Lachen stärkt unser Immunsystem!

Clowns oder Klinikclowns sind heute gefragt

Gesundheit!Clowns sind heute mehr denn je gefragt.

Dies kommt nicht von Ungefähr, sind sie doch professionell ausgebildet, um Menschen aller Altersstufen zum Lachen zu bringen.

Schon vor mehr als 125 Jahren beschrieb C. Darwin die sichtbaren körperlichen Auswirkungen des Lachens. Die Lehre und wissenschaftliche Erforschung des Lachens, Gelotologie genannt, gibt es aber erst seit wenigen Jahren. Wichtigen Anstoß zu dieser Forschungsrichtung gab der amerikanische Medizinjournalist Norman Cousins. Er litt an einer unheilbaren, sehr schmerzhaften Erkrankung der Wirbelsäule, der Spondylarthritis. Der geringen Lebenserwartung zum Trotz beschäftigte sich Cousins systematisch mit Dingen, die ihn zum Lachen brachten. Dies führte zur Selbstheilung und erregte durch sein autobiographisches Buch “Der Arzt in uns selbst” weltweit Aufmerksamkeit.

Gelotologen bestätigen, dass die körperlichen Auswirkungen von Lachen Ängste und Depressionen lindern. “Lachen öffnet das Herz” wusste schon Charlie Chaplin. Herzhaftes Lachen setzt nicht nur körpereigene Glückshormone frei, es kräftigt auch das Herz-Kreislauf-System. 20 Sekunden Lachen entspricht der körperlichen Leistung von drei Minuten schnellem Rudern. Nach der Beschleunigung des Herzschlags verringert sich anschließend der Herzrhythmus und der Blutdruck sinkt. Wissenschaftler fanden zudem folgendes heraus: zehnminütiges lautes Lachen stärkt das Immunsystem, wirkt Depressionen, Stress, Burnout und Herzinfarkt vor und lindert Schmerzen.

In Deutschland stecken wir noch in den Kinderschuhen. Es gibt keinen Lehrstuhl und keine Forschungseinrichtung, die sich damit beschäftigt. Die einzige deutschsprachige Einrichtung ist das Psychologische Institut an der Universität Zürich mit dem renommierten Humorforscher Prof. Dr. Willibald Ruch.

Im Tamala Center Konstanz ist es möglich Lachen und Humor zu erlernen. Humor ist eine Geisteshaltung, eine Lebenseinstellung. Mit humorvoller Heiterkeit versetzen wir nicht nur uns selbst in eine positive Stimmung, sondern auch unser Umfeld. Und wer kennt nicht die wohltuende Wirkung gemeinsamen Lachens! In der Tamala Clown Akademie und dem dazu gehörenden Trainingsinstitut HumorKom® können Trainings und Workshops rund um das Thema Lachen und Humor gebucht werden.

Das Zentrum in Konstanz bietet ebenso die Ausbildung zum Gesundheit!Clown® im medizinisch-therapeutischen Bereich an. Die nächste Ausbildung startet im Dezember 2020 und es werden gerade in Deutschland, der Schweiz und Österreich dringend Fachkräfte gesucht. Die Einsatzgebiete sind Kinderstationen, Demenzabteilungen, Institutionen für geistig und körperlich behinderte Menschen sowie zahlreiche Institutionen für sprach- und verhaltensgestörte Kinder. “Mutmachstunde” wird dieser besondere Einsatz der Gesundheit!Clowns genannt.

Die Gründer der Tamala Clown Akademie – die renommierteste Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum – sowie das Trainerteam sind aktive Clowns im medizinisch-therapeutischen Bereich. Ihre Forschungen sind heute Standard in der Ausbildung zum Clown und Trainer.

Das Konstanzer Institut ist zudem Kooperationspartner der Roten Nasen Berlin, die weltweit Clowns in verschiedene Institutionen schickt.

Das Motto des Tamala Centers ist, ganz nach Charlie Chaplin:

“Ein Tag, an dem Du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag.”

Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor

Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker – beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs – 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.

Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen

1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.

Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:

Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.

Webadresse: www.tamala-center.de

Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.

Webadresse: www.humorkom.de

Die Tamala Theater Comagnie ist ein Zusammenschluss professioneller Unterhaltungskünstler unterschiedlicher Stilrichtungen in Deutschland und der Schweiz.

Webadresse: www.clown-und-comedy.de

