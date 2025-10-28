LAGE3 Immobilien mit Bestnote ausgezeichnet:

Fünf Sterne im Capital Makler-Kompass 2025

Neuss, September 2025 – LAGE³ Immobilien wurde vom renommierten Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Immobilienmakler 2025 mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Das inhabergeführte Büro konnte sich unter mehr als 4.200 bewerteten Immobilienmaklern in Deutschland behaupten und zählt damit zu den besten Vermittlern im Rhein-Kreis Neuss.

Erstmals auch Gewerbeimmobilien-Makler im Test

Capital testet seit 2014 den Rundum-Service von Wohnimmobilienmaklern in Deutschland und hat den Makler-Kompass in diesem Jahr erstmals auch auf Vermittler von Gewerbeimmobilien ausgeweitet. In einem zweistufigen Verfahren wurden bundesweit über 5.600 Anbieter in 161 Städten geprüft. Dabei bewerteten die Analyseexperten des IIB Instituts im Auftrag von Capital anhand der Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Expose und Vertrag sowie Service.

Capital-Sterne als Ansporn für die Zukunft

„Die Capital-Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit und Leidenschaft für Immobilien“, freut sich das Team von LAGE³ Immobilien. „Die persönliche Betreuung und die Zufriedenheit unserer Kunden liegen uns sehr am Herzen – und genau dafür geben wir jeden Tag Gas. Die 5 Sterne motivieren uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Erfolg durch Kundennähe und Marktkenntnis

LAGE³ Immobilien steht für Immobiliengeschäfte mit Weitblick und Persönlichkeit. Die sympathischen Immobilienmakler aus Neuss sind spezialisiert auf die Vermittlung und Betreuung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie die Vermietung gewerblicher Liegenschaften. Mit Fokus auf Kompetenz, individuelle Beratung und innovative Ansätze begleitet LAGE³ Immobilien seine Kundinnen und Kunden professionell und auf Augenhöhe durch alle Phasen des Immobiliengeschäfts.

