger geschehen ist, bleibt viel zu oft unerw├Ąhnt oder geht in den Jubelst├╝rmen f├╝r den Sp├Ątburgunder glatt unter. Da geht es dem Lemberger wie dem Silvaner. Bei delikaten deutschen Wei├čweinen kommt die Sprache schnell auf Riesling und verweilt dort. Da kann sich der Silvaner anstrengen, wie er will, bis auf Weiteres bleibt f├╝r ihn nur die zweite Reihe. Wie lange das noch so geht, bleibt abzuwarten. Denn sowohl Lemberger als auch Silvaner konnten in ihrer G├╝te zuletzt enorm zulegen. Und Delikatesse spricht sich herum. Moritz Haidle setzt mit seinem Gro├čen Gew├Ąchs aus der Stettener Gehrnhalde ein k├Âstliches Ausrufezeichen. Mit ihren rund 40 Jahre alten Reben z├Ąhlt die Lage zu den ├Ąltesten Lemberger-Anlagen in der Region. Nach der erfolgreichen Umstellung seiner Weinberge auf eine biologische Bewirtschaftung besch├Ąftigt sich Haidle zuletzt noch einmal enger mit seinen B├Âden und arbeitet mittlerweile auch mit biodynamischen Methoden. Der Wein dankt es ihm. So fiel das Urteil der Juroren dann auch einhellig aus: Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. Dazu anger├Âstete Pflaumen, konzentriert und dicht, viel reife dunkle Steinfrucht. Am Gaumen mit ├╝berraschender Frische, dabei dicht und freilich noch jugendlich, erstaunliche S├Ąure f├╝r einen hei├čen Jahrgang wie 2018. Dem ist nichts hinzuzuf├╝gen. Lemberger as its best! Dass Moritz auch hink├╝nftig Zeit f├╝r Graffitikunst und Freestyle-Rappen bleibt, steht zu vermuten, denn Synergien sind Garanten f├╝r eine erfolgreiche Zufriedenheit.

7. Platz – 95 Punkte

2018 | Gro├čkarlbacher Burgweg | Sp├Ątburgunder | Weingut Wageck | PFALZ

Seitdem die Br├╝der Thomas und Frank Pfaffmann ihre Premium-Weine aus dem ├╝brigen Sortiment des Weinguts Pfaffmann herausgel├Âst haben, ging es m├Ąchtig voran. Der Erfolg hat freilich nur zum Teil mit der edel-stylischen Ausstattung ihrer Flaschen zu tun, sondern ist vor allen Dingen einem Stilwandel der Weine zu verdanken. Dass der sich klar am Burgund orientiert, hat einerseits mit der Leidenschaft zu tun, die Thomas Pfaffmann den franz├Âsischen Pinots entgegenbringt, andererseits aber auch klar auf der Hand liegt, weil die besten Lagen der Pfaffmanns – wie im Burgund – von enorm kalkreichen B├Âden gepr├Ągt sind. Beim Ausbau seiner Weine in neuen und gebrauchten kleinen franz├Âsischen Eichenholzf├Ąssern geht Thomas Pfaffmann ├Ąu├čerst behutsam zu Werke. Selbst in ihrer Jugend wirken die Pinots niemals von rauchigen oder gar schokoladigen Aromen dominiert, stets steuert der wohl├╝berlegte Holzeinsatz den Weinen jene sublime W├╝rze bei, die einen gro├čen Wein ausmacht. Nichts ist gek├╝nstelt, und k├╝nstlich schmeckt er schon gar nicht. Es sind ungemein subtile Sp├Ątburgunder, die keiner Kraftmeierei bed├╝rfen, um im Glas zu gl├Ąnzen. Im Gegenteil: Ihre Strahlkraft verdanken sie einer festen Struktur, feink├Ârnigen Gerbstoffen und einer geradewegs vibrierenden S├Ąureader. Da nimmt es nicht weiter wunder, dass die Jury sich ├╝ber eine fokussierte und klare Frucht freute und unisono den straffen Zug am Gaumen dieses Weines belobigte. Dabei ist wieder einmal erstaunlich, wie es den besten Winzern des Landes gelungen ist, selbst einem hei├čen Jahr wie 2018 derart elegante Rotweine abgerungen zu haben. Wohin die aromatische Reise der Pfaffmanns geht, scheint jedenfalls klar zu sein: Dicke Make-Up-Weine mit oberfl├Ąchlicher Toastw├╝rze und kaschierender Alkohols├╝├če sind ihre Sache nicht. Wageck-Pinots stehen f├╝r Eleganz und Subtilit├Ąt. Unsere Jury goutiert diesen Weg mit gr├Â├čtem Vergn├╝gen.

