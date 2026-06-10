Kyoceras Liebling des Monats – der Keramikkugelschreiber

Stilvoll in den nächsten Lebensabschnitt

Ein Geschenk, das bleibt – elegant, persönlich und jeden Tag im Einsatz.

Der Schul- oder Studienabschluss markiert einen ganz besonderen Moment: Die Prüfungen sind geschafft, wichtige Entscheidungen getroffen und ein neues Kapitel beginnt. Gerade in dieser Zeit sind es oft die kleinen Dinge, die im Alltag begleiten und Bedeutung bekommen.

Der Cera Noble Liner von Kyocera ist genau so ein Begleiter. Mit seinem hochwertigen Gehäuse, minimalistischen Design und der langlebigen Keramikkugel verbindet er zeitlose Eleganz mit Funktionalität. Die präzise Verarbeitung sorgt für ein besonders gleichmäßiges Schriftbild und ein angenehm weiches Schreibgefühl ganz ohne Kratzen. So wird der Kugelschreiber schnell zum Lieblingsstück auf jedem Schreibtisch – ob bei den letzten Prüfungen, den ersten Unterschriften im neuen Job oder den nächsten großen Ideen, die zu Papier gebracht werden.

Ein stilvolles Geschenk zum Abschluss, das nicht nur schön aussieht, sondern auch viele neue Wege begleitet.

Kyocera Cera Noble Liner KCB-30W

– Ergonomisch geformtes Aluminiumgehäuse in drei Farben (Bronze, Silber, Schwarz)

– Minenfarbe: Schwarz 0,5 mm

– Austauschminen: Schwarz 0,5 mm, Blau 0,7 mm

– Inklusive Holzbox zur Aufbewahrung

– Preis: ab 59,95 €

Sie finden die Produkte im Kyocera Shop hier oder bei Amazon hier.

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://spgroup.box.com/s/0pemwz540ue2lvdt5i4v1qjgtcdj79fa

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 27 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 279 Tochtergesellschaften (31. März 2026). Mit etwa 73.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,83 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Andrea Berlin

Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711 93 93 48 96



http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Ksenia Martin

Friedenstraße 24

81671 München

089 2050 2620



http://www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.