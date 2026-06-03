Kyocera unterzeichnet Vereinbarung mit Ushio Inc.

Kyoto/Esslingen, 03. Juni 2026. Kyocera Corporation und Ushio Inc. haben eine Vereinbarung über den Kauf von Anteilen am Laserdioden-Geschäft von Ushio geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ushio eine neue Gesellschaft gründen und ihr Laserdioden-Geschäft im Wege einer Absorptionsspaltung auf diese neue Gesellschaft übertragen. Anschließend wird Kyocera alle Anteile an der neuen Gesellschaft erwerben. Der Anteilserwerb ist für den 1. April 2027 vorgesehen.

Hintergrund und Zweck

KYOCERA SLD Laser, Inc. ist eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Kyocera, die im Bereich Laserdiodengeräte tätig ist und sich auf Galliumnitrid-Technologie spezialisiert hat. Derzeit entwickelt KSLD RGB-Laserdioden für die Straßenprojektion im Automobilbereich(1), sowie Augmented-Reality-Brillen und zugehörige Geräte für das Metaverse.

RGB-Laserdioden bestehen aus blauen, grünen und roten Lichtquellen. KSLD verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich blauer und grüner Laserdioden auf Galliumnitrid-Substraten. Allerdings fehlen dem Unternehmen die erforderlichen internen Kapazitäten, um rote Laserdioden auf Galliumarsenid-Substraten zu entwickeln. Um diese technologische Lücke zu schließen, hat Kyocera verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, darunter die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen und strategische Partnerschaften.

Das Laserdioden-Geschäft von Ushio, das leistungsstarke rote Laserprodukte und -technologien auf Galliumarsenid-Basis anbietet, wird Teil der Kyocera-Gruppe und stärkt damit die technologische Basis der RGB-Laserdioden von Kyocera. Durch die Integration des Lasergeschäfts von Ushio wird Kyocera die Produktentwicklung in einer Vielzahl von Bereichen beschleunigen, darunter Automobilanwendungen und das Metaverse, und Bildgebungs- und Display-Technologien der nächsten Generation vorantreiben, um innovative Benutzererlebnisse zu schaffen und der Gesellschaft einen neuen Nutzen zu bieten.

Überblick über Ushio Inc.

– Firmenname: Ushio Inc.

– Standort: 31F Sumitomo Fudosan Tokyo Mita Garden Tower, 3-5-19, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan

– Vorstandsvorsitzender und CEO: Takabumi Asahi

– Firmenprofil: Herstellung und Vertrieb von Produkten in den Bereichen Industrieprozesse, Bildverarbeitung, Biowissenschaften und Photoniklösungen

– Kapital: 105.602,60 Euro (Stand: 31. März 2025)

– Gründungsjahr: März 1964

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/o504z2nu7c3iaxzdrb7pvg4m0rd2jq52

(1) Unter „Straßenprojektion im Automobilbereich“ versteht man eine Technologie, bei der mithilfe einer am Fahrzeug angebrachten Lichtquelle Informationen wie Wegbeschreibungen und Warnhinweise auf die Fahrbahn projiziert werden, um die Sichtbarkeit und Sicherheit für Fußgänger und andere Fahrzeuge zu verbessern.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 27 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 279 Tochtergesellschaften (31. März 2026). Mit etwa 73.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,83 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

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