Kyocera Unimerco bekräftigt nachhaltiges Engagement

Kyocera Unimerco erzielt Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und demonstriert damit sein Engagement für nachhaltige Praktiken.

Kyoto/Neuss, 12. März 2026. Kyocera Unimerco ergreift gezielte Maßnahmen, um die Nachhaltigkeitsziele der Kyocera-Gruppe aktiv zu unterstützen. Diese Ziele stimmen mit dem ambitionierten Ziel des Pariser Abkommens überein, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Seit dem Beitritt zur Initiative „Science Based Targets“ (SBTi) im Jahr 2019 hat sich Kyocera verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen in den Kategorien (1) Scope1, 2 und 3 bis zum Geschäftsjahr 2031 um 46,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien signifikant zu steigern. Kyocera Unimerco spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Ziele, was durch die jüngsten Fortschritte und Initiativen belegt wird.

Kyocera Unimerco ist auf dem besten Weg, die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen: Das Unternehmen erwartet, das Reduktionsziel von 46,2 % in Scope 1 und 2 bereits im Jahr 2026 zu erfüllen. Für das Geschäftsjahr 2030 hat sich Kyocera Unimerco ein weiteres Ziel gesetzt – eine Reduktion um satte 70 %.

Fortschritte bei der Anerkennung von Scope-3-Emissionen

Die Erfassung und Berechnung von Scope-3-Emissionen stellt eine besondere Herausforderung dar, da diese in der Regel den größten Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen. Schätzungen zufolge machen Scope-3-Emissionen bis zu 80 % des CO-Fußabdrucks von Kyocera Unimerco aus. Dank signifikanter Fortschritte bei der Identifizierung und Berechnung dieser Emissionen verfügt Kyocera Unimerco nun über wertvolle Daten, die als Grundlage für weiterführende Maßnahmen zur Erreichung der Unternehmensziele dienen. Diese Daten ermöglichen es der Kyocera-Gruppe, den Fortschritt präzise zu verfolgen und transparent an alle Stakeholder zu kommunizieren.

Ehrungen und Auszeichnungen für herausragende Nachhaltigkeitsleistungen

Die bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen vom Kyocera Konzern wurden von verschiedenen Organisationen anerkannt. 2025 erhielt das Unternehmen ein Silver-Rating von EcoVadis, einer international tätigen ESG-Rating-Organisation mit Sitz in Frankreich. Diese Auszeichnung wird an die besten 15 % der bewerteten Unternehmen vergeben. Zudem wurde Kyocera von TIME in Zusammenarbeit mit Statista in die Liste der 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Die internationale Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) zeichnete Kyocera 2025 bereits zum vierten Mal mit einem Platz auf ihrer prestigeträchtigen A-Liste für herausragende Umwelttransparenz und Klimaschutzmaßnahmen aus. Darüber hinaus wurde Kyocera zum zehnten Mal in die Liste der „Top 100 Global Innovators™ 2026“ von Clarivate™ aufgenommen.

Erfolgreiche Umweltprojekte von Kyocera Unimerco

Die bemerkenswerten Fortschritte von Kyocera Unimerco basieren auf einer Vielzahl ökologisch wirksamer Projekte. Ein Beispiel ist die Verdampfung des Schlamms aus der Kühlmittelanlage in Sunds, Dänemark. Dieses Projekt trägt sowohl zur Einsparung von Wasser als auch zur Reduktion von Abfällen bei.

An seinem US-Standort in der Nähe von Michigan hat Kyocera Unimerco seinen Solarpark erweitert. Durch die verstärkte Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom werden nun 33 % des gesamten Stromverbrauchs gedeckt, was zu einer CO2-Reduzierung von 29 % führt, die auf die Installation von Solarmodulen im Geschäftsjahr 2026 zurückzuführen ist.

Mit diesen und weiteren Projekten verfolgt Kyocera konsequent den Weg der kontinuierlichen Innovation und des nachhaltigen Wachstums als Leitlinie für die Zukunft des Unternehmens.

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/4cm3qjcyofltunrscw52ulqtw393ob4l

(1) Scope 1 umfasst alle direkten Treibhausgasemissionen, beispielsweise aus Primärenergieträgern, die direkt durch die Aktivitäten eines Unternehmens verbraucht werden. Scope 2 bezieht sich auf indirekte Treibhausgasemissionen, die durch den Verbrauch sekundärer Energiequellen wie Strom, Heiz- oder Kühlenergie in Gebäuden, Elektrofahrzeugen oder andere Anlagen entstehen. Scope 3 umfasst weitere indirekte Treibhausgasemissionen, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens stehen. Dazu gehören beispielsweise der Kauf von Waren und Dienstleistungen, die Abfallentsorgung, Abwasser, Geschäftsreisen sowie das Pendeln der Mitarbeiter.

KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb innovativer Schneidwerkzeuge für die Metall-, Holz- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen bietet sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen an, die auf die Steigerung von Produktivität und Präzision ausgerichtet sind, und kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem starken Fokus auf Kundenservice. Gegründet im Jahr 1964 unter dem Namen Unimerco, ist Kyocera Unimerco mittlerweile in 15 Ländern tätig und beschäftigt über 670 Mitarbeiter. Seit 2011 ist das Unternehmen Teil der Kyocera-Gruppe und gehört zur KYOCERA Europe GmbH, die bereits seit über 50 Jahren in Europa erfolgreich ist.

KYOCERA Europe GmbH ist Teil der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobilkomponenten, elektronischen Bauteilen, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

