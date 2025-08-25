La Marca Wohnmobile Neuheiten zum Caravan Salon

Neuheiten Rundsitzgruppe

La Marca Reisemobile geht nun ins fünfte Produktionsjahr mit großen Erfolg und der ersten großen Änderung in der Firmengeschichte. Die Einführung des mit unseren Kundinnen entwickelten New Age Design. Klare Fronten, klare Farben, moderne Innenraumgestaltung, wie bekannt aus großen Liner. Natürlich wieder die gleiche hohe Manufaktur Qualität des Möbelbaus, auch GfK Sandwichbauweise, die sich seit Jahren bewährt hat. Alle Fahrzeuge in der bekannten Kompaktklasse vom 5,99 m bis 6,99 m. Erleben Sie La Marca neu mit dem Start auf dem Caravan Salon Düsseldorf Halle 11 C15

Die La Marca mobility GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Reisemobilbranche und bietet eine breite Palette von Reisemobilen und Kastenwagen an. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit und bietet seinen Kunden und Händlern in Europa eine umfassende Beratung und Betreuung an. La Marca produziert auch eigene Fahrzeuge und ist der Importeur für diverse andere Hersteller,

