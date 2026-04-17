Kyoceras Liebling des Monats – Küchenschere CSL-07-WH-BK

Schnitt für Schnitt zum besseren Geschmack

Für präzise geschnittene Kräuter – schnell, mühelos, aromatisch.

Es sind diese kleinen Momente, die den Frühling in die Küche bringen: ein Bund frischer Kräuter auf der Arbeitsfläche, das leise Rascheln von Schnittlauch, der Duft von Basilikum, Minze oder Petersilie in der Luft.

Genau hier kommt die Keramik Küchenschere von Kyocera ins Spiel. Statt Kräuter zu quetschen, schneidet sie sie sauber und präzise – Blatt für Blatt, Stängel für Stängel. So bleiben die feinen Aromen erhalten und entfalten sich genau so, wie sie sollen.

Die besonders scharfen Klingen aus weißer Keramik arbeiten sich mühelos durch zarte Zutaten, während der ergonomische Griff angenehm in der Hand liegt. Ob direkt über dem Salat, beim Vorbereiten in der Küche oder beim schnellen Verfeinern auf dem Teller – jeder Schnitt sitzt, ohne Kraftaufwand, ohne Kompromisse.

Und weil die Schere geschmacksneutral, keimfrei und absolut rostfrei ist, bleibt der Fokus immer dort, wo er hingehört: beim puren Geschmack der Zutaten.

So wird aus einem einfachen Handgriff ein kleiner Moment, der Lust auf frische Küche macht.

Kyocera Küchenschere CSL-07-WH-BK

– Länge: 19,5 cm

– Rostfrei, geschmacksneutral und keimfrei

– Preis ab 64,95 EUR

– Sie finden das Produkt hier im Kyocera Shop oder hier bei Amazon.

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://spgroup.box.com/s/n2i7f0pwm6nsw1e9xh7li3akfat9ohc6

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

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