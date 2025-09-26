Kyoceras Liebling des Monats – der Keramikhobel (CSN-152BK)

Herbstküche im Handumdrehen

Herbstgenuss: der präzise Keramikhobel von Kyocera für frisches Gemüse

Wenn der Duft von aromatischem Gemüse durch die Küche zieht und ein buntes Ratatouille geplant ist, fehlt nur

noch der richtige Begleiter. Der Keramikhobel macht das Schneiden von Gemüse besonders einfach. Ob

gleichmäßige Zucchinischeiben, feine Auberginenstreifen oder hauchdünne Paprikaringe: Die Klinge aus weißer

Zirkoniakeramik bleibt dauerhaft scharf und sorgt im Handumdrehen für saubere, gleichmäßige Schnitte, ohne die

Zellstruktur der Zutaten zu beschädigen.

Der ergonomisch geformte Kunststoffrahmen liegt angenehm in der Hand, während ein Fingerschutz für

Sicherheit und Stabilität beim Arbeiten sorgen.

Ob für herzhafte Klassiker wie Ratatouille, leckere Aufläufe oder warme Suppen: Mit dem Keramikhobel von

Kyocera wird Schneiden zum entspannten Teil des Kochens – präzise, sicher und mit einem Hauch Leichtigkeit.

Kyocera Keramikhobel, CSN-152 BK

– Zweischneidige, hochwertige Zirkoniakeramikklinge inkl. Fingerschutz

– Preis: ab 24,95 EUR

– Spülmaschinengeeignet

– Erhältlich in rot und schwarz

– Sie finden das Produkt hier im Kyocera Shop oder hier bei Amazon.

Über Kyocera:

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe, keramische Küchenprodukte und Drucker und digitale Kopiersysteme.

