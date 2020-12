Länderüberblick: Über 8.000 neue Hotelzimmer für die Schweiz

Der Schweizer Hotelmarkt wird in den kommenden Jahren viele interessante Ergänzungen bekommen. Derzeit befinden sich 64 Hotels mit 8.188 Zimmern in Bau. Wir schauen uns diese laufenden Projekte genauer an.

Hoteleröffnungen der Schweiz in den kommenden Jahren

Sechs Projekte mit 962 Zimmern sollen in den letzten Wochen des Jahres 2020 noch eröffnet werden. Fünf davon befinden sich bereits in der Pre-Opening-Phase.

17 Hotels mit 2.072 Schlüsseln sollen 2021 erstmals Gäste begrüßen. In 2022 sollen weitere zwölf Hotels fertiggestellt werden und die Anzahl der Schlüssel in der Schweiz um 1.845 erhöhen. Für 2023 und darüber hinaus sind 29 weitere Projekte mit 3.311 Zimmern in Vorbereitung.

Der Schwerpunkt der neuen Häuser wird auf dem Vier-Sterne-Segment liegen, das 44 neue Hotels erhalten wird. Die übrigen 20 Hotels fallen in die Fünf-Sterne-Kategorie.

Wichtige Wachstumsregionen in der Schweiz

Die beiden Handels- und Wirtschaftszentren Genf und Zürich übernehmen mit jeweils sechs neuen Hotels und 1.318 bzw. 1.015 Zimmern die Führung.

Basel und Grindelwald erhalten jeweils vier neue Hotels mit je 537 und 310 Zimmern. Das beliebte Skigebiet Savognin rundet die Liste der fünf wichtigsten Wachstumsregionen mit drei bevorstehenden Neueröffnungen und 223 Zimmern ab.

Top-Marken, die in der Schweiz expandieren

Mövenpick Hotels & Resorts wird seinen Heimatmarkt um drei Hotels und 522 Zimmer wachsen und ist damit die am schnellsten expandierende Marke des Landes. Radisson Blu Hotels & Resorts und IntercityHotel werden je zwei Hotels mit 580 bzw. 536 Schlüsseln eröffnen.

Bemerkenswerte Hotelprojekte in der Schweiz

Das Audemars Piguet Hotel des Horlogers ist zweifellos die aufregendste Eröffnung, auf die man sich Mitte 2021 freuen kann. Das Hotel mit 50 Zimmern gehört dem Luxusuhrenhersteller und befindet sich direkt neben dem Museum des Unternehmens in Le Brassus. CCHE Architects aus Lausanne und BIG aus New York wurden mit der Planung und dem Bau der Immobilie beauftragt. Der durchgehende, schräge Außenkorridor, der die Gästezimmer mit dem Rest des Hauses verbindet, ist einer der besonderen Merkmale des Hauses, über die wir schon Bescheid wissen. Das Hotel bietet außerdem zwei Restaurants, eine Bar, ein Spa und ein Konferenzzentrum.

Das Hotel Inalp & Spa mit 79 Zimmern bietet einen Panoramablick das bezaubernde Dorf Grimentz und die umliegenden Gipfel. Die Projektinhaber, Guernerés Résidences, beauftragten ein Team von vier Innenarchitektur- und Architekturbüros, um das moderne Erscheinungsbild des Hotels zu gestalten. Dabei wurde viel Wert auf die Verwendung regionaler Materialien, erneuerbare Energien und natürliches Licht gelegt. Der Eröffnungstermin ist für das 2. Quartal 2021 festgelegt.

Das Albergo Diffuso Corippo wird ab Anfang 2021 zwölf Zimmer in dem kleinen Bergdorf Corippo in der italienischsprachigen Schweiz anbieten. Im Rahmen des Projekts wurde das lokale Restaurant renoviert und erweitert. Es soll nun als Hotelrezeption, Speisesaal und Mehrzweckraum dienen. Fünf Häuser im Dorfzentrum wurden restauriert und für Gäste eingerichtet. Nach Fertigstellung wird das gesamte Dorf von der Fondazione Corippo 1975 in ein Hotel umgewandelt sein.

Das neue IntercityHotel Zürich mit 266 Schlüsseln soll im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt werden und ein Restaurant, eine Bar und etwas mehr als 450 Quadratmeter Konferenzeinrichtungen bieten. Gäste haben außerdem Zugang zu einem Spa und einem Fitnessstudio. Das IntercityHotel Zürich Airport liegt günstig am Bahnhof Rümlang direkt neben dem Flughafengelände. Von hier aus erreichen Sie den internationalen Flughafen Zürich in nur zehn Minuten und das Stadtzentrum in nur 15 Minuten.