8. Platz – 95 Punkte

2018 | Walporzheimer Kr├Ąutergarten | GG | Sp├Ątburgunder | Weingut Burggarten | AHR

Das Weingut Burggarten an der Ahr konnte seine Qualit├Ąten in den letzten Jahren enorm verbessern. Da nimmt es dann auch nicht wunder, dass es 2019 in den exklusiven Club des VDP (Verband Deutscher Pr├Ądikatsweing├╝ter) aufgenommen wurde. Damit ist Burggarten das siebte Weingut, das sich mit dem Adler-Wappen des Verbandes in der kleinen Rotwein-Region schm├╝cken darf. Deutschlandweit z├Ąhlt der Verband aktuell 197 Mitglieder. Typisch f├╝r die Region stehen auch bei Burggarten Sp├Ąt- und Fr├╝hburgunder im Fokus des Portfolios, erg├Ąnzt von einem kleinen Teil wei├čer Burgundersorten. Mit einer Rebfl├Ąche von rund 15 Hektar z├Ąhlt das Weingut zu den gr├Â├čten im Anbaugebiet Ahr. In vierter Generation zeichnen die Br├╝der Paul Michael und Heiko Sch├Ąfer heute f├╝r die Gew├Ąchse verantwortlich. Ihre Arbeit gelingt ihnen vortrefflich. Aus der von Verwitterungsschiefer und Grauwacke gepr├Ągten Lage Kr├Ąuterberg ist den beiden im W├╝stensommer 2018 ein ├╝beraus k├Âstlicher Sp├Ątburgunder gelungen. Die Jury zeigte sich von einer delizi├Âsen Balance aus Konzentration und Klarheit beeindruckt und lobte eine noble Toastw├╝rze nebst reichlich s├╝├čen Waldbeeren. Auf die Frage, auf welchen Wein Paul Michael Sch├Ąfer besonders stolz sei, hat er einmal in einem Interview geantwortet: Wenn ich nur einen nennen sollte, dann ist es der Kr├Ąuterberg Sp├Ątburgunder GG. Diese einmalige Pr├Ągung durch Herkunft begeistert mich jedes Jahr. Wir k├Ânnen ihn in seiner Einsch├Ątzung nur best├Ątigen.

10. Platz – 95 Punkte

2018 Hochheimer Reichestal Sp├Ątburgunder GG | Weingut K├╝nstler | RHEINGAU

In seiner Ausgabe von 2019 titelte der Gault&Millau Weinguide Deutschland eine Geschichte ├╝ber Pinots aus dem Rheingau mit der ├ťberschrift: Der Rheingau sieht rot. Dass sich die Qualit├Ąten der Sp├Ątburgunder in dieser Riesling-verw├Âhnten Region in den letzten Jahren enorm verbessern konnten, steht au├čer Frage. Etwas bedauerlich allerdings erscheint uns, dass sich der Autor in seinem Artikel fast ausschlie├člich auf die ber├╝hmten Berglagen um Assmannshausen und R├╝desheim bezieht. Der Maingau, also jene Region am Main und in der Gegend um Hochheim gelegen, findet in diesem Text keinerlei Erw├Ąhnung. Was umso bedauerlicher ist, da Gunter K├╝nstler dort bereits seit Jahrzehnten exzellente Sp├Ątburgunder erzeugt. Der kalkreiche Hochheimer Reichestal ist vom VDP schon lange als Gro├če Lage klassifiziert. Innerhalb des Verbands ist K├╝nstler der einzige Winzer, der in diesem wertvollen Weinberg Sp├Ątburgunder erntet. Und die haben es in sich. Dass sie hervorragend reifen k├Ânnen, stellte der 2011er eindrucksvoll unter Beweis. Satte 96 Punkte war dieser kraftvoll-w├╝rzige Pinot der Jury wert. Der 2018er schlie├čt da nahtlos an. Wenngleich er seine besten Jahre noch vor sich hat. Von Tabak, rauchiger Toastw├╝rze und konzentrierter Frucht war da w├Ąhrend der Verkostung die Rede. Wenn sich der Holzeinsatz momentan noch recht deutlich zeigt, bleiben vitale S├Ąure und feingriffige Gerbstoffe mitnichten zur├╝ck. Auch sie werden daf├╝r Sorge tragen, dass sich auch der 2018er in zehn oder mehr Jahren noch mit quicklebendiger Reife zeigen wird. Reife und Lebendigkeit – ein Widerspruch? Schon sehr lange nicht mehr.

