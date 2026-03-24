Länger erfüllt leben: Ensana Hotels unterstützen gezielt Longevity

Mit natürlichen Heilmitteln und medizinisch fundierten Programmen zu nachhaltiger Lebensqualität

Altern ist unvermeidlich, doch die eigene Lebensqualität lässt sich aktiv beeinflussen. Bei Longevity, also das gezielte Fördern von Gesundheit und Lebensenergie, handelt es sich um mehr als einen Trend: Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden gleichermaßen berücksichtigt. Genau dieses umfassende Gesundheitskonzept stellen die Ensana Hotels für ihre Gäste in den Fokus. Auch bei den Ensana Hotels steht dieses umfassende Gesundheitskonzept im Mittelpunkt. An mehreren Standorten in Europa verbindet die Hotelgruppe traditionelle Heilmittel mit medizinischer Kompetenz und entwickelt Programme, die genau auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen. Dabei profitieren alle Gäste. Denn unabhängig davon, ob sie in einem 5-Sterne- oder 3-Sterne-Haus untergebracht sind, genießen sie stets den gleichen hohen medizinischen Standard.

Natürliche Ressourcen effektiv einsetzen

Forschungen zeigen, dass aktive und vitale Lebensjahre nicht nur von genetischen Faktoren abhängen, sondern stark durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement und die Pflege sozialer Kontakte beeinflusst werden. Dabei spielen neue Erkenntnisse über Mitochondrien- und Darmgesundheit, Hormonbalance und entzündungshemmende Maßnahmen eine zentrale Rolle. „Langlebigkeit bedeutet nicht unbedingt, mehr Jahre zu leben, sondern diese bewusst und aktiv zu gestalten“, erläutert Dr. Petra Bailey, Vice President Ensana Group, die unter anderem den medizinischen Bereich des Unternehmens verantwortet. „Entscheidend ist die Fähigkeit zur Regeneration auf allen Ebenen – körperlich, geistig und emotional. Das wollen wir unseren Gästen bei Ensana vollumfänglich ermöglichen.“

Das auf jeden Gast angepasste Programm “ Gesundes Altern“ von Ensana ist präzise auf die Förderung von Wohlbefinden und Langlebigkeit ausgerichtet. Bei einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten (empfohlen für optimale Ergebnisse sind 14 Nächte) steht zunächst die umfassende ärztliche Untersuchung an. Anhand dieser Ergebnisse werden pro Tag drei Anwendungen wie Lichttherapie, Lymphdrainage, Massagen, Mineralbäder oder Physiotherapie verordnet. Das Angebot ist in ausgewählten Hotels verfügbar, darunter das renommierte Traditionshaus Nove Lazne im tschechischen Marienbad sowie die beiden Kurhotels Grand Margaret Island und Thermal Margaret Island auf der Margareteninsel in Budapest. Die Preise beginnen inklusive Behandlungen, Übernachtungen und Halbpension ab 255 Euro pro Person und Nacht (abhängig von Reisezeitraum, Aufenthaltsdauer und Zimmerkategorie).

Regeneration im Alltag fortsetzen

Neben professionellen Anwendungen ist tägliche Selbstfürsorge entscheidend. „Kleine Routinen können eine langfristige Wirkung zeigen“, erklärt Dr. Petra Bailey. „Regelmäßige Bewegung im Alltag und ausreichende Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser oder Kräutertees unterstützen den Körper nachhaltig. Gesunder Schlaf und eine reduzierte Koffeinaufnahme am Nachmittag fördern die hormonelle Balance, während eine magnesium- und omega-reiche Ernährung zusätzlich das Nervensystem und die Muskulatur stabilisiert. Ein Aufenthalt in den Ensana Hotels ist damit weit mehr als eine klassische Wellnessauszeit. Es ist eine bewusste Investition in Gesundheit, Regeneration und Vitalität.“

Weitere Informationen zu den Ensana Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

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