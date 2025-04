Kyocera unter den „Top 100“ Global Innovators

Kyoto/Esslingen, 17. April 2025. Die Kyocera Corporation wurde von Clarivate(TM), einem weltweit führenden Anbieter von transformativer Intelligenz, in die Liste der 100 Global Innovators(TM) 2025 aufgenommen. In der diesjährigen Liste ist Kyocera zum neunten Mal vertreten, wobei 2025 die vierte Nominierung in Folge darstellt.

Die Top 100 Global Innovators-Liste umfasst Organisationen, die an der Spitze des globalen Innovations-Ökosystems kontinuierlich herausragende Innovationsleistungen erbringen. Basierend auf den vier Faktoren Einfluss, Erfolg, Investitionen und Seltenheit um die absoluten Spitzenreiter unter den 100 Innovatoren zu ermitteln. Die Preisträger werden seit 2012 jährlich bekannt gegeben.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 33 japanische Unternehmen unter die Top 100 gewählt.

Die grundlegende Richtlinie von Kyocera besteht darin, die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung durch den Schutz von geistigem Eigentum (IP) zu sichern, IP zur Förderung des Geschäftswachstums zu nutzen und die IP-Rechte anderer Organisationen zu respektieren.

Kyoceras Abteilung für geistiges Eigentum arbeitet eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, um IP-Aktivitäten zu fördern. Durch die Nutzung eines Informationsanalyseansatzes, der IP-Faktoren mit anderen geschäftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Trends kombiniert, die als sogenannte IP-Landschaft bekannt sind, integriert das Unternehmen IP-Strategien in die anfängliche Geschäftsplanung, um jedes Segment zu stärken.

Als Teil ihrer laufenden Bemühungen im Bereich des geistigen Eigentums hat die Kyocera-Gruppe die Online-Plattform „Kyocera Group Intellectual Property Site“ eingerichtet, auf der einige der firmeneigenen Technologien kurz vorgestellt werden. Außerdem zielt sie darauf ab, Geschäftsmöglichkeiten mit externen Partnern zu schaffen.

Kyocera setzt sich zum Ziel, geistiges Eigentum weiterzuentwickeln und Aktivitäten richtig zu nutzen, um die Zukunft der Innovation mitzugestalten.

Methodik

Um die „Top 100 Global Innovators“ zu ermitteln, führt Clarivate eine umfassende vergleichende Analyse der weltweiten Erfindungsdaten durch, um die Stärken der jeweiligen patentierten Idee zu bewerten. Dabei werden Messgrößen verwendet, die in direktem Zusammenhang mit der Innovationskraft der Idee stehen. Der Bewertungs- und Auswahlprozess basiert auf einem zweigleisigen Ansatz:

Schritt 1:

Ermittlung von Erfindungsträgern, die bestimmte Qualifizierungskriterien im Hinblick auf das Volumen erfüllen, unter anderem:

1. Mehr als 500 IP-Anmeldungen seit 2000 sowie mehr als 100 patentierte Erfindungen in den letzten fünf Jahren (2019 – 2023).

2. Vergleich der Erfindungsträger im Hinblick auf Proportion und Bedeutung der internationalen Erfindungen (Ideen, deren Patente in diversen Ländern und Regionen gültig sind) und Erstellen eines länderübergreifenden Faktors.

Schritt 2:

Bewertung aller Erfindungen anhand der vier Faktoren „Einfluss“, „Erfolg“, „Investition“ und „Seltenheit“. Hinzu kommt der internationale Faktor, um die 100 weltweit führenden Innovatoren zu ermitteln.

Über Clarivate

Clarivate ist ein weltweit führender Anbieter von transformativer Intelligenz. Das Unternehmen bietet Datenanreicherungen, Einblicke und Analysen, Workflow-Lösungen sowie Expertendienstleistungen in den Bereichen Wissenschaft und Regierung, geistiges Eigentum sowie Biowissenschaften und Gesundheitswesen. Weitere Informationen sind unter clarivate.com verfügbar.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Andrea Berlin

Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711/93 93 48 96

+49 (0)151 16 33 07 93



http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Hannah Lösch

Friedenstraße 24

81671 München

089/2050 – 4116



http://www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.