10. Platz – 95 Punkte

2018 | Bissersheimer Goldberg | Sp├Ątburgunder | Weingut Mussler | PFALZ

Das Weingut Mussler besitzt nicht nur beste Parzellen im kalkreichen Bissersheimer Goldberg, sondern befindet sich auch quasi an Ort und Stelle. Am Goldberg 6 lautet die exakte Adresse. Bissersheim ist ein Dorf mit 450 Seelen. Um die Musslers zu finden, braucht es keine Navigationsfunktion in Auto oder Telefon. Die mediterran anmutende Vinothek ist ohnehin kaum zu ├╝bersehen. Das Weingut wird heute von Sabine Mussler gef├╝hrt, die 2016 quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, als ihr Mann nach schwerer Krankheit mit nur 40 Jahren verstarb. Tobias Mussler hatte das Weingut ab Ende der neunziger Jahre zu neuen H├Âhen gef├╝hrt. Dabei scheute er sich nicht, auch vermeintlich mediterrane Sorten in sein Portfolio aufzunehmen. Seiner Pf├Ąlzer Weinheimat blieb er dennoch treu, legte seinen Fokus auf Lagentypizit├Ąt und einen harmonischen Ausbau seiner Rotweine in kleinen franz├Âsischen Eichenholzf├Ąssern. Dieses Verm├Ąchtnis f├╝hrt seine Witwe, Sabine Mussler, nun weiter und kann sich als Quereinsteigerin auf ein eingespieltes Team verlassen. Steffen Mickley zeichnet f├╝r An- und Ausbau der Weine verantwortlich, sein Motto hat der gestandene Weinmann einmal mit Mut zu Innovation beschrieben. Dass ihm auch die Tradition am Herzen liegt, machte der Jury vom LagenCup nun der 2018er Sp├Ątburgunder aus dem Bissersheimer Goldberg mehr als deutlich. Dass die semantischen Lobhudeleien der Juroren bei diesem exquisiten Wein auch mal auseinandergingen, d├╝rfte nur ein weiteres Zeichen f├╝r seine Komplexit├Ąt sein. W├Ąhrend ein Verkoster Noten von Reduktion, kaltem Rauch und S├╝├čholz wahrnehmen konnte, schmeckte ein anderer konzentrierte Frucht und eine feine, zur├╝cknehmende S├Ąure. Die Geschm├Ącker der Verkoster m├╝ssen nat├╝rlicherweise verschieden sein. Dass sich die Jury bei der Beurteilung dieses Sp├Ątburgunders dennoch einig war, ist der hohen G├╝te des Weines zu verdanken.

10. Platz – 95 Punkte

2018 | Radebeuler Friedstein | Sp├Ątburgunder | Weingut Martin Schwarz | SACHSEN

Martin Schwarz hat im Laufe seiner Karriere viel dazu beigetragen, dass sich die G├╝te s├Ąchsischer Weine enorm gesteigert hat. Nach erfolgreichem Abschluss seines Weinbau- und ├ľnologie-Studiums in Geisenheim heuerte Schwarz im Mei├čner Weingut Schloss Proschwitz an und ├╝bernahm rasch die Verantwortung f├╝r den Ausbau der Weine. Dass die Gew├Ąchse vom Prinzen zur Lippe auch ├╝berregional schnell Beachtung fanden, ist nicht zuletzt dem Einsatz von Schwarz zu verdanken. Aber das sind Western von gestern. Schwarz macht bereits seit einiger Zeit sein eigenes Ding. Dinger m├╝sste es dabei besser hei├čen, denn der Winzer ist ├Ąu├čerst umtriebig unterwegs. Der granitreiche und m├Ąchtig steile Radebeuler Friedstein lag fast 80 Jahre brach, bevor er 2008 von Schwarz und mit finanzieller Unterst├╝tzung vom immer noch verschollenen ehemaligen Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub mit viel Aufwand und Leidenschaft rekultiviert wurde. Beim Pinot kamen burgundische Klone zum Einsatz, die Schwarz heute sp├Ąrliche Ertr├Ąge mit hocharomatischen Trauben einbringen. Beim Ausbau seiner Weine setzt er auf die besten Fassmacher Europas. Stockinger ist ihm bei den gr├Â├čeren Gebinden einer der liebsten. Nicht zu Unrecht. Die ├Âsterreichische Manufaktur beliefert die besten Weing├╝ter der Welt. Stockinger-F├Ąsser geben eine unvergleichliche W├╝rze an die Weine ab, ohne ihre kleinste Herkunft dabei zu kaschieren. Richtig ist, dass, diese Gebinde, deren man sich nur mit besten Kontakten und entsprechender Liquidit├Ąt habhaft machen kann, den nat├╝rlichen Geschmack der Weine in ihrer Ausbauphase kongenial unterst├╝tzen. Daneben kommen bei Schwarz auch kleine Eichenf├Ąsser von franz├Âsischen Edel-Tonnellerien zum Einsatz. Wenn es um den Einsatz von Eichenholz beim Ausbau seiner Weine geht, ist Schwarz ein delikater K├╝nstler, der sein Handwerk vorz├╝glich versteht. Das macht auch der 2018er Sp├Ątburgunder aus dem Friedberg deutlich, der die Jury mit ungemein feiner Frucht und packenden, dabei doch eleganten Tanninen und frischem S├Ąurezug zu ├╝berzeugen wusste.

10. Platz – 95 Punkte

2018 | Hainfelder Letten | Grande Reserve BK | Weingut Bernhard Koch | PFALZ

Unter Weinfreunden geht die Legende, dass nur derjenige den Wein richtig genie├čen kann, der die entsprechenden Weinlagen abgewandert ist, der die Reben mit ihren Trauben gesehen und die B├Âden gerochen hat steht auf der Website vom Weingut Bernhard Koch geschrieben. Und daran d├╝rfen die Liebhaber der Koch”schen Gew├Ąchse und jene, die es erst noch werden wollen, bei regelm├Ą├čigen Weinwanderg├Ąngen durch die Rieden der Familie Koch an der s├╝dlichen Weinstra├če aktiv teilnehmen. W├Ąhrend sich die Pandemie auch hierzulande auf dem R├╝ckzug befindet, holt der Genuss nun t├╝chtig auf. Es wurde auch Zeit, dass wir wieder au├čerhalb von Homeoffice und Zoom sehen, riechen, schmecken, genie├čen, uns wahrhaftig austauschen d├╝rfen. Denn nichts ersetzt am Ende den direkten Kontakt. Bernhard Koch indes ist sicherlich froh, dass er den neuen Weinkeller im beschaulichen Hainfeld mit moderner Vinothek bereits vor Corona-Zeiten auf seine Agenda gesetzt hat. Bis die fertiggestellt ist, wird noch etwas Zeit vergehen. In der Zwischenzeit l├Ąsst es sich auch im Weingut herzhaft verkosten. Koch schickte uns sein Sp├Ątburgunder-Flaggschiff aus der kalkreichen Premium-Lage Hainfelder Letten. Den Titel Grande Reserve BK vergibt das Weingut ausschlie├člich an die besten F├Ąsser aus diesem Weinberg. Die Flaschenzahl bleibt also dementsprechend sehr ├╝berschaubar. Mit der Japanerin Chie Sakata, Christopher Knorr, Bernhard und Alexander Koch ist das Team, das f├╝r die Weine verantwortlich zeichnet in den letzten Jahren zu einem ebenso kompetenten wie veritablen Team zusammen gewachsen. Dabei hatte Sakata eigentlich gar nicht vor, beruflich mit dem Wein anzubandeln. Um die deutsche Sprache zu lernen, strandete sie irgendwann am Bodensee und lernte dabei – neben der Sprache – auch deutsche Weinbaukultur kennen. Beide wurden symbiotisch: Wein-Sprache. Nach Ausfl├╝gen unter anderem nach Neuseeland, S├╝dafrika oder S├╝dtirol absolvierte sie ihr Techniker-Studium in Weinsberg und heuerte beim Koch als Kellermeisterin an. Ihr Handwerk versteht sie ausgezeichnet. Wenn es die Jury vom LagenCup Rot nun nur mit dem Spitzen-Pinots des Weinguts zu tun bekam, d├╝rfen wir an dieser Stelle auch unbedingt auf die wei├čen Gew├Ąchse des Hauses Koch verweisen. Auch daf├╝r beweist Sakata ein delikates H├Ąndchen. Die Meinung der Jury f├╝r den gro├čen Letten l├Ąsst sich so zusammenfassen: Komplex, lebhaft und lang. Toller Trinkfluss inklusive.

Der LagenCup ist ein Berliner Weinwettbewerb, bei dem ausschlie├člich Lagenweine verkostet werden. Eine 12-k├Âpfige Fach-Jury, bestehend aus Sommeliers und Weinjournalisten verkostet die Weine blind und nach dem 100-Punkte-System. Aufgeteilt in Wei├č und Rot, findet der LagenCup zwei Mal im Jahr statt. Beim diesj├Ąhrigen LagenCup Rot 2021 wurden rund 350 Spitzengew├Ąchse verkostet und bewertet. Der LagenCup ist ein unabh├Ąngiges Weinwettbewerb und wird vom Berliner Sommelier Serhat Aktas organisiert.